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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7840) Тіхановська (389) Колесникова Марія (34)

Порвавши свій паспорт на кордоні, Колесникова зламала систему видавлювання людей із Білорусі, - Тіхановська

Порвавши свій паспорт на кордоні, Колесникова зламала систему видавлювання людей із Білорусі, - Тіхановська

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська підтримала вчинок членкині президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яка порвала свій паспорт під час спроби вивезти її з території республіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Тіхановської, опублікованій у Telegram.

"Порвавши свій паспорт на кордоні, Марія зламала систему видавлювання людей за кордон. Для мене вона герой, звичайно. На жаль, ми точно не знаємо, де Марія тепер. Взагалі, це викрадення - це дуже низько. Оскільки влада вдається до таких методів, то ніякої підтримки у неї взагалі немає", - зазначила Тіхановська.

Про те, що Колесникова при перетині кордону Білорусі з Україною порвала свій паспорт, повідомив прессекретар Координаційної ради Антон Родненков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До штабу прийшли "маски": ще один білоруський опозиціонер Знак перестав виходити на зв'язок

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

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Топ коментарі
+4
Странная история. Как можно вывезти человека в другую страну, если человек не хочет туда въезжать??? Я не про случай вывоза в багажнике, а про добровольный въезд.
1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
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09.09.2020 10:00
+4
Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Роднєнков і виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов, які раніше прибули до України, на прес-конференції в Києві не змогли відповісти на питання, чий Крим.

Так, на запитання журналіста про те, чий Крим, і як вони можуть оцінити ситуацію на Донбасі, "опозиціонери" не змогли дати пряму відповідь.
"Давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну рада. Ми повністю поділяємо (підтримуємо - ред.) суверенітет України, і ми не вважаємо, що тут потрібні якісь дискусії", - сказав Роднєнков.
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09.09.2020 10:21
+3
Естественно все это бред сивой кобылы.
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09.09.2020 10:02
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От вам і новий метод боротьби. До квіточок і оплесків додаються знищення особистих документів і сисемі вже точно кранти. Всьо сломано, ми пабєділі!
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09.09.2020 10:00 Відповісти
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09.09.2020 10:02 Відповісти
Странная история. Как можно вывезти человека в другую страну, если человек не хочет туда въезжать??? Я не про случай вывоза в багажнике, а про добровольный въезд.
1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
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09.09.2020 10:00 Відповісти
Естественно все это бред сивой кобылы.
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09.09.2020 10:02 Відповісти
Ну, говорят, что Буковский был не в курсе происходящего
Но принимающая сторона ведю была в курсе!
Аппазицию окончательно закизделась.
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09.09.2020 10:08 Відповісти
Дятелко. При наличии паспорта впустить в страну можно из нуманных соображений, видя, что человек не один день находится у границы. Если паспорта нет, то иди туда, откуда пришел. При том, что человек явно не просится войти, а хочет обратно.
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09.09.2020 10:20 Відповісти
Как Вас понимать? "Можно впустить человека, при том, что человек не просится [чтобы его впустили]". И кто такой "дятелко"?
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09.09.2020 10:32 Відповісти
Из гуманных соображений вопреки его воле?
Гуманное насилие - твое ноу-хау, кремлеботина!
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09.09.2020 10:39 Відповісти
Дятел тугодумающий!
Она не просится . Раз.
И она не хочет. Это два.
НО, вам, 73%, это к пониманию сложно!
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09.09.2020 11:06 Відповісти
Заткнись, паскуда лахтенская!
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09.09.2020 11:43 Відповісти
Угага! Как плесень забурлила. Лопнешь, зебил!
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09.09.2020 13:44 Відповісти
А не порвала бы паЧпорт сейчас бы вещала из Украины так же как и Тихановская
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09.09.2020 10:01 Відповісти
Коза драна, ответь, шо будет с тысячами, которые посажены Лукой?
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09.09.2020 10:01 Відповісти
Ну так лука их посадил к нему все вопросы.
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09.09.2020 10:32 Відповісти
может ей лукохуйло замуш выйти предлагал? был же похожий случай
Я на тебе

