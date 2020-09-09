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Геращенко Ірина (1145) побиття (893) Балух Володимир (310)

Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко

Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко

Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається важким, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів ЛШД, де перебуває В. Балух: "Стан пацієнта стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розшукує свідків побиття Балуха

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко 01
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Топ коментарі
+19
Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?
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09.09.2020 10:14
+16
Звіряче побиття кремлівського політв'язня Володимира Балуха відображає загальну атмосферу, яка панує в країні зараз: розгул опзж та сателітів, вандалізм на Меморіалі Голодомору, «какаяразніца» як політика влади тощо.
Ця атмосфера - наслідок зневаги влади до всього українського.
Швидкого одужання Володимиру !!
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09.09.2020 10:23
+8
https://censor.net/ru/user/452546 цим висером вкотре довів свою ворожу касапсбку суть
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09.09.2020 10:26
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Ну так это война, понятно же. Она теперь носит вот такой характер.
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09.09.2020 10:04 Відповісти
Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?
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09.09.2020 10:14 Відповісти
" Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"?"

У вас є якісь підстави казати про заказний злочин? Чи це лише ваші особисті фантазії?
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09.09.2020 10:16 Відповісти
Я теж нерозумію. Якщо у людини є неспростовні докази, що це заказ, то чому вона постить обурення на Цензорі, а не надасть слідству інформацію.
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09.09.2020 10:22 Відповісти
во-первых на Фейсбуке, во-вторых не для прикацапленых мразей.
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09.09.2020 10:34 Відповісти
Який фейсбук? Я взагалі то відреагував на коментар Анатолий К 65c6a92d:
Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?

Іншу твою маячну навіть коментувати немає бажання. Воєн-патріот, мля, диванний.
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09.09.2020 13:29 Відповісти
https://censor.net/ua/user/450460 я особисто встановив злочинців по більше ніж тисячі злочинів і знаю про що пишу, то Ви є диванний експерт.
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09.09.2020 15:10 Відповісти
Мені це власне ні про що. Може Ви й Нат Пінкертон вкупі з Шерлоком Холмсом, але доказів поки що і Ви не наводите. Окрім голих тверджень та власних розсудів я поки що не побачив нічого.
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09.09.2020 16:57 Відповісти
Я Вам не збираюся доводити свою правоту і назвати злочинця. Це Ви мабуть чекаєте і пишете від імені Геращенко? Бо іншого зараз поліція не вміє, тільки щось написати і якщо про неї написали гірку, але правду, то мають писаку обгадити. Я Вам як бувший працівник оперативних служб написав, пропрацювавший 29 календарних років, повідомив що мали б робити поліцейські і СБУ, а не зливати свою надуману "інформацію про битовуху", про те, "що він робив в тому парку"? та інше. та відволікати увагу від основного - від політики. А першим що малиб зробити - встановити місце замаху на вбивство. Чи Ви і надалі будете стверджувати, що його побили в гідропарку? А можливо його туди привезли? За версії я вже писав.
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10.09.2020 08:56 Відповісти
Я нічого не стверджую. Я наводжу факти, які відомі на данний час. І я взагалі дивуюся Вашим розсудам. Тепер мені зрозуміло звідки зʼявився термін "шити справу". Власне завдяки таким "операм", як Ви.
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10.09.2020 10:13 Відповісти
У мене є підстави про це говорити. Почитайте перші повідомлення про злочин і Вам все буде зрозуміло на що направлена увага і про що не повідомлено.
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09.09.2020 15:08 Відповісти
То ваши підстави - це те "про що не повідомлено"? А у вас є підтверджена інформація про те, що було не повідомлено?
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09.09.2020 15:14 Відповісти
Уважно прочитайте пірші повідомлення про злочин. Працівники поліції після виїзду на злочин направлять повідомлення у чергову частину поліції, в якому виділяють все, що відомо про злочин, що побачили, про що дізналися і свої версі. Проо відсутність телефона банківської картки вони дізналися у потерпілого, який не розмовляв? Чи зафіксували її в якомусь банкоматі? Чи спрацював номер викраденого телефона потерпілого? А можливо Балуха вбивали за його позицію? Чому Ви прицепилися до пограбування? Можливо там намір на вбивство? Хто надоумив поліціянтів зробити такі висновки, які вони зробили?
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09.09.2020 15:27 Відповісти
"А можливо Балуха вбивали за його позицію?"

