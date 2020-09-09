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лікарня (1339) Кличко (3477)

Мер Кличко перевірив опорну лікарню для лікування хворих на COVID-19. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко відвідав міську лікарню №4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також показав відео, що зняв в медустанові, повідомили в пресслужбі Кличка.

"Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації, - зазначив мер. - Вчора ввечері побував з перевіркою в міській лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Я вже раніше відвідував цей медзаклад. Із головного, що сьогодні відзначають лікарі: останнім часом у багатьох інфікованих - більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років", - повідомив Кличко.

Мер Кличко перевірив опорну лікарню для лікування хворих на COVID-19 01

Він зазначив, що лікарня №4 заповнена майже на 80 відсотків. У ній є своя лабораторія для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. Необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

"Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для прийому хворих на коронавірусу в 16 медзакладах, заповнені 52% місць. У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Але, давайте не доводити до найгіршого сценарію! Послухайте, що говорять ті, хто захворів! Бережіть себе!", - наголосив Кличко.

Читайте: Зеленський про ситуацію з COVID-19: Є проблеми з швидким наповненням ліжок. Я впевнений, що це буде велика проблема

 

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Прикол был бы шоп Дубинский заболел и тут в палату заходит ВНЕЗАПНО Кличко......
(болеющий мигов вс.какивает и дает на кеды прямо ч-з окно(позабыв шо его перевели с первого этажа на четвертый))...
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09.09.2020 10:33 Відповісти
вот это такие болеющие? из-за температуры 37,2 госпитализировали?
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09.09.2020 10:49 Відповісти
Кличку показали "больную" которая ему рассказала как ей тяжело дышать
где переполненная больница и задыхающиеся от Ковид пациенты ?
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09.09.2020 10:51 Відповісти
Больница не успевает переполнится по вине трупов, валяющихся на улицах штабелями.
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09.09.2020 11:09 Відповісти
Тема переполненых палат расскрыта не полностью! Иопаные киздуни, мля!
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09.09.2020 11:05 Відповісти
от витали ковид отскакивает, как от стенки горох
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09.09.2020 12:01 Відповісти
 
 