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візит (1492) Зеленський (22429) Хмельниччина (914)

Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами

Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Також Президент ознайомиться з ходом реконструкції інфраструктурних об'єктів у рамках програми "Велике будівництво".

Заплановані зустрічі Зеленського з представниками енергетичної галузі та студентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+17
опять свою табличку Зе для тупых будет рекламировать...

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину: будет встречаться с энергетиками и студентами - Цензор.НЕТ 1870
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09.09.2020 10:12
+15
ВАМ СЮДА
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 3146
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09.09.2020 10:27
+12
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZU3CUVZFv-HzQZd22MgGiqn2aH27zXorqU_ho5n9QePQUiMo2wujLl7a0yWSYMrbizEwat3C4CWAUOcFvDwMwNcmnfl2YnMvp9P7_v5jbxb0jXkU72IzsXTu-FboItddT4&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

Коли слова зайвіЗеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 3706
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 1574
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 2275
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 7229
показати весь коментар
09.09.2020 10:31
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опять свою табличку Зе для тупых будет рекламировать...

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину: будет встречаться с энергетиками и студентами - Цензор.НЕТ 1870
показати весь коментар
09.09.2020 10:12 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 4590
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09.09.2020 10:37 Відповісти
да заметили...
и не только от него, а и от всего его окружения...
если бы не защищали, то и воду в Крым дали бы давно, и мову загнали бы под лавку, и Лугандонию на равных правах впихнули бы в Украину..
и ВСУ разрушили бы окончательно..
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09.09.2020 10:40 Відповісти
давно там катаклизмов не было?
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 1074
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09.09.2020 11:49 Відповісти
Вчора. Житомер. Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 2874
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09.09.2020 12:43 Відповісти
Клоун
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09.09.2020 10:12 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 6565
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09.09.2020 10:39 Відповісти
Студенты,наваляйте ему ....юлей!
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09.09.2020 10:12 Відповісти
і шо воно їм буде впарівать - зєльониє таріфи...?
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09.09.2020 10:13 Відповісти
Нью-Васюки ! Читайте классику.
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09.09.2020 10:14 Відповісти
переживаю за хмельниччину, ждіть катаклізмів - вісник апоКАліпса приїхав
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09.09.2020 10:16 Відповісти
Чесний, Молодий,Освідчений!
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09.09.2020 10:17 Відповісти
и хорошо упитанный
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09.09.2020 10:30 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 3580
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09.09.2020 10:38 Відповісти
Співчуття Хмельниччині, бережи Вас Бог!
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09.09.2020 10:17 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 4566
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09.09.2020 10:18 Відповісти
Хмельницкую АЭС отключите от греха подальше
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09.09.2020 10:19 Відповісти
Интересно, кто ему нашептал, что президенство - это про "лично ездить по Украине". Впрочем, не удивлюсь, если это "гениальное" решение самого Зе. Клоунские мозги они такие ... непредсказуемые.
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09.09.2020 10:21 Відповісти
Президент Зеленский это первый Президент Украины который работает для Украины,в отличие от предыдущих подонков,мерзавцев и коррупционеров
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09.09.2020 10:25 Відповісти
ВАМ СЮДА
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 3146
показати весь коментар
09.09.2020 10:27 Відповісти
Я, наскільки можу, слідкую за "творчістю" окремих одіозних персонажів на форумі Цензора. Роблю помітки в кондуїті... Так, стосовно оцього персонажу https://censor.net/ru/user/320765 в мене останнім часом складається враження, що, якщо він не з під тої вивіски строчить, то, принаймі - з офісу адмінів Цензора, для підняття рейтингу видання... Ну, щоб ми більше реагували і відповідали на такі "пердли"...
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09.09.2020 10:48 Відповісти
Ну, тогда ему сюда
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 9783
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09.09.2020 10:59 Відповісти
Петрович, снова уколы пропускакшь?
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09.09.2020 10:31 Відповісти
Ваш сарказм неуместен.
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09.09.2020 10:46 Відповісти
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
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09.09.2020 10:54 Відповісти
В очередной раз акцентирую внимание на чисто популистских целях всех этих поездок преЗедента и тупости его кАманды - о какой стратегии развития региона может идти речь, если НЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ развития страны !!!
Её ВР не утвердила !!!
Скажите этому, ездящему апокалипсису, об этом факте !!!
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09.09.2020 10:27 Відповісти
Воно тупе - толку щось йому говорити.
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09.09.2020 10:47 Відповісти
це ви заздрите хмельничанам, що матимуть змогу наприсядки ходити, щоб не образити Зе!Геракла обрізаного...
візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку регіону до 2027 року.Джерело: https://censor.net/ua/n3218303
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09.09.2020 11:16 Відповісти
Ховайся, хто може!!!
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09.09.2020 10:29 Відповісти
Не последняя гастроль.Нажаль!
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09.09.2020 10:29 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZU3CUVZFv-HzQZd22MgGiqn2aH27zXorqU_ho5n9QePQUiMo2wujLl7a0yWSYMrbizEwat3C4CWAUOcFvDwMwNcmnfl2YnMvp9P7_v5jbxb0jXkU72IzsXTu-FboItddT4&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