Ну тобто ваше твердження - то не твердження, а просто припущення.
Можливо, звісно, все. Але навіть ваше припущення "вбивали за його позицію", що є таки цілком можливим - не каже про замовний напад - скоріше за все - все ж таки відбувся конфлікт з якимись ватно налаштованими гопами, хоча наразі рівно можливі всі 3 версії: як пограбування, так і п'яна драка, так і замовний напад. І жодних підстав виділяти якусь одну версію у вас немає.
Маємо надію, що з Балухом все буде добре і він все розповість сам.
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09.09.2020 15:49 Відповісти
Я Вам не відповімлю більше нічого. Краще запитайте у спеціалістів, які декілька років "вивчали" ОРД і працювали операми - Авакова і Грищенко. А так від себе скажу, що коли віїзжають на місце злочину таких людей, як Балух - то перша версія має бути " замах на вбивство", бо ця людина є політик. При відпрацюванні цієї векрсії вилізуть і інші і навіть "битовуха", якщо вона там мала місце. Так Вам зрозуміло? Бо до Вас там ще і писали, що він робив у "генделику"? А що, йому вже туди шлях закритий? Чи має краще працювати поліція, щоб не били на вулиці людей?
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09.09.2020 15:51 Відповісти
Добавлю до написаного, щоб забрати телефон не обовязкого ламати руку, ключицю і бити по голові.
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09.09.2020 15:59 Відповісти
Все залежить від того як поводить себе жертва нападу. Або скоряється та віддає без супротиву, або навпаки, що дуже дратує нападників і їхні дії можуть бути більш агресивними та непередбачуваними.
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09.09.2020 17:34 Відповісти
Краще того, щоб відстоювати свою хибну точку зору і всунути наріду в мізки свою нав*язану версію, що то "битовуха" ідіть і розкривайте злочин. Це я пишу Вам особисто, А ще краще організуйте патрулювання людних місць, особливо парків,а не "сидіть" у смартфонах у комфортних автомобілях на "службі".
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10.09.2020 08:59 Відповісти
Хто Ви взагалі такий щоб мені вказувати, чи щось вимагати. Взагалі то Ви в нас Пінкертон. Ось і робіть це все самі. Ви ж там злоченів овердохуа, згідно Ваших слів, порозкривали. А Ви, власне нічого не робите. Тільки займаєтесь критиканством та всім вказуєте що кому робити.
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10.09.2020 10:11 Відповісти
що розкрити цей злочин - "справа честі!"
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09.09.2020 10:18 Відповісти
Чего это Ирка так разошлась?
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09.09.2020 10:15 Відповісти
С*кой быть проще, да?
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09.09.2020 13:22 Відповісти
Сирожа, ты в порядке? Очень короткое сообщение, где тут разошлась? А-аа ты на службе, бабло отрабатываешь. Может просто дурак.
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09.09.2020 13:13 Відповісти
С*кой быть проще, да?
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09.09.2020 13:21 Відповісти
Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7783
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09.09.2020 10:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452546 цим висером вкотре довів свою ворожу касапсбку суть
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09.09.2020 10:26 Відповісти
А всех остальных бить можно? Вообще-то бытовуха всегда была. Тем более, что его еще и ограбили забрав банковскую карту и телефон. Покуда доказательств нет, что это был заказ.
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09.09.2020 10:25 Відповісти
Говорили на русском - не показатель. Гопники тоже непринципиальны и непереборчивы. Может сделал замечание - а тем только дай повод. А тут чел сам типа нарывается. Почему бы мобилу с деньжатами не отжать.
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09.09.2020 13:25 Відповісти
https://censor.net/ua/user/450460 так прикриваються заказні злочини, щоб перевести їх на "битовуху" можуть забрати якісь речі. І саме головне, що про це повідомили в поліції.До цієї основної версії вони і прив*язалися. Вже пізніше почали малювати версії і перевірку за політичними мотивами.
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09.09.2020 15:14 Відповісти
