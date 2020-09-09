Щоб розв'язати проблему з пробками, Києву потрібна транспортна стратегія, - Борислав Береза
Мораторій на ЖК, перехоплюючі стоянки і транспортна стратегія - Борислав Береза розповів, як боротися з проблемою пробок у Києві.
Кількість автомобілістів у Києві зростає занадто швидко, а столиця до таких змін виявилася не готовою. Столична влада не здатна прогнозувати розвиток міста, тому кияни страждають від пробок і загазованого повітря. Щоб вирішити проблему, потрібні: транспортна стратегія, яка буде розроблена на основі Генплану, і обмеження на нове будівництво.
Про це лідер "Екопартіі" Борислав Береза написав на сторінці у Facebook.
"Затори – одна із ключових проблем Києва сьогодні. Значна кількість людей щодня приїздить до столиці на роботу на власних авто. Плюс туристи. Плюс транзитний транспорт та автомобілісти. Транспортна інфраструктура Києва 60-80-х років минулого сторіччя не була розрахована та таке навантаження. Ні мости, ні дороги. Але замість передбачити таку ситуацію ще 10 чи принаймні 5 років тому і почати будувати об'їзні дороги, розв'язки та ремонтувати мости, столична влада дочекалась піку проблеми і тепер в конвульсіях намагається реагувати. І це не смішно. Частково ремонтує, латає, але цього вже мало", – заявив Борислав Береза.
Політик наголосив, що громадський транспорт, зокрема - столичний метрополітен, також працює на межі своїх можливостей. А нові станції метро, незважаючи на обіцянки, будуються дуже повільно. За словами Борислава Берези, при таких умовах до 2025 року, щоб доїхати до роботи і назад кияни витрачатимуть на дорогу до 4 годин на добу. Можливим вирішенням проблеми політик назвав введення в Києві мораторію на нову житлову забудову і розробку транспортної стратегії Києва на базі нового Генплану.
"Столична влада не припиняє роздувати місто, мов повітряну кульку – ЖК ростуть у Києві як гриби ігноруючи Генплан, ДБНи та зміну щільністі населення в Києві. А разом з ними росте і кількість автомобілістів. Думаю, що з цієї ситуації є зараз тільки один вихід. Перше – ввести 5-річний мораторій на житлову забудову, у Києві, яка не передбачена Генпланом. Друге – зробити перехоплюючи парковки в заїзах у столицю та на головних транспортних магістралях. А третє – це в найближчому часі розробити транспортну стратегію Києва на основі нового Генплану, який ми створимо разом з киянами враховуючи їх інтереси", – запропонував Борислав Береза.
Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів. Про свою участь у них напередодні заявив Борислав Береза. Політик буде балотуватися в мери Києва, а його політична сила "Екопартія" - в Київраду.
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Ещё один мессия для Киева.
Он уже давно начал решать вопросы с транспортными коллапсами.
Береза,https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F2day.kh.ua%2Fu-tebya-skuchnoe-litso-tebe-nikto-deneg-ne-dast-10-let-nazad-opublikovan-hitovyj-rolik&psig=AOvVaw1p_rWKrdfBBnLNGUU100hT&ust=1599724503115000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjjkJ-nzNvrAhUMxSoKHSlhAjYQr4kDegQIARB5 У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"
Можно решить проблему пробок и пополнить бюджет!
Бензин по 274 грн./литр, сжиженный газ по 210грн.
Надо строить велодорожки и вообще стимулировать двухколёсный транспорт. Сделать полосы для общественного транспорта доступными для мототранспорта.
А впрочем, зачем изобретать велосипед буквально. Есть же мировой опыт. Что там в Европе, Америке, Азии...