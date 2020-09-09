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Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на 30%, - Степанов
Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на третину.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Наші лікарі і медпрацівники борються (з коронавірусною хворобою), я вважаю. Досить успішно. Нам є чим пишатися. У нас один з найнижчих відсотків летальності від коронавірусної хвороби в Європі - 2,1%. У квітні цей показник був 3% , він знизився майже на 30%. Це не просто цифри - це життя українців", - сказав він.
Топ коментарі
+3 Топ Ган
показати весь коментар09.09.2020 10:29
+1 Yaroslav Yurchenko
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+1 Андре Яковлев
показати весь коментар09.09.2020 10:57
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Будь ласка, зачекайте...
Зараз у світі вже випрацювані певні протоколи лікування....
Дивне ваше здивування...
погано,що в кінці жовтня лікарям прийдеться вибирати пацієнтів на тиХ,кого покладуть в лікарню і на тих,хто має вдома зіграти з Ковід в "російську рулетку"..
летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу
а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.