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Білорусь (7840) Лукашенко (2622) прослуховування (206) спецслужби (263) Навальний (612)

Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки

Лукашенко про

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, наполягає на справжності нібито перехопленого запису розмови абонентів із Варшави (Нік) і Берліна (Майк).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі радіостанції "Говорит Москва" розповів головний редактор Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з Олександром Лукашенком.

Бабаян сказав, що дослівно не процитує Лукашенка, але зміст передасть.

"Все, каже, з мене почали сміятися, але я вам скажу так: даремно ви з мене посміялися, це дуже серйозна історія, і це не ми придумали. Ми розгорнули станцію в Гродно (станція радіоелектронної розвідки. - ред.), вона в нас забезпечена суперсучасною технікою, у нас там працюють суперпрофесійний люди. Ми її перехопили. Це тільки шматочок цієї плівки. У нас є, каже, вся ця розмова, хочете послухати? - передав зміст бесіди з російськими журналістами Роман Бабаян. - Ми, звичайно, відразу відреагували: звичайно, хочемо, давайте послухаємо! На це він каже: "Тоді попросіть керівника ФСБ Росії, він дасть її вам послухати, тому що я передав цю плівку йому. Але, каже, я можу вам сказати, що це дурниця, це квіточки. Ви навіть не уявляєте, яка в нас є інформація і які ягідки ще попереду".

За словами журналіста, Лукашенко наполягає на справжності запису. На думку білоруських спецслужб, у "перехопленій" розмові беруть участь "не поляк та американець, а, як вважають фахівці, з акценту це американці".

Читайте також: "Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову

Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що білоруські спецслужби перехопили розмову Варшави і Берліна. Запис, за його словами, доводить, що ніякого отруєння Навального не було.
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Топ коментарі
+52
суперсовременная станция перехвата в Гродно

Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки - Цензор.НЕТ 3918
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09.09.2020 10:58
+46
совсем у дедушки чердак потек
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09.09.2020 10:56
+45
Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки - Цензор.НЕТ 7677
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09.09.2020 10:58
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Ага, тыпычный слуха нароту))
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09.09.2020 13:30 Відповісти
Ну да, писать разговоры на пленки - это суперсовременно... Еще во времена Мюллера писали. А в молодости Луки уже вот такие были
Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки - Цензор.НЕТ 3562
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09.09.2020 13:34 Відповісти
Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки - Цензор.НЕТ 8692
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09.09.2020 13:39 Відповісти
Мудак Совковый 🤦🙄😏🤔
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09.09.2020 13:45 Відповісти
Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки - Цензор.НЕТ 4953
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09.09.2020 14:09 Відповісти
Тут можна було б і процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл, ****...
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09.09.2020 14:25 Відповісти
Сименс знаю, моторола знаю, вот это за фирма "суперсовремменая", не знаю
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09.09.2020 14:43 Відповісти
Старий дурак, ваші перехопили радіогру ху@ла. Нормальні люди про таке і не подумають, не то, що будуть обговорювати.
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09.09.2020 15:01 Відповісти
на...х... кому нужен тот несчастный подвальный. думаю, не травили кго, нет смысла и наверное догорого
от него толку, как от козла молока
он за рашку болеет, а не за справедливость
вот Немцов, да, тот был конструктивный мужчина
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09.09.2020 16:00 Відповісти
эта история не страшная потому что смешная
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09.09.2020 16:31 Відповісти
Такой идиот, что продолжает позорится, а шо вже зробиш?
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09.09.2020 20:08 Відповісти
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