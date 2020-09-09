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G-7 G7 (992) отруєння (941) Навальний (612)

Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального

Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в

Німеччина поінформувала інших членів "групи семи" щодо результатів проведеного фахівцями дослідження стану російського опозиціонера Олексія Навального, яке провели німецькі лікарі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві глав МЗС країн G7.

"Німеччина поінформувала партнерів по G7 про факт того, що клінічні та токсикологічні результати досліджень, проведених німецькими медичними експертами та спеціалізованою лабораторією збройних сил Німеччини, показали, що Навальний став жертвою атаки з використанням речовини групи "Новачок", - наголошується в заяві.

У ній також зазначають, що міністри закордонних справ "групи семи" засуджують "найрішучішим чином підтверджене отруєння Олексія Навального".

Глави МЗС наголосили, що продовжать ретельно стежити за тим, "як Росія реагує на міжнародні заклики щодо надання пояснень жахливого отруєння Навального".

Вони закликають Росію прояснити, хто несе відповідальність за інцидент із російським опозиціонером.

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію терміново і з повною траспарентністю встановити, хто несе відповідальність за це огидне отруєння, а також віддати їх правосуддю", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що це, зокрема, потрібно зробити, "з огляду на зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила про узгодження відповіді Москві щодо отруєння Навального з партнерами з Євросоюзу

У заяві наголошують, що застосування хімічної зброї неприйнятне, воно суперечить міжнародним нормам, що забороняють використання такого виду зброї.

Раніше у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не отримував доказів, що прояснюють ситуацію з Навальним. При цьому він зазначив, що не бачить підстав брати під сумнів висновки ФРН, яка стверджує, що опозиціонер був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Навальному стало погано 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.

