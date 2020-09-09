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Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на 30%, - Степанов

Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на 30%, - Степанов

Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на третину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші лікарі і медпрацівники борються (з коронавірусною хворобою), я вважаю. Досить успішно. Нам є чим пишатися. У нас один з найнижчих відсотків летальності від коронавірусної хвороби в Європі - 2,1%. У квітні цей показник був 3% , він знизився майже на 30%. Це не просто цифри - це життя українців", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб

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Топ коментарі
+3
...степашка, ну ты понял, да?
Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3058
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09.09.2020 10:29
+1
Потому что в апреле вы тесты делали не при проявлении симптомов, а уже в реанимации, если не в морге.
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09.09.2020 10:41
+1
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу

а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
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09.09.2020 10:57
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...степашка, ну ты понял, да?
Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3058
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09.09.2020 10:29 Відповісти
на початках був Ухань,Ломбардія...

Зараз у світі вже випрацювані певні протоколи лікування....
Дивне ваше здивування...
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09.09.2020 10:50 Відповісти
Эти протоколы - не для украинских врачей.Так что мое удивление еще более возросло.
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10.09.2020 06:05 Відповісти
В апреле умирало 10-15 человек в день а сейчас около 50, офигенное снижение смертности.
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09.09.2020 10:37 Відповісти
тестів більше..Заражень більше...

погано,що в кінці жовтня лікарям прийдеться вибирати пацієнтів на тиХ,кого покладуть в лікарню і на тих,хто має вдома зіграти з Ковід в "російську рулетку"..
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09.09.2020 10:52 Відповісти
Еще в июле заболевших и умирающих было в 3 раза ниже, чем сейчас, радостное лето с полным запуском междугородного сообщения дало весомые плоды, гораздо более тяжкие, чем запуск общественного транспорта в городах и нормальной работы. До конца сентября мы приедем к пределу медицинской помощи, а что дальше? Все власти мечтают дотянуть до выборов без ужесточения карантина, в результате доведут уровень заболеваемости до американского при полном ступоре мед. помощи. Очень мудро хорошо проехать начало эпидемии и стократно обосраться на финише.
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09.09.2020 11:13 Відповісти
Это мало утешает, учитывая многократно увеличенное количество анализов.
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09.09.2020 10:38 Відповісти
Потому что в апреле вы тесты делали не при проявлении симптомов, а уже в реанимации, если не в морге.
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09.09.2020 10:41 Відповісти
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу

а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
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09.09.2020 10:57 Відповісти
В Бергамо в марте общая смертность от всех причин в отдельные дни поднималась до уровня выше обычного в 8-8,5 раз.
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09.09.2020 13:43 Відповісти
ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :

http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.
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09.09.2020 13:08 Відповісти
Летальность от простуды степашка
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09.09.2020 13:40 Відповісти
Показатєль знизився, але кількість померлих дуже виросла, нема чому радіти.
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09.09.2020 19:01 Відповісти
зрада.
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10.09.2020 00:54 Відповісти
 
 