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Щоб розв'язати проблему з пробками, Києву потрібна транспортна стратегія, - Борислав Береза

Щоб розв'язати проблему з пробками, Києву потрібна транспортна стратегія, - Борислав Береза

Мораторій на ЖК, перехоплюючі стоянки і транспортна стратегія - Борислав Береза розповів, як боротися з проблемою пробок у Києві.

Кількість автомобілістів у Києві зростає занадто швидко, а столиця до таких змін виявилася не готовою. Столична влада не здатна прогнозувати розвиток міста, тому кияни страждають від пробок і загазованого повітря. Щоб вирішити проблему, потрібні: транспортна стратегія, яка буде розроблена на основі Генплану, і обмеження на нове будівництво.

Про це лідер "Екопартіі" Борислав Береза ​​написав на сторінці у Facebook.

"Затори – одна із ключових проблем Києва сьогодні. Значна кількість людей щодня приїздить до столиці на роботу на власних авто. Плюс туристи. Плюс транзитний транспорт та автомобілісти. Транспортна інфраструктура Києва 60-80-х років минулого сторіччя не була розрахована та таке навантаження. Ні мости, ні дороги. Але замість передбачити таку ситуацію ще 10 чи принаймні 5 років тому і почати будувати об'їзні дороги, розв'язки та ремонтувати мости, столична влада дочекалась піку проблеми і тепер в конвульсіях намагається реагувати. І це не смішно. Частково ремонтує, латає, але цього вже мало", – заявив Борислав Береза.

Політик наголосив, що громадський транспорт, зокрема - столичний метрополітен, також працює на межі своїх можливостей. А нові станції метро, незважаючи на обіцянки, будуються дуже повільно. За словами Борислава Берези, при таких умовах до 2025 року, щоб доїхати до роботи і назад кияни витрачатимуть на дорогу до 4 годин на добу. Можливим вирішенням проблеми політик назвав введення в Києві мораторію на нову житлову забудову і розробку транспортної стратегії Києва на базі нового Генплану.

"Столична влада не припиняє роздувати місто, мов повітряну кульку – ЖК ростуть у Києві як гриби ігноруючи Генплан, ДБНи та зміну щільністі населення в Києві. А разом з ними росте і кількість автомобілістів. Думаю, що з цієї ситуації є зараз тільки один вихід. Перше – ввести 5-річний мораторій на житлову забудову, у Києві, яка не передбачена Генпланом. Друге – зробити перехоплюючи парковки в заїзах у столицю та на головних транспортних магістралях. А третє – це в найближчому часі розробити транспортну стратегію Києва на основі нового Генплану, який ми створимо разом з киянами враховуючи їх інтереси", – запропонував Борислав Береза.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів. Про свою участь у них напередодні заявив Борислав Береза. Політик буде балотуватися в мери Києва, а його політична сила "Екопартія" - в Київраду.
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Топ коментарі
+4
Вот и стратег хороший! Не благодарите.
Чтобы решить проблему с пробками, Киеву нужна транспортная стратегия, – Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8203
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09.09.2020 10:40
+3
И конечно она у него есть!
Ещё один мессия для Киева.
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09.09.2020 10:39
+2
Эта его Экопартия прекратит существование после выборов.
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09.09.2020 10:40
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И конечно она у него есть!
Ещё один мессия для Киева.
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09.09.2020 10:39 Відповісти
Эта его Экопартия прекратит существование после выборов.
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09.09.2020 10:40 Відповісти
Вот и стратег хороший! Не благодарите.
Чтобы решить проблему с пробками, Киеву нужна транспортная стратегия, – Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8203
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09.09.2020 10:40 Відповісти
Очередной стратег.))
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09.09.2020 10:41 Відповісти
2 марта 2009 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Троещине , управляя транспортным средством, сбил двух пешеходов, но ушёл от ответственности, сменив фамилию с Бляхер-Берёза на Берёза. При том что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательство Украины не позволяет менять данные находящимся под следствиемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .

Он уже давно начал решать вопросы с транспортными коллапсами.
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09.09.2020 10:43 Відповісти
Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів. Про свою участь у них напередодні заявив Борислав Береза. Політик буде балотуватися в мери Києва, а його політична сила "Екопартія" - в Київраду.

Береза,https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F2day.kh.ua%2Fu-tebya-skuchnoe-litso-tebe-nikto-deneg-ne-dast-10-let-nazad-opublikovan-hitovyj-rolik&psig=AOvVaw1p_rWKrdfBBnLNGUU100hT&ust=1599724503115000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjjkJ-nzNvrAhUMxSoKHSlhAjYQr4kDegQIARB5 У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"
Щоб розв'язати проблему з пробками, Києву потрібна транспортна стратегія, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 5630
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09.09.2020 10:56 Відповісти
Найважливіший крок - набудувати нормальних під\надземних парковок всюди і евакуювати всіх, хто паркується на дорозі (в центрі та інших місцях, де це заважає руху). Штрафувати не на 17 000 грн, а на мільйони гривень забудовників, які будують будинки та офісні центри без достатньої кількості парковок (або заставляти їх вкладатися в будівництво окремих багатоповерхових парковок, які би обслуговували мікрорайони). Повірте, це би вже дало багато для міста.
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09.09.2020 11:06 Відповісти
І звичайно, продавати\здавати в оренду паркомісця за адекватні ціни, а не по ціні квартири.
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09.09.2020 11:07 Відповісти
Треба розвивати міський транспорт, особливо це важливо для великих міст. Зрозумійте що на усих паркомісць все одно не вистачить.
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09.09.2020 11:46 Відповісти
Однозначно треба. Але все одно буде неймовірна кількість людей в стилі "Чьо я лох какойта на автобусі єхать" і буде на своїй ***** 1980го року пертися. Та й всі ці власники Порше і Лексусів та їх коханки нікуди не дінуться. Куди їм в автобус з рядовими громадянами. Тому парковки теж вкрай необхідні. А ще краще - треба телепортатор винайти бігом. Щоб хоч вантажі переміщати без фур )
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09.09.2020 12:39 Відповісти
Якщо хотять понти, то най платять. Власники лексусів та Порше не збідніють, а ці гроші пішли б на облаштування велосипедної інфраструктури наприклад.
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09.09.2020 17:25 Відповісти
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/5VLncHHwknzO857XCJbBdaE9QaKcmmbCHSxfvucOxjq08jlrcL1HXsh-sXwwKTpN8Or-yiHOA9XHnxkk8bkRmPCKY9OkaZsu08AGxBePneQYc6XKe89ZWHVitUQqbRZ1fDRA3i-AvMG8sQdHaWHwmDGwRk8cknX_py6zlTdP6axnIImr-c0UQLzCTw2_6Vdk04K-WjKzEEGHP9u5Zh2yDhyhvWmYvhekSIbVxz_klUYAp5RilQkC0V06QurD
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09.09.2020 11:18 Відповісти
Щоб розв'язати проблему з пробками, Києву потрібна транспортна стратегія, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4917
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09.09.2020 16:39 Відповісти
При предельной скорости 50 никакая стратегия не поможет.
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09.09.2020 11:23 Відповісти
які ідіоти. Від ідеї "місто для автомобілів" в Европі почали відмовлятися ще у 80-ті роки. Але ж ні, Києву треба йти шляхом найгірших прикладів міського планування. Зробимо із Києва Лос-Анжелес.
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09.09.2020 11:43 Відповісти
У них совсем мозгов нет?
Можно решить проблему пробок и пополнить бюджет!
Бензин по 274 грн./литр, сжиженный газ по 210грн.
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09.09.2020 12:53 Відповісти
Мораторий на ЖК абсолютно нереален, это смешно. Там такие деньги крутятся... Кроме того, и смысла в нём нет. Ну будут ехать в Киев из Броваров, Ирпеня, Фастова, Борисполя и т.п., создавая те же пробки + заторы на въезде - так они хоть уже в городе, могут, в принципе, и пешком/на метро/велосипеде...

Надо строить велодорожки и вообще стимулировать двухколёсный транспорт. Сделать полосы для общественного транспорта доступными для мототранспорта.

А впрочем, зачем изобретать велосипед буквально. Есть же мировой опыт. Что там в Европе, Америке, Азии...
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09.09.2020 13:39 Відповісти
Якщо своїх мізків в адміністрації не вистачає, треба підключити Штучний Інтелект.
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23.12.2020 13:38 Відповісти
 
 