7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.
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Топ коментарі
+28
Они реально больные ..или прикалываются??
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09.09.2020 09:13
+19
Пуйло рыдает от смеха.
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09.09.2020 09:13
+15
прямо щас бросит фсё и будет устанавливать...)))
(та он их уже наградил...)))) отстаньте))))
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09.09.2020 09:17
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Они реально больные ..или прикалываются??
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09.09.2020 09:13 Відповісти
Они тоже по приколу ржут. Намелют и ржут.
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09.09.2020 09:16 Відповісти
Главное, после того как засраша их пошлет, не забыть выразить глубокую обеспокоенность
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09.09.2020 09:20 Відповісти
При этом озабоченно воскликнуть, О, я-я, Вольдемар)
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09.09.2020 09:29 Відповісти
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09.09.2020 11:32 Відповісти
Лучше б они ему, по приколу, повестку в Гаагу, в трибунал прислали,
с перечислением всех его "подвигов".. Вот то бы четко прикололись.
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09.09.2020 09:31 Відповісти
Прикормленные путлером , косящие под полезных идиотов .
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09.09.2020 09:35 Відповісти
идиотия головного мозга
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09.09.2020 09:37 Відповісти
Пуйло рыдает от смеха.
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09.09.2020 09:13 Відповісти
евродно
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09.09.2020 09:15 Відповісти
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09.09.2020 09:16 Відповісти
прямо щас бросит фсё и будет устанавливать...)))
(та он их уже наградил...)))) отстаньте))))
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09.09.2020 09:17 Відповісти
И потребовать прекратить оккупацию Крыма. За одно.
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09.09.2020 09:17 Відповісти
все они понимают и знают что такое ***** и паРаша, наивними прикидиваются от бессилия и своего генетического конформизма
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09.09.2020 09:17 Відповісти
Может быть не сколько от бессилия, сколько от того, что понимают с кем иметь дело придется. Там же на параше у ***** нет ничего святого и ему нечего бедт терять. А ядерная дубина есть. Ему глубоко насрать на собственный народ он пойдет на крайние меры. Он же уже намекал, что они (кацапня попадут в рай, а остальные в ад).
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09.09.2020 09:41 Відповісти
Так ядерная думина по любому пойдет в ход! Не остановить ***** сейчас, значит отдать ему Україну и прибалтийские страни в ближайшее будущее, потом будет очередь Польши и так далее. Так или иначе, как и Гитлера, паРашу придется останавливать и ядерним оружием в том числе. Но потом ето будет сложнее.
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09.09.2020 09:49 Відповісти
Есть один уже проверенный способ обуздать парашу. Его уже применяли в 1917 году. Замутить революцию внутри страны. Ведь страны запада еще до 1917 года поняли, что народец то дурной, будет воевать и воевать, а бабы еще нарожают. Вот и нанаяли членина, оппозиционера к царю и кровногоего врага и замутили революцию. Так закончилась первая мировая. Европа вздохнула, а кацапам не до войны с западом стало. Голод, разруха и гражданская война внутри империи.
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09.09.2020 09:56 Відповісти
Потому что они ничтожества.
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09.09.2020 09:43 Відповісти
Шото есть полная уверенность в том, что если бы при нынешней власти в Украине судили *****(а вдруг), то его дело точно бы рассматривал самый "гуманный" Печерский суд..
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09.09.2020 09:19 Відповісти
А я его нашел,седой мужик лет 65 на вид,выше среднего роста есть на видео где он в кафе рядом с Навальным в айропорту,и он же в клинике Омска в кабинете начальника клиники...Совпадение? Не думаю...
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09.09.2020 09:19 Відповісти
Лора, есть ***** и никакого пу. А скорее всего было так. Кореша ***** уже его задолбали, что мол Навальный то там замутит, то там соберет народец, то там раскажет как друзья ***** воруют у народца то. Вот ***** и отмашку дал, мол, шо хотите то и делайте только рот ему закройте. Ты думаешь за что он Немцова убил? То, что он назвал его ******** это одно, но самое главное это боязнь что за ним может пойти народ. Вот по этому он его и убрал.
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09.09.2020 09:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.09.2020 09:21 Відповісти
О, больной уже о5 кривляетSSSя? тысячи раз высерать идентичную блевотину - ты еще более поехавший чем SSSенатор
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09.09.2020 09:28 Відповісти
Ватан, заспокійся... ти прочитав, ЦЕ:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали,
- дякую! запам`ятай і зроби РЕПОСТ...
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09.09.2020 09:33 Відповісти
Балалаешник?
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09.09.2020 09:48 Відповісти
Осталось положить озабоченность на озабоченность и все станет чики-пики .
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09.09.2020 09:23 Відповісти
В таких случаях работают парами...так было с Литвиненко.. Ковтун Луговой,так было со Скрыпалем.. Боширов Петров...Осталось вычислить напарника Седого....
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09.09.2020 09:24 Відповісти
- Ну, что - за встречу что ли, - ласково сказал Штирлиц и решительно до краев наполнил стаканы русской водкой. Скрипаль с грустью посмотрел на свой стакан, залпом опрокинул его в себя и тут же упал под стол ... - Новичок, - со снисходительной усмешкой отметил Штирлиц ...
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09.09.2020 09:25 Відповісти
Призываю Сралина прекратить расстреливать совковых рабов!!1111(а то в Спортлото напишу(грозно))
Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 1702
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09.09.2020 09:26 Відповісти
Тю, та пусть меня спросят, хоть я никто, но и то знаю на 100%, кто стоит за отравлением.
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09.09.2020 09:27 Відповісти
От поцы зашоренные, кто же его установит, он же памятник, пардон, путин.
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09.09.2020 09:28 Відповісти
Ви все врети!
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09.09.2020 09:28 Відповісти
Ответ будет штатным - Никто его не травил, у него передоз от пиндосского виски
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09.09.2020 09:29 Відповісти
Сралин завалил совковых 110 миллионов за 32 года у власти,так что советское быдло имееть право уничтолжать только Мавзолейное быдло...
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09.09.2020 09:30 Відповісти
Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 1923Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 8720
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09.09.2020 09:30 Відповісти
наложат эмбарго на балалайки и матрешки. А, может, даже, на хохлому.
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09.09.2020 09:30 Відповісти
Они призывают Россию прояснить, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером. Источник: https://censor.net/ru/n3218287\\\\\\\\\\