Коли слова зайвіЗеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 3706
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 1574
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 2275
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 7229
показати весь коментар
09.09.2020 10:31 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1303542017075617793 3 ч

Продолжается предвыборный тур Зеленского по стране за государственный счет. Приехав в Сумскую область во время резкой вспышки заболевания COVID-19 в области, он даже не упомянул о ней. В Житомирской области имитатор президента полетал на имитации космолета.
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09.09.2020 10:32 Відповісти
Встречаться с энергетиками....
Это, случайно не с работниками Хмельницкой АЭС ?
Господи, спаси и сохрани нас после таких встреч !!!
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09.09.2020 10:34 Відповісти
Айкосы и энергетики.. какая психика выдержит такой коктейль..
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09.09.2020 10:38 Відповісти
был такой фильм "Забытая мелодия для флейты" с Филатовым. Там хор с песней "и темной ночью думай обо мне" отправили по стране. и по ходу фильма периодически показывали их локацию. Помотало там девок конечно знатно. Так и наш... в турне с песней
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09.09.2020 10:40 Відповісти
Баране Зелений, твої робочі поїздки можуть бути лише за границю і в зону ООС. Вивчи вже нарешті свої повноваження згідно Конституції України, Клоуне ти неосвічений.
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09.09.2020 10:44 Відповісти
"Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину: будет встречаться с энергетиками и студентами" - пусть объяснит почему https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі , и это при том, что украинцы уже вторую пятилетку самые бедные в Европе.
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09.09.2020 11:07 Відповісти
у Всесвіті, бреши як Г+Г, чого стримуєшся? Борщовий набір тобі в поміч...
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09.09.2020 11:21 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами - Цензор.НЕТ 119
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09.09.2020 11:25 Відповісти
осел оманский, партийная кличка бедосик, катается по стране. скучно зебарану, айкосики надоели, баба да уже не та и организовал завхоз дерьмак вояж лоха 42 по стране.
что бы не мельтешил у него перед глазами , не мешал творить мутные делишки дерьмаку.

таки зедятел реально без мозгов.
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Кто хочет жить в ЕС-голосуй за ЕС!
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09.09.2020 13:22 Відповісти
Кто хочет жить в олигархическом ватно-совковом заповеднике-голосуйте за зеленую плесень и прочие олигархические партийные группировки!.
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09.09.2020 13:26 Відповісти
https://prm.ua/lishe-dlya-obranih-u-hmelnitskomu-pered-vistupom-zelenskogo-perekrili-park/ У Хмельницькому перекрили парк імені Михайла Чекмана перед приїздом президента України Володимира Зеленського, людей пускають лише по списках - повідомляє активіст Ігор Євтушок в Facebook.
"Перекрили всі входи до парку Чекмана для представлення команди партії "Слуга Народу" у Хмельницькому. Діти і перехожі не можуть потрапити в парк! Через кожні 50 метрів Нацгвардія! З самого ранку весь центр міста в заторах!", - написав він. "Зараз в парку Чекмана очікується приїзд нашого верховного потерпілого. Весь парк перекритий", - додав Євтушок.
"Голосували за нього, а зараз не пускають. І що робити? Він зараз коло фонтану буде… я приїхав. Краще знімайте і розказуйте людям, як до нашого президента не пускають", - каже місцевий житель.
Євтушок додав, що пропускають лише по списках, люди не можуть пройти всередину парку.
"Все перекрито охороною. Охорона каже, що вони охороняють охорону", - зауважив активіст.

https://www.facebook.com/ievtushok/videos/10222883127136456/?__tn__=-R Відео тут:
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09.09.2020 19:12 Відповісти
 
 