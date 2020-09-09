До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО, - Міністерство реінтеграції

До вищих навчальних закладів України зараховані майже півтори тисячі абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, вступна кампанія для них триватиме до 23 жовтня.

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"Під час вступної кампанії головним викликом було допомогти абітурієнтам виїхати на територію вільної України, всупереч численним перешкодам, брехні та погрозам із боку окупантів", - повідомила Голованчук.

Як повідомлялося, для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня. Згідно з програмою Президента України, у 2020 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу вступають в українські виші без ЗНО. Усього вони можуть вступити в 150 університетів, що перебувають у віданні Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, а також в три виші системи МВС. В Україні з 1 серпня стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів.