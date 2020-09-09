У ЗСУ рекорд захворюваності COVID-19: за добу - 68 нових випадків

У Збройних силах України за минулу добу виявили 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у цілому зараз хворіє 650 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

"Усього за час пандемії одужали 1 389 осіб, летальних випадків - 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 534 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 122 людини", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що за добу виявлено 68 нових випадків COVID-19, із них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 3 військовослужбовців, Військово медичний клінічний центр Західного регіону - 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області - 2 військовослужбовців).

Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 59 осіб (Київська область - 25 військовослужбовців і 7 співробітників ЗСУ, Львівська область - 11 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Одеська область - 7 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Чернігівська область - 2 військовослужбовців, Рівненська область - 2 військовослужбовців, Хмельницька і Вінницька області - по 1 військовослужбовцю і Тернопільська область - 1 співробітник ЗСУ).

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Зазначають, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи зафіксовано 2 551 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, при цьому 1 157 осіб одужали, 45 раніше хворих померли, свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки й оборони.