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Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо"

Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали

У понеділок, 7 вересня, помер український диктор, радіоведучий і актор дубляжу Микола Козій.

Про це повідомив керівник Громадського радіомовлення, генпродюсер "UA: Українське радіо" Дмитро Хоркін, передає Цензор.НЕТ.

"Помер Микола Козій, легендарний диктор Українського радіо і перший брендвойс телеканалу "1+1". Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", - написав Хоркін у Facebook.

Козій народився 19 червня 1941 року. Він вважався одним із найкращих українських дикторів. Брав участь в озвучуванні низки популярних телесеріалів і програм, у тому числі передач Українського радіо для школярів, так званого "Шкільної наукової радіоспільноти", які виходили в 1980-х роках.

Із середини 1990-х був одним із ведучих ранкової інформаційної програми НРКУ і вів денні інформаційні випуски.

Козій брав участь у дублюванні та озвучуванні таких фільмів як "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі" і "Трансформери".

Озвучив велику кількість аудіокниг, передачі французької телекомпанії FCI, програму "Дотик природи".

Читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Також Козій озвучив текст Томосу про автокефальну Православну церкву України.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Тимофійовича.
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Топ коментарі
+33
Світла пам'ять світлій Людині 😪😪😪
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09.09.2020 11:16
+20
читає Микола КОЗІЙ
https://youtu.be/FJnMhtKdgGc

**
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 9831
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09.09.2020 11:26
+15
R.I.P. ПРИМИ Душу новопреставленного..Ушел реально ГОЛОС ТЕМБР ИНТОНАЦИЯ... некоторым политикам не хватает порой таких вот дублеров..а то как откроют рот "Дьякую!" то вырвать охота....(пардон)
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09.09.2020 11:17
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Світла пам'ять світлій Людині 😪😪😪
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09.09.2020 11:16 Відповісти
дубляж серіалу "Альф" - це й до тепер шедевр перекладу, що гідний наслідування.
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09.09.2020 12:38 Відповісти
взагалі-то голосом Альфа там розмовляв Євген Малуха, а не небіжчик
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09.09.2020 13:33 Відповісти
Мова йшла не про голос конкретно Альфа.
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09.09.2020 14:39 Відповісти
R.I.P. ПРИМИ Душу новопреставленного..Ушел реально ГОЛОС ТЕМБР ИНТОНАЦИЯ... некоторым политикам не хватает порой таких вот дублеров..а то как откроют рот "Дьякую!" то вырвать охота....(пардон)
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09.09.2020 11:17 Відповісти
А що там з "дякую" не так? Вухо ріже їхній тембр чи українське слово?
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09.09.2020 13:45 Відповісти
Так написано про ""Дьякую!", а не про "дякую".
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09.09.2020 14:38 Відповісти
Дуже прикро,, це велика втрата.Нехай перебуває в мирі у Царстві Небесному!
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09.09.2020 11:22 Відповісти
читає Микола КОЗІЙ
https://youtu.be/FJnMhtKdgGc

**
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 9831
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09.09.2020 11:26 Відповісти
Смутно...
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09.09.2020 11:30 Відповісти
Гарна людина, чудовий голос...Царство небесне...
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09.09.2020 11:35 Відповісти
Щиро співчуваю близьким. Україна втратила достойного сина... Сумно. Не одне покоління виросло на розкішній озвучці, після якої навіть не уявлєш героїв з іншими голосами. Це, безумовно, харизма, талант, величезна праця.
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09.09.2020 12:16 Відповісти
Такі талановиті люди не йдуть від нас, вони залишаються зі своїми шедеврами. Світла пам'ять великому таланту та вічний спокій добрій людині.
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09.09.2020 12:43 Відповісти
"Альф" и "Коломбо" - это супер !
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09.09.2020 13:08 Відповісти
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 2615
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09.09.2020 13:11 Відповісти
Сетлая ему память. Я всегда с удовольствием слушал аудиокниги, которые озвучил Николай Козий.
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09.09.2020 15:44 Відповісти
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 3025
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09.09.2020 21:07 Відповісти
 
 