Можна казати про заказний злочин, якщо це доведено. Слідство триває. На данний час підстав стверджувати, що це заказ немає ніяких, окрім того що Балух в минулому політвʼязень і досить відома своїми поглядами людина. Але це замало щоб кваліфікувати напад на нього як заказний злочин. Слідство триває, розглядаються різні версії. Обвинувачення може бути перекваліфіковано ході слідства. Якщо особисто у Вас е докази що напад заказний, то Ви б дуже допомогли б слідству. А якщо немає, то в такому випадку це не більше ніж припущення та одна з версій. Що власне в ході слідства теж не відкидають.
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09.09.2020 16:53 Відповісти
https://censor.net/ua/user/450460 не навязуйте свою хибну спотворену думку про "битовуху" - це замовний злочин. Хто там обіцяв виловлювати всіх патріотів? Хто призивав їх вбивати? Не знаєте? А хто у вас в поліції моніторить такі речі?
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10.09.2020 09:02 Відповісти
Я викладаю факти які наразі наявні у вільному доступі. Це Ви викладаєте свої власні сентенції. До того ж безапеляційно, ще й з безглуздими питаннями.
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10.09.2020 10:08 Відповісти
А,так на Стерненко тоже бухари напали шоб денег на бухло раздобыть?
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09.09.2020 10:22 Відповісти
А есть основания полагать, что эти нападения чем-то схожи?
На Стерненко напали возле его дома, на Балуха - в гадюшнике Гидропарк, в котором он что-то делал ночью.
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09.09.2020 10:36 Відповісти
на вашу думку, Балух не має права випити в гадюшнику?
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09.09.2020 11:09 Відповісти
На мою думку - поки що немає жодних підстав пов'язувати замовний напад на Стерненка під його будинком із нападом і пограбуванням Балуха у Гідропарку. Принаймні доти, доки ми не дізнаємось подробиць.
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09.09.2020 12:43 Відповісти
Два https://censor.net/ua/user/450460, https://censor.net/ua/user/86503 намагаються людям щось доказати всупереч логіки. Вони кричать, що не можна казати про замовний злочин, бо цього не доведено і йде слідство, але вперто нав*язують "битовуху", як будто це встановлено. Вам не соромно? Дай Боже щоб людина вижила. Його просто катували і можливо їх ціль була вбити, бо зламана ключиця, рука і " проломана" голова. То якщо це важлдивий для життя орган - то мабуть був замах на вбивство? Чи довели інше? От Звіробій погрожувала? А ще сніжкою колись біля Верховної Ради кинули на одну регіоналку, то чуть не доведенимй факт вбивства був. А тут у них "битовуха!
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10.09.2020 09:08 Відповісти
Звіряче побиття кремлівського політв'язня Володимира Балуха відображає загальну атмосферу, яка панує в країні зараз: розгул опзж та сателітів, вандалізм на Меморіалі Голодомору, «какаяразніца» як політика влади тощо.
Ця атмосфера - наслідок зневаги влади до всього українського.
Швидкого одужання Володимиру !!
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09.09.2020 10:23 Відповісти
А хто це з Трухановим рушник вишива?
"Червоне-е то любов.."Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7954
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09.09.2020 10:33 Відповісти
До чого це тут?
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09.09.2020 12:40 Відповісти
Осінь. Загострення хронічної "порохозалежності".
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09.09.2020 13:24 Відповісти
Під час візиту Першої Леді до Одеси її супроводжував мер міста. Капец.
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09.09.2020 13:25 Відповісти
Не з Трухановим вишиває, а вчить дитину. Разом з дитиною вчиться і москаль Труханов. Може совість гризе і хоче стати українцем.
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09.09.2020 15:17 Відповісти
Серега, ты не прав. Рушник вышивала Марина с девочкой, а Труханов, явно примазался. С него вышивальщик, как с меня девственница. Марина культурная женщина, не будет же она пихать ему иголку в жопу, чтобы прогнать?
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09.09.2020 10:41 Відповісти
а девочка могла бы..
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09.09.2020 11:07 Відповісти
Тримайся Володя , тримайся !!
