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До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО, - Міністерство реінтеграції

До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО, - Міністерство реінтеграції

До вищих навчальних закладів України зараховані майже півтори тисячі абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, вступна кампанія для них триватиме до 23 жовтня.

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"Під час вступної кампанії головним викликом було допомогти абітурієнтам виїхати на територію вільної України, всупереч численним перешкодам, брехні та погрозам із боку окупантів", - повідомила Голованчук.

Як повідомлялося, для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня. Згідно з програмою Президента України, у 2020 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу вступають в українські виші без ЗНО. Усього вони можуть вступити в 150 університетів, що перебувають у віданні Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, а також в три виші системи МВС. В Україні з 1 серпня стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів.
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Топ коментарі
+24
Зайняли місця дітей платників податків. Потім зчймуть і робочі місця цих же дітей. В тому числі і в державних органах.
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09.09.2020 11:08
+24
И стесняюсь спросить, сколько детей украинских патриотов и защитников суверенитета на Донбассе "пролетело", благодаря особенной любви преЗЕдента к сепарским регионам? Ясно и понятно, что даже при получении высшего образования в наших вузах эта публика работать на благо Украины НЕ БУДЕТ. Мой племянник-первоклассник из Макеевки УЖЕ утверждает, что его Родина- роSSия, а что он будет петь дальше, несложно прогнозировать. А еще эти бредовые идеи выборов! Какие выборы?!! Лишить права голоса, как минимум, на ПЯТЬ ЛЕТ,а далее смотреть на поведение.
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09.09.2020 11:17
+24
И все молчат о поножовщине в общаге КПИ в Киеве, где в одну комнату, делом случая, поселили парня у которого отец в АТО погиб, и гниду с ордло, у которой папаша еще живой и стреляет по нашим военным, как он сам и рассказал, за что и получил ножом в живот. Крысеныш выжил, но нашего хлопца все равно посадят, вот такие дела...
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09.09.2020 11:20
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Ордлята учатся петлять...
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09.09.2020 11:07 Відповісти
Зайняли місця дітей платників податків. Потім зчймуть і робочі місця цих же дітей. В тому числі і в державних органах.
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09.09.2020 11:08 Відповісти
Нет, они обычно потом уезжают к себе, отучившись на наши деньги...
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09.09.2020 11:11 Відповісти
при этом ненавидя "биндер " как их папы с мамами и молясь на путлера .
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09.09.2020 11:14 Відповісти
Будуть розказувати лопоухим совккохохлам, як: «укри бомбілі дєтєй Дамбасса»...
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09.09.2020 11:28 Відповісти
Эти не уедут, их сраной метлой не выгонишь. У меня в новостройке, половина жителей именно с Донбасса, ведут себя по-хамски, паркуются как дебилы, мы тут сильно им "рады".
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09.09.2020 11:53 Відповісти
Тем не менее, сколько уже было случаев когда выпускники, той же харьковской академии цивільного захисту оказывались в домбабве и рассказывали там, что использовали "тупых укров" и только мечтали как "принесут пользу своиз резпублигам"(с)
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09.09.2020 12:23 Відповісти
В точку!И что характерно они устроют в Украине донбасскую "мафию"2-будут брать на ключевые должности ТОЛЬКО своих донбасян!!!!Как это было при Кучме-Януковиче!!!Тогда в высших гос,судебных и силовых органах 70-90% мест занимали выходцы с донбасса!!!!!
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09.09.2020 14:47 Відповісти
И стесняюсь спросить, сколько детей украинских патриотов и защитников суверенитета на Донбассе "пролетело", благодаря особенной любви преЗЕдента к сепарским регионам? Ясно и понятно, что даже при получении высшего образования в наших вузах эта публика работать на благо Украины НЕ БУДЕТ. Мой племянник-первоклассник из Макеевки УЖЕ утверждает, что его Родина- роSSия, а что он будет петь дальше, несложно прогнозировать. А еще эти бредовые идеи выборов! Какие выборы?!! Лишить права голоса, как минимум, на ПЯТЬ ЛЕТ,а далее смотреть на поведение.
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09.09.2020 11:17 Відповісти
какие пять лет, минимум 15.
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09.09.2020 11:53 Відповісти
