УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11671 відвідувач онлайн
Новини
9 042 19
контррозвідка (469) СБУ (12513) легалізація (142)

Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість "послуг" становила $5 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та блокували незаконну легалізацію росіян в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства СБ України, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу, безпідставно отримати українське громадянство. Він гарантував клієнту виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України. Вартість "послуг" становила $5 тисяч.

Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість послуг становила $5 тис 01

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Організатора злочинної схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні. ВIДЕО

Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість послуг становила $5 тис 02

Заходи із припинення злочинної діяльності проводились у взаємодії з ГУ Державної міграційної служби України в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість послуг становила $5 тис 03
Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість послуг становила $5 тис 04
Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість послуг становила $5 тис 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Потрібно вивчити всі випадки легалізації росіян та роздати реальні строки, а не підозри. Почати з Новінського!
показати весь коментар
09.09.2020 10:50
+4
СБУ занялась безопасностью Украины? Шо случилось? Обнальные центры закончились?
показати весь коментар
09.09.2020 10:41
+3
За это расстреливать надо!
показати весь коментар
09.09.2020 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За это расстреливать надо!
показати весь коментар
09.09.2020 10:36 Відповісти
Про3 бюстик Сралина, а потом накати за Жюкова.
Ты не уверен шо тя не расстреляют вместо товарища, который подкупит гебню, чтобы "заменить тело"?
показати весь коментар
09.09.2020 10:41 Відповісти
А почему расстреливать должна гэбня?
показати весь коментар
09.09.2020 12:10 Відповісти
А вы?:
показати весь коментар
09.09.2020 12:13 Відповісти
Стоимость "услуг" составляла $ 5000. Источник: https://censor.net/ru/p3218308\\\\\\\\\


с такой машиной и давать 5000 за паспорт? Украины? Да это или ФСБ-шник, или дурак.
Просто ФСБ через Ермака тупо бы тихонько дала паспорт без того шоп СБУ отвлекалась от крышевания всякого разного.
показати весь коментар
09.09.2020 10:39 Відповісти
Кацапи розбігаються вже з Мордорії. Знайомий з Алтаю каже, що жопа повна настає у них )
показати весь коментар
09.09.2020 10:41 Відповісти
они бегут с сибири в краснодар просто толпами . кстати и в Украину много ваты хочет переехать. особенно в Одессу .
показати весь коментар
09.09.2020 11:01 Відповісти
Ну так надо же обживаться потихоньку, хихихх там квартира есть, ещё и в одессе будет
показати весь коментар
09.09.2020 16:36 Відповісти
Их китайсы уже последние лет 10 выжимают Китаезы все скупили, от предприятий до земли и привозят свою рабочую силу, а местные нах.)
показати весь коментар
09.09.2020 15:40 Відповісти
СБУ занялась безопасностью Украины? Шо случилось? Обнальные центры закончились?
показати весь коментар
09.09.2020 10:41 Відповісти
Потрібно вивчити всі випадки легалізації росіян та роздати реальні строки, а не підозри. Почати з Новінського!
показати весь коментар
09.09.2020 10:50 Відповісти
С-ка миграционке цены сбивает!!!!
Все знают что эта услуга стоит 15 000 уе и это курирует зам главы https://www.obozrevatel.com/entity/gosudarstvennaya-migratsionnaya-sluzhba/ Государственной миграционной службы Украины !!!!
показати весь коментар
09.09.2020 11:29 Відповісти
а что те кто получил паспорт украины не где не регистрируются вот по спискам и проверьте а то голову нам марочете вы граждане продажные
показати весь коментар
09.09.2020 12:42 Відповісти
а что те кто получил паспорт украины не где не регистрируются вот по спискам и проверьте а то голову нам марочете вы граждане продажные
показати весь коментар
09.09.2020 12:44 Відповісти
Что, ломанулись хачи из Хренлостана на заработки в Украину?
показати весь коментар
09.09.2020 14:24 Відповісти
не, не на зароботки - ларьки строить, шаурму продавать. Ты ж придёшь купить самсу?
показати весь коментар
09.09.2020 16:39 Відповісти
Приду дань собрать с черножопых
показати весь коментар
09.09.2020 17:48 Відповісти
ты смори, наш пачпорт еще и стоит прилично)) Румынский за пару штук можно сварганить - настоящий. А это все ж таки ЕС.
показати весь коментар
09.09.2020 15:38 Відповісти
 
 