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09.09.2020 10:43 Відповісти
Балух перепил гетьмана, похоже у ПЕСа новый лидер.
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09.09.2020 10:50 Відповісти
сьома, дуй на свою срувесну.
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09.09.2020 11:08 Відповісти
да... всегда говорил, что синька до добра не доводит. Вот надо как бубочка - торчки более интеллектуальны
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09.09.2020 11:12 Відповісти
кацапи не вбили справжнього українця в кремлівських катівнях, так українські гниди його дістали на мирній території. сцуки !!
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09.09.2020 11:08 Відповісти
Злые языки говорят что ему какие то "синие аватары" в пьянке в Гидропарке наваляли .
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09.09.2020 11:13 Відповісти
С*кой быть проще, да?
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09.09.2020 13:25 Відповісти
то ті "злые языки", що на прилавках на Привозі лежать?
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09.09.2020 13:28 Відповісти
Есть предложение: всех, кого освободил из плена президент Зеленский, взять под охрану СБУ. Особенно того прищавого, который влюбился в девочку из ФСБ - выехал в Брест и там нечаянно оказался на Кубани в СИЗО, а потом , выходя из самолета, с трапа, - не пожал руку президенту Украины. Ну зачем такие мелочи - у него же папа пастырь, а сыночек мог бы и дальше гнить во имя .....
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09.09.2020 11:30 Відповісти
шо, обидно за бубачьку тебе, да?
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09.09.2020 13:51 Відповісти
Зелебобіки свідомо і послідовно хочуть розв"язати в УКРАЇНІ громадянську війну.
Адже наступ на українських патріотів, національно свідомих і непримеренних до реваншу "Руськага міру" викличе протидію.
Оманський зашквар дає свої паростки.
Треба поновлювати 3 графу у паспорті......українці повинні знати "хто є ху" як казав Горбачов.
Треба поновити квоти у ВР по національному ознаку..........
Треба впроваджувати картку українця
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09.09.2020 12:56 Відповісти
нещодавно натрапив на "монолог" рабіновича в Раді українською.. Думав і монітор розіб"ю. А жидва все пхається, навіть українську намагається вчити, та тільки та "українська" більше схожа на якийсь кастрований іврит.
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09.09.2020 13:31 Відповісти
если реАльных нападавших не найдут, то это значит, что была атака закомплексованой Зели и её зекоманды..
ЗЫ ОПЗЖ и ШАРИковы- это тоже зекомандА, со стороны хйла
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09.09.2020 13:24 Відповісти
Бережи вас Господь, Володимире.
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09.09.2020 13:27 Відповісти
"От врачей БСП, где находится В. Балух: "Состояние пациента стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко. Источник: https://censor.net/ru/n3218301

Чому я не здивований що в Гідропарку знайшлись як раз у той момент фанати Московії і Пукіна коли там відпочивав Балух.
Виздоровлення Балуху
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09.09.2020 13:32 Відповісти
Пусть Господь и квалифицированные врачи помогут этому спокойному, но очень мужественному и отважному человеку победить последствия подлого нападения на него и вернуться к нормальной жизни. Выздоравливайте, земляк! Поставлю свечку за ваше скорейшее благополучное выздоровление.
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Так соромно перед Балухом, дай Боже йому здоров'я.
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09.09.2020 19:04 Відповісти
гидропарк, ночь, синька...
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10.09.2020 00:50 Відповісти
На мою думку потрібно створити на рівні Главку слідчо-оперативну групу і всі справи нападу на активістів і політиків з проукраїнською позицією обєднати в одне проважденння і вийдуть на одного замовника і на одну "бригаду" вбивць. Це ж просто, але цього робити ніхто не буде, бо як їм потім вьриматися на щаблях влади?. Тільки слабка влада наймає бандитів для залякування, підпалів, для нападу і нанесення тілесних пошкоджень і навіть вбивств. А це вже не державні службовці - а ОЗУ,
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10.09.2020 09:13 Відповісти
 
 