И все молчат о поножовщине в общаге КПИ в Киеве, где в одну комнату, делом случая, поселили парня у которого отец в АТО погиб, и гниду с ордло, у которой папаша еще живой и стреляет по нашим военным, как он сам и рассказал, за что и получил ножом в живот. Крысеныш выжил, но нашего хлопца все равно посадят, вот такие дела...
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09.09.2020 11:20 Відповісти
Я правильно понял, что человека хотели убить за то, что его отец преступник?
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09.09.2020 12:59 Відповісти
Нет. Была бравада, угрозы что со всеми так будет ну и конечно обещание повторить, полный набор пропаганды из телевизора в общем.
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09.09.2020 13:45 Відповісти
Надеюсь СБУ и Контрразведка за ними заботливо приглядывают?
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09.09.2020 11:24 Відповісти
Не надейтесь!
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09.09.2020 11:26 Відповісти
Какая разніцца?!
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09.09.2020 11:29 Відповісти
Вони слідкують, щоб знову не почалась операція по відлову «вагнерівців».
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09.09.2020 11:31 Відповісти
Вони тут свої права качають, а завучі дають вказівки кураторам груп, щоб на них "дмухали", бо ж вони з окупованої території.
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09.09.2020 11:32 Відповісти
У "черта"(с) другие задачи...
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09.09.2020 12:24 Відповісти
Головне що б по ночах не руйнували не псували мем. дошки та пам,ятн ки нашім загиблим хлопцям ..
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09.09.2020 11:28 Відповісти
А чим займаються їхні батьки в ОРДЛО хтось перевіряв?
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09.09.2020 11:30 Відповісти
Працюють на підвалах з тими, хто проти «русского міра».
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09.09.2020 11:32 Відповісти
І хтось надієтся що це змінить їх свідомість ? Є невелика частина проукраїнських,а більшість з них їм нав'язали що Україна їм завинила так саме як пенсіонери з ОРДЛО вони отримують українську пенсію і проклинають Україну,хіба це не дискримінація дітей які живуть в Україні ?
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09.09.2020 11:36 Відповісти
Цікаво, а куди вони сховали свої паспорти з двоголовими курками? А те що вони їх мають, тут я навіть не сумніваюсь.
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09.09.2020 11:40 Відповісти
зеленое говно, оно и в африке говно, осел оманский.
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09.09.2020 11:55 Відповісти
Тут цікаво що Україна визнала атестати ОРДЛО.
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09.09.2020 12:07 Відповісти
А 1,5 тисячі патріотів викинули на платне і як , правило, заочне. А дітей сепаратистів будуть фінансувати ті хто воював на російсько-українській війні і ті хто трутиться. Звичайно талант проб'ється, але на це піде півжиття, а ворогам зелені мерзотники завжди раді.
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09.09.2020 12:16 Відповісти
У вас российско-украинская война, как утверждает Украина, или сепаратисты, как утверждает рф?
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09.09.2020 13:03 Відповісти
Одне якось суперечіть іншому?
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09.09.2020 13:51 Відповісти
Разумеется.
Если в Украине сепаратисты. То это значить, что есть некий народ Донбасса, который сражается за свою независимость, и в это стремлении их поддерживают добровольцы из разных стран. А РФ оказывает политическую поддержу и выступает в роли посредника.

А если это не сепаратисты, а коллаборационисты то это значит, что основную роль играет РФ которая, помимо прочего, в нарушение международного законодательства вербует на оккупированной территории людей в свои войска. И разуметься она не может выступать в роле посредника, т. к. сама является стороной конфликта. А в данном случи и инициатором.
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09.09.2020 14:02 Відповісти
Искренне буду счаслива когда диллеры хорошо прибарахлятся на детишках *********** ( бумеранг он такой)
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09.09.2020 12:23 Відповісти
Наркодиллеры, конечно?
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09.09.2020 12:25 Відповісти
Ну и гнида пророссийская, после этого президент, Зеленский. Наши дети должны идти служить в армию , а дети этих ублюдков и предателей из ОРДЛОдолжны получать бесплатно высшее образование!! Ума у президента нуль!!!
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09.09.2020 13:10 Відповісти
Мені цікаво чи діти учасників АТО/ООС мають такі ж привілегії при вступі в ВНЗ
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09.09.2020 13:54 Відповісти
Як жаль, що не 15 тисяч чи 150.
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09.09.2020 14:23 Відповісти
Считай 1500 террористов, диверсантов и шпионов официально прибыли в Украину.
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09.09.2020 15:48 Відповісти
 
 