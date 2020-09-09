Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального

Німеччина поінформувала інших членів "групи семи" щодо результатів проведеного фахівцями дослідження стану російського опозиціонера Олексія Навального, яке провели німецькі лікарі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві глав МЗС країн G7.

"Німеччина поінформувала партнерів по G7 про факт того, що клінічні та токсикологічні результати досліджень, проведених німецькими медичними експертами та спеціалізованою лабораторією збройних сил Німеччини, показали, що Навальний став жертвою атаки з використанням речовини групи "Новачок", - наголошується в заяві.

У ній також зазначають, що міністри закордонних справ "групи семи" засуджують "найрішучішим чином підтверджене отруєння Олексія Навального".

Глави МЗС наголосили, що продовжать ретельно стежити за тим, "як Росія реагує на міжнародні заклики щодо надання пояснень жахливого отруєння Навального".

Вони закликають Росію прояснити, хто несе відповідальність за інцидент із російським опозиціонером.

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію терміново і з повною траспарентністю встановити, хто несе відповідальність за це огидне отруєння, а також віддати їх правосуддю", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що це, зокрема, потрібно зробити, "з огляду на зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї".

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У заяві наголошують, що застосування хімічної зброї неприйнятне, воно суперечить міжнародним нормам, що забороняють використання такого виду зброї.

Раніше у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не отримував доказів, що прояснюють ситуацію з Навальним. При цьому він зазначив, що не бачить підстав брати під сумнів висновки ФРН, яка стверджує, що опозиціонер був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Навальному стало погано 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.

7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.