Никогда не женюсь,
Я лучше съем
Перед загсом
Свой паспорт.
Я улечу, убегу,
Испарюсь,
Но на тебе
Ни за что не женюсь.
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09.09.2020 10:02 Відповісти
Нам все это сейчас кажется смешно. Мы уже, к счастью, всё давным давно прошли и нам все эти действия кажутся наивными. Да... Долго спали белорусы, долго считали что парашкостан это братья, а ***** друг...
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09.09.2020 10:05 Відповісти
Більшість білорусів і зараз вважають москалів братами. Побачите вони ще брататися будуть.
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09.09.2020 10:18 Відповісти
порвала паспорт як тузік грєлку...
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09.09.2020 10:16 Відповісти
Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Роднєнков і виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов, які раніше прибули до України, на прес-конференції в Києві не змогли відповісти на питання, чий Крим.

Так, на запитання журналіста про те, чий Крим, і як вони можуть оцінити ситуацію на Донбасі, "опозиціонери" не змогли дати пряму відповідь.
"Давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну рада. Ми повністю поділяємо (підтримуємо - ред.) суверенітет України, і ми не вважаємо, що тут потрібні якісь дискусії", - сказав Роднєнков.
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09.09.2020 10:21 Відповісти
ну а что они могли сказать ? Они пытаются на свою сторону перетянуть поддержку и ватников с их плавной дальнейшей социализацией....
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09.09.2020 10:26 Відповісти
Там треба було не так питання поставить: "На якого "хрєна" Україні ваша Координаційна Рада, якщо вона виступає з дружні стосунки з Росією, що є агресором стосовно України?"
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09.09.2020 10:39 Відповісти
Я, звичайно, проти диктатури і бажаю білорусам всьго найкращого, але дуже схоже на те, що на революційній хвилі до влади в Білорусії можуть прийти такі ж самісінькі "профессіонали" та "економісти" як в нашій "Зе"-команді, якщо ще не гірші.
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09.09.2020 10:22 Відповісти
Якщо "такі ж самісінькі "профессіонали" та "економісти" як в нашій "Зе"-команді" - то це ще півбіди... Бо можуть прийти такі, як в ордло. Як в придністров'ї... Як в касапських анклавах, які на території Грузії...
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09.09.2020 10:38 Відповісти
ну порвали паспорт а восстанавливать куда? к лукашенко ? странный способ - проще мне кажется перейти границу Беларуси и украинским заявить что принудительно выживают из страны.. И мировой прецедент и внимание общественности и жива - а так - ну не знаю... информации мало о том что произошло и в ее достоверность сложно поверить....
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09.09.2020 10:24 Відповісти
Ну конечно! А шарики и плакатики - сломали весь силовой блок Лукашенко. А цветочки вообще уделали всю титушню. Даааа.... Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков.
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09.09.2020 10:25 Відповісти
В течении 12 лет - с 2007 по 2019 проживала в Германии, была в Беларуси лишь проездом.

100% получила там гражданство, и на публику теперь порвала паспорт.
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09.09.2020 10:34 Відповісти
Лукашеску не вірно інформують.........
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09.09.2020 10:42 Відповісти
"Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков." текст песни Владимир Высоцкий

Порвавши свій паспорт на кордоні, Колесникова зламала систему видавлювання людей із Білорусі, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 8066
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09.09.2020 10:46 Відповісти
А Яныковище в 2014 году, слышал я из достоверных источников, свой паспорт на границе с Хренлостаном СОЖРАЛ вместе с обложкой на почве бессильной злобы.
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09.09.2020 13:11 Відповісти
Порвав свой паспорт Колесникова плюнула в лицо белорусскому народу и государству Беларусь и отказалась от белорусского гражданства.
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09.09.2020 13:23 Відповісти
Видел и слышал я ее в пятницу на "Свободе слова" у Шустера. Остались крайне неприятные воспоминания. До тошноты
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09.09.2020 13:26 Відповісти
Что мешает скотским властям беларуссии напечатать ей новый паспорт...даже два...в течении суток и выдворить ее??
В общем глупость в стиле цветочков и шариков ментам..
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09.09.2020 14:39 Відповісти
 
 