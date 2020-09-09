Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Глава держави візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку регіону до 2027 року.
Також Президент ознайомиться з ходом реконструкції інфраструктурних об'єктів у рамках програми "Велике будівництво".
Заплановані зустрічі Зеленського з представниками енергетичної галузі та студентами.
Топ коментарі
+17 cloud2009 26ea8082
показати весь коментар09.09.2020 10:12
+15 Старый зольдат
показати весь коментар09.09.2020 10:27
+12 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар09.09.2020 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
и не только от него, а и от всего его окружения...
если бы не защищали, то и воду в Крым дали бы давно, и мову загнали бы под лавку, и Лугандонию на равных правах впихнули бы в Украину..
и ВСУ разрушили бы окончательно..
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
Её ВР не утвердила !!!
Скажите этому, ездящему апокалипсису, об этом факте !!!
візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку регіону до 2027 року.Джерело: https://censor.net/ua/n3218303
Коли слова зайві
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1303542017075617793 3 ч
Продолжается предвыборный тур Зеленского по стране за государственный счет. Приехав в Сумскую область во время резкой вспышки заболевания COVID-19 в области, он даже не упомянул о ней. В Житомирской области имитатор президента полетал на имитации космолета.
Это, случайно не с работниками Хмельницкой АЭС ?
Господи, спаси и сохрани нас после таких встреч !!!
что бы не мельтешил у него перед глазами , не мешал творить мутные делишки дерьмаку.
таки зедятел реально без мозгов.
"Перекрили всі входи до парку Чекмана для представлення команди партії "Слуга Народу" у Хмельницькому. Діти і перехожі не можуть потрапити в парк! Через кожні 50 метрів Нацгвардія! З самого ранку весь центр міста в заторах!", - написав він. "Зараз в парку Чекмана очікується приїзд нашого верховного потерпілого. Весь парк перекритий", - додав Євтушок.
"Голосували за нього, а зараз не пускають. І що робити? Він зараз коло фонтану буде… я приїхав. Краще знімайте і розказуйте людям, як до нашого президента не пускають", - каже місцевий житель.
Євтушок додав, що пропускають лише по списках, люди не можуть пройти всередину парку.
"Все перекрито охороною. Охорона каже, що вони охороняють охорону", - зауважив активіст.
https://www.facebook.com/ievtushok/videos/10222883127136456/?__tn__=-R Відео тут: