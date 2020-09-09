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Комітет ВР з нацбезпеки скасував засідання щодо ситуації на Донбасі: в одного із співробітників апарату виявлено COVID-19

Комітет ВР з нацбезпеки скасував засідання щодо ситуації на Донбасі: в одного із співробітників апарату виявлено COVID-19

Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен був розглянути загострення ситуації на Донбасі. Однак засідання перенесли через коронавірус.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член комітету Федер Веніславський (СН), передає Цензор.НЕТ.

За його даними, коронавірусна хвороба виявлена ​​в одного із співробітників апарату. Комітет не може проводити засідання в режимі онлайн, тому що на них озвучується інформація з грифом "секретно".

Сьогодні депутати повинні були обговорювати ситуацію на Донбасі. Зокрема, порушення перемир'я з боку найманців РФ і загибель українського військовослужбовця. Також на засіданні планували заслухати міністра оборони.

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Крім того, на сайті Верховної Ради вказано, що засідання комітету з питань національної безпеки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року і 11 вересня 2020 року, скасовані у зв'язку з запровадженням режиму самоізоляції.

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Комитет не может проводить заседания в режиме онлайн, потому что на них озвучивается информация с грифом "секретно". Источник: https://censor.net/ru/n3218312\\\\\\\\\\

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"секретчики" блин
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09.09.2020 10:44 Відповісти
надеюсь у рыжей тупой безуглой
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09.09.2020 10:46 Відповісти
Сотрудник аппарата? Слесарь,что ли? Короче,съехали с базара как умеют. Коряво. Обсуждать очередной обсер клована некомильфо.
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09.09.2020 10:47 Відповісти
Фок ин не?
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09.09.2020 10:55 Відповісти
Офіційна відмазка - короновірус 😄👍🏼
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09.09.2020 11:09 Відповісти
эт не отмазка!!вся власть поняла что можно комфортно себя чувствовать в ,,короновирусном коконе" словом живи не тужи только на вирус пальцем указывай!!(как то так)
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09.09.2020 11:30 Відповісти
 
 