По ним прилетит "Тополь-м" и они на развалинах Брюсселя тоже будут "призывать" и думать - а кто же это такой мог нанести удар ядеркой. Может Зинка?
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09.09.2020 09:31 Відповісти
Крыса ФСБшная вали наф...отсель
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09.09.2020 09:34 Відповісти
да не прилетит никакой тополь в Брюссель
и акация не прилетит и сосна не прилетит
мощь московитской армии чудовищно преувеличена телевизором
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09.09.2020 09:40 Відповісти
2008, 2010, 2014 ничему тебя не научили. Глупо.
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09.09.2020 09:46 Відповісти
очень многому научили. Умно
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09.09.2020 09:49 Відповісти
Смешно..В РФерии государственный терроризм.. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ !!! Найти то стрелочника всегда можно, он не только в убийстве Кеннеди сознается но и Линкольна.. Но правда остается правдой. Убить таких людей как Немцов, пытаться убить Навального ( да и многих других) без согласования с "первым лицом" РФ не возможно, тем более они все под постоянным " колпаком" спецслужб. А Запад в своей " глубочайшей озабоченности" все понимает, но продолжает играть в игру " ничего не вижу, ни чего не слышу, ни чего ни кому не скажу", точнее прикидываются дебилами.
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09.09.2020 09:33 Відповісти
похоже в паРаше кто-то сыграл против *****. причем кто-то, занимающий высокую должность в спецслужбах и имеющий доступ к боевым ОВ. ***** небыло никакого смысла травить овального, это удар по самому себе. похоже в паРаше намечается раскол в партии и вождя готовят к списанию.
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09.09.2020 09:33 Відповісти
Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 4050
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09.09.2020 09:50 Відповісти
Вы, похоже, пересмотрели кацапских каналов. Навального травить был такой же смысл, как и убивать того же Немцова. Это оппозиционер, который высказывался против власти - этого достаточно. Он умудрялся набрать на выборах в мэры Москвы 27% еше в 13-м году. К тому же его популярность росла, и к президентским выборам его не допустили не случайно. И расправа именно таким способом имеет особый смысл. Если бы пилоты не посадили самолет, то в Москву прилетел бы труп, если бы врачи не поняли, что случилось, то Навальный бы тоже не выжил. В итоге оппозиция запугана (так может быть с каждым), а доказать ничего нельзя. Да и сейчас ***** ничего не потерял. Скорее наоборот. Навальный вряд ли полностью восстановится, а западные лидеры молча сглотнут. Более того, скорей всего они тоже боятся.
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09.09.2020 10:11 Відповісти
ТВ не смотрю, не только ватное, а вообще. высказал исключительно свое видение ситуации. и судя по реакции Европы ***** потеряет гораздо больше от смерти этого карманного "оппозиционера", чем от войны с Украиной. фрау комсомолка даже о возможности блокирования строительства СП-2 заговорила, хотя раньше даже мысли такой не допускала. так что я все же склоняюсь к тому, что отравление овального - попытка внутреннего переворота и смещения *****.
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09.09.2020 16:06 Відповісти
Какой реакции?! ***** травил своих врагов даже тогда, когда они уже были гражданами другой страны в любой точке земного шарика. Он применял в Сирии химическое оружие. Он сбивал пассажирские борты на чужой территории. Да что там пассажирские?! Он скорей всего подстроил аварию самолета с польским руководством на своей территории И что? Вы про сегодняшнее заявление лидеров стран семерки читали? Они требуют, чтобы Рашка наказала виновных. И кто же это по-Вашему? Стюардесса? Или продавщица в дьюти-фри? Говорят, что отравление Литвиненко обошлось кацапам в миллионы долларов. Рашка на такое денег не жалеет.
Откройте глаза: ***** играет на повышение ставок, а Запад уже как бы давно обосрался. Это и есть стратегия кацапов. Они будут наглеть, пока их жестоко не обломают (если еще обломают). Ну а за СП-2 больше нужно США благодарить, а Меркель просто пытается делать хорошую мину при плохой игре. По крайней мере мне так кажется.
