До штабу прийшли "маски": ще один білоруський опозиціонер Знак перестав виходити на зв'язок
Член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Максим Знак перестав виходити на зв'язок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
"О 8:30 у Максима мало бути інтерв'ю, він не зайшов у зум, я йому зателефонував, він вимовив фразу "схоже, хтось до нас прийшов" і відключився, написав слово "маски". Зараз він недоступний", - розповів прессекретар штабу Бабарика Гліб Глібов.
Очевидцям вдалося сфотографувати затримання Максима Знака.
Максим Знак - один із двох членів президії Координаційної ради, що залишалися на волі і в Білорусі. П'ять із семи осіб або затримані, або насильно вивезені за кордон.
Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Плевать что там.
и уже многие в Белоруссии начинают понимать кто такие расияне и начинают их уже потихоньку ненавидеть!!!
пора и Белларусам уже наконец то проснуться и гнать всех русофобов (бацька в том числе) в знаменитую точку на земле...Ростов.
вата в футболке "рожден в совке" протягивает цветы отпистившим его опричникам.
1) почати давати силову відсіч власним силовикам і тим більше до силових методів протидії.
2)визнати ,що росія -ворог Незалежності Білорусі.
___________
хоча деякі натяки вже є...
[Переслано від Беларусь головного мозга]
НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ И САМООБОРОНА
За прошедшие сутки к нам обратились тысячи раз, с просьбой развить эту тему. Хотим сказать, что следующая инструкция всего лишь основа, которую вы можете легко адаптировать под нужды своего района и города.
🚨 КАК СОЗДАЁМ И ГДЕ КООРДИНИРУЕМСЯ?
- Для этих целей все обсуждения должны вестись только в закрытых чатах. Желательно даже не объявлять о создании дружины в открытых чатах ваших районов, откуда может утекать информация.
- Добавляйте только надёжных и проверенных людей, которых знаете лично.
При необходимости закрывайте в настройках Telegram ваши номера телефонов, убирайте личные фото или вовсе заводите новые аккаунты на анонимных симках (тут могут помочь ваши друзья из Украины, Литвы и других стран). ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте пароли на телефоны.(*** попередження !!!ЦЕ ВЖЕ НЕ допогає -білоруські "тіхарі" вже мають обладнання у свох машинах для моментального обходу паролів .Тому краще мати запасний ,без GPS телеофон з "лівою SIMкою")-
При возможности устанавливайте связи с дружинами остальных дворов и районов.
🛡БЕРЁМ ПОД КОНТРОЛЬ ВАШ ПОДЪЕЗД, ДОМ И ДВОР!
- Попытайтесь поговорить с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей. Или на крайний вариант не помогать карателям.
Если же ваше ЖКХ или ТСЖ отказывается это делать, это ещё один повод не платить коммунальные услуги и брать власть в свои руки в вашем дворе.
- Необходимо сделать так, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд.
- Получите полный доступ к крыше вашего дома.
- По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены.
- Если ваш двор относится к тому, где каждый день идёт борьба, обсудите возможные варианты блокировки въезда. На автобарохолках полно дешевого хлама, который не обязательно регистрировать.
⚔️ ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
- Задача дружины постоянно мониторить ситуацию. При появлении слабовиков, быстро кидайте клич в общие чаты.
- Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте с них маски, становитесь в сцепки.
- Узнайте, проживает ли кто-либо в вашем дворе из задержанных, пострадавших, активстов, политиков, журналистов и т.д. Предлагайте им свою помощь и услуги, если они нуждаются. Лидеров часто задерживают, когда рядом никого нет (пример Марии Колесниковой).
- Вычисляйте пособников, стукачей и карателей. Если они живут рядом с вами, обязательно рассказывайте это другим через листовки.
🤝 ВМЕСТЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА МАРШАХ:
- Локальные народные дружины обязательно должны быть на маршах и следить за безопасностью людей. Если ваша колонна взяла традицию идти пешком в центр, обязательно защищайте её, продумывайте маршрут, ведите разведку.
- Дружины для защиты на маршах вы можете формировать не обязательно по территориальному признаку. Это можно делать с коллегами по работе или друзьями.
- Одна из главных задач дружин на маршах: защищать людей на подходах и отходах, когда чаще всего и происходят бандитские нападения. А также прессекать провокации властей, помогать людям со слабым здоровьям и пенсионерам.
- Советуем дружине носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные знаки отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бэйджи и т.д. При завершении акций эти обозначения лучше всего снимать(*** и обязательно на каждую акцию договариваться о нових знаках отличия...), когда вы направляетесь домой.
- Минимальный размер группы обороны: 10-15 человек. Чем вас больше, тем лучше.
💡 ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ЭТОМ ДЕЛЕ?
Рации, портативные камеры видеонаблюдения, бинокли, приложение Zello, лазерные указки, громкоговорители, акустические системы и портативные колонки.
Отдельным пунктом хотим обратиться ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств. Ваши знания и групповые занятия сейчас очень неплохо помогут народу.
Эта инициатива - часть общего https://telegra.ph/PLAN-POBEDY-09-01 Плана Победы.
Рекомендуется к распространению:
Баста!, [22.07.20 10:47]
По вашим просьбам подробнее рассказываем о приложениях для смартфона, которые можно использовать для связи в случае блокировки интернета.
Первое из них - Firechat. Это инновационное Android-приложение для обмена сообщениями в автономном режиме. Оно использует Bluetooth и одноранговый (peer-to-peer) Wi-Fi для создания ячеистой сети для передачи данных.
Максимальный радиус передачи от одного устройства к другому, который можно достичь при помощи Firechat, составляет всего 65-70 метров, но приложение работает путем передачи сигналов от одного устройства к другому, до тех пор пока он не достигнет получателя. В результате, чем больше людей используют Firechat, тем шире и быстрее становится сеть. То есть, если, предположим, в сети Firechat участвуют 10 тысяч устройств - то можно предоставить альтернативный доступ в сеть Минску, а если миллион в разных населенных пунктах - то всей Беларуси.
Это приложение, которое идеально подходит для использования в местах массового скопления людей, где по каким-то причинам наблюдаются проблемы с интернет и сотовой связью. Firechat уже прекрасно зарекомендовал себя в условиях массовых протестов, когда правительство ограничивает доступ в интернет. Его с успехом применяли протестующие в Гонконге, Алжире, Зимбабве. Сейчас Firechat, наравне с приложениями по обходу блокировок, на первом месте по скачиванию в Венесуэле, где режим Мадуро, который довел страну до полного банкротства, продолжает цепляться за власть и отключает доступ в интернет.
Скачать (https://firechat.ru.uptodown.com/android)
Сябри використають досвід українців у спротиві хунті.
Вже постало питання про створення охоронних дружин для протидії злочинам хунти.
поки що стадія становлення...
але хотілось би попередити,що паролі на смартфонах ВЖЕ НЕ ДІЮТЬ.
"Тіхарі" вже обзавелись обладнанням для миттєвого зняття паролів..
ТОМУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ .
ВЗЯТИ СМАРТФОН з "Телеграмом" НА ПРОТЕСТ -ЦЕ "ЗЛИТИ" ВСЮ ГРУПУ !!