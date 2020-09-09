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Новини Силовики
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У Києві вибухнула автоцистерна: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни під час проведення зварювальних робіт. В результаті події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 -річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, розташованому на вулиці Віскозній", - сказано в повідомленні.

Попередньо встановлено, що в результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. В результаті на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доставили в лікарняний заклад із тілесними ушкодженнями.

У Києві вибухнула автоцистерна: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Зараз на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

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Зібрані відомості з цього факту зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цієї події буде дана правова кваліфікація.

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Топ коментарі
+7
Правила техники безопасности при проведении сварочных работ на взрывоопасных обьектах придумали зануды и боягузы.
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09.09.2020 11:22
+6
произошла аннигиляция номинантов на премию Дарвина...
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09.09.2020 11:16
+5
Два дебила - это сила!
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09.09.2020 11:14
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Правила форума Рада форумчан
Неплохо пары хлопнули.
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09.09.2020 11:14 Відповісти
Два дебила - это сила!
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09.09.2020 11:14 Відповісти
Ага без разрешения пожарников варили ..Надо срочно собрать брифинг с участием МЧС МВД Ляшка позвать и Степанова и Шмыгаля тоже ..Да че там пора уже в Раду Закон вносит про больше полномочий пожарному испектору
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09.09.2020 11:16 Відповісти
Та да, хорошо, что кроме себя, больше никого не убили и не покалечили.
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09.09.2020 11:17 Відповісти
Та там, скоріш всього - "ЛЄНЬ-МАТУШКА"... Треба було залить цистерну водою, щоб витіснить залишки газоконденсату з відстійників і дна, і потім варить, а придурки "на авось" понадіялися... Почали зварювання, цистерна стала нагріваться, газоконденсат почав переходить у газоподібний стан і підніматься догори... А потім "рвонули" газоконденсатні пари... Видно ж - розпанахало верхню частину цистерни, по шву...
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09.09.2020 11:27 Відповісти
Я газовий балон різав, і то водою залив. Від гріха подалі.
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09.09.2020 12:11 Відповісти
и дед говорил тоже самое))) бак на яве залей водой и вари сколько хочешь)) помню ещё один прикол как одному идиоту оторвало два яйца ночью сидя на минске присветил спичкой уровень бензина в баке))
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09.09.2020 12:29 Відповісти
произошла аннигиляция номинантов на премию Дарвина...
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09.09.2020 11:16 Відповісти
с языка снял))
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09.09.2020 11:42 Відповісти
Обстоятельства?
Равшан и Джумшут не догадывались, что цистерну, перед проведением сварочных работ, не мешало бы проверить на наличие в ней остатков того топлива и его испарений, которые в ней ранее перевозились.
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09.09.2020 11:16 Відповісти
Такие цистерны мало проверить на наличие остатков их нужно промывать.
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09.09.2020 11:19 Відповісти
Техника безопасности написана кровью.Фирму надо засудить и разорить.Этих случаев по стране и в мире -десятки тысяч.Вспомним Бейрут.За смерти рабочих фирма должна выплатить миллионы.
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09.09.2020 11:20 Відповісти
все гениальное просто, как все гениальное
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09.09.2020 11:20 Відповісти
Правила техники безопасности при проведении сварочных работ на взрывоопасных обьектах придумали зануды и боягузы.
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09.09.2020 11:22 Відповісти
...как и тормоза и поворотники в авто.
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09.09.2020 11:47 Відповісти
Для того,чтобы руководствоваться правилами техники безопасности много ума не надо, но видать и на это не хватило.
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09.09.2020 11:24 Відповісти
Ну блин сколько уже таких случаев.
Еще при союзе на базе двое решили заварить бензобак. Два трупа. Один варил, а второй держал.
Здесь додумались варить цистерну. Её продувать нужно пару суток и в процессе работ. И то как-то стрёмно.
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09.09.2020 11:28 Відповісти
продувать не только цистерну но и трубы с насосами под бочкой, там сотня литров неучтенки всегда была))) поэтому лучше залить полностью водой и не испытывать судьбу))
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Пару суток не потрібно, на вихлопну(бажано дизеля) одягається гофрований гумовий рукав(шланг), другий кінець вкидається в цистерну і прикривається люк. Через пару годин можна безпечно варити.
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09.09.2020 12:38 Відповісти
Такі ємності перед зваркою заливають водою.
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09.09.2020 11:29 Відповісти
Водою звичайно правильно. Але якщо воно протікає, то вода може дуже ускладнити процесс
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09.09.2020 11:36 Відповісти
з початку гарно пропарюють і підтримують рівень пару під час зварювання.
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09.09.2020 11:52 Відповісти
ім'я їх начальника в студію
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09.09.2020 11:44 Відповісти
Не перевелися ще долбо*би серед зварювальників.
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09.09.2020 11:50 Відповісти
мне интересно, кто то же дал команду на проведение работ? вот этого дегенерата надо на зону однозначно. я смотрю в стране руководят дебилы. дилетант на дилетанте и дилетатнтом погоняет.
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09.09.2020 11:50 Відповісти
Ми ремонтували, ремонтували і доремонтувались.
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09.09.2020 11:54 Відповісти
зекоманда и их 73%ный лохторат, посмотрите вниимательно цветную картинку (можно даже не читать, если это больно) и включайте типа моСк, если он там есть..
этот урок наглядный пример для зебилов, аматоров и папиных учОных-заочников..
блдь.. ну как так?..
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09.09.2020 13:39 Відповісти
 
 