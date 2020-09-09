Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко
Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається важким, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Від лікарів ЛШД, де перебуває В. Балух: "Стан пацієнта стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
Будь ласка, зачекайте...
У вас є якісь підстави казати про заказний злочин? Чи це лише ваші особисті фантазії?
Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?
Іншу твою маячну навіть коментувати немає бажання. Воєн-патріот, мля, диванний.
Ну тобто ваше твердження - то не твердження, а просто припущення.
Можливо, звісно, все. Але навіть ваше припущення "вбивали за його позицію", що є таки цілком можливим - не каже про замовний напад - скоріше за все - все ж таки відбувся конфлікт з якимись ватно налаштованими гопами, хоча наразі рівно можливі всі 3 версії: як пограбування, так і п'яна драка, так і замовний напад. І жодних підстав виділяти якусь одну версію у вас немає.
Маємо надію, що з Балухом все буде добре і він все розповість сам.
На Стерненко напали возле его дома, на Балуха - в гадюшнике Гидропарк, в котором он что-то делал ночью.
Ця атмосфера - наслідок зневаги влади до всього українського.
Швидкого одужання Володимиру !!
"Червоне-е то любов.."
Адже наступ на українських патріотів, національно свідомих і непримеренних до реваншу "Руськага міру" викличе протидію.
Оманський зашквар дає свої паростки.
Треба поновлювати 3 графу у паспорті......українці повинні знати "хто є ху" як казав Горбачов.
Треба поновити квоти у ВР по національному ознаку..........
Треба впроваджувати картку українця
ЗЫ ОПЗЖ и ШАРИковы- это тоже зекомандА, со стороны хйла
Чому я не здивований що в Гідропарку знайшлись як раз у той момент фанати Московії і Пукіна коли там відпочивав Балух.
Виздоровлення Балуху