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09.09.2020 16:48 Відповісти
что гадать? довольно скоро увидим, кто прав.
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09.09.2020 20:19 Відповісти
Це в них такі жарти чи то тонкий тролінг ?)
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09.09.2020 09:36 Відповісти
Саудиты опустили РАБссию без санкций,цена нефть снижена на 2 доллара
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09.09.2020 09:37 Відповісти
у меня тока один вопрос:
єто дипломатический єтикет или они косят под дурочку?
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09.09.2020 09:38 Відповісти
Уже не отличишь.
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09.09.2020 10:07 Відповісти
Скорее, страх.
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09.09.2020 10:19 Відповісти
В Беслане он убил 334 своих граждан, на затонувшей п\л Курск не дал спасти 118 моряков и всем все похер.
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09.09.2020 09:41 Відповісти
_Ку-ку, *****! Проснись и пой. Они массово и демонстративно, показательно - на глазах у всего мира - убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО! Н-А-Т-О! Понимаешь? Что там вообще после такого говорить про убийство ими расиян? Нелепо!
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09.09.2020 11:01 Відповісти
"Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в "отвратительном отравлении" Навального" - Слились, презренные дешёвки! Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 7809
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09.09.2020 09:41 Відповісти
"Запад, отравленный кремлем."
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09.09.2020 09:44 Відповісти
Лучше б попросили путина укусить себя за хер, больше б толку было
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09.09.2020 09:45 Відповісти
кто угодно, но только не пуйло - у него можно нахаляву газ и нефть купить и еще много чего интересного
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09.09.2020 09:48 Відповісти
* у него можно нахаляву газ и нефть купить *,- что за пургу чукотскую ты несешь ,чучело ?
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09.09.2020 12:13 Відповісти
бурят, ты шо мухоморов нажрался опять? прочитай внимательно, шо там написано!
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09.09.2020 17:17 Відповісти
я повел собственное расследование, провел экспертизы, опросы свидетелей, использовал данные тайных источников, осмотр места преступления... все говрит, что отравлял пуйло, он же ху..ло, он же плешивый карлик, он же педофил, он же вечный президент кацапии... - нужно объявлять в междунарожный розыск передаста.
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09.09.2020 09:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=EYcCsngqRKU&feature=emb_logo Борис Райтшустер: Меркель только на словах противостоит Путину
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09.09.2020 10:09 Відповісти
то найдіть вже кацапи якогось "бомжа - атравітєля" для вастановлєнія дружби не ставте мерхель з макроном в неловкоє положеніє...
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09.09.2020 10:11 Відповісти
Резонно, зловонье исходящее от портянок бомжа будет покруче всякого новичка.
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09.09.2020 13:42 Відповісти
Західнім країнам треба обернути свій зір у середину ......
у країнах заходу дуже багато агентів впливу "Русськага мИру"...... які впливають на реакцію країни на здосини пу...
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09.09.2020 10:22 Відповісти
Дебильная семёрка.Они наверное думают что Новичок в рашке можно пойти спокойно на базаре купить.
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09.09.2020 12:25 Відповісти
Не це як би,приміром,запропонувати чикатилі самому розслідувати свої злочини...
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09.09.2020 14:33 Відповісти
А отруєння буває не ''отвратительним''? А щодо винуватого, то, мабуть, тільки Європа і Трамп вважають, що це не заказ путіна. Чи їх цікавлять тільки виконавці?
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09.09.2020 19:09 Відповісти
 
 