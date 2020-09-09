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112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 млн доларів США за тіньовими розцінками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Нелегальний вантаж прибув у Морський торговельний порт "Південний" у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили всередині контейнера 2 сумки з 112 кг кокаїну, розфасованими в брикети", - сказано в повідомленні.

Слідчі органів безпеки почали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

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Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ 01

Операція проводилася спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ 02
112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ 03
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+16
Брехня!!! Сколько раз бананы в АТБ покупал - кокаин мне ни разу не попадался!!!
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09.09.2020 11:34
+14
для зєльоной абізяни...?
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09.09.2020 11:30
+9
и где теперь ваЗелин харчеватся будет?
112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ - Цензор.НЕТ 5272
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09.09.2020 11:36
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для зєльоной абізяни...?
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09.09.2020 11:30 Відповісти
и где теперь ваЗелин харчеватся будет?
112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ - Цензор.НЕТ 5272
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09.09.2020 11:36 Відповісти
в смысле? а для кого по твоему изъяли?
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09.09.2020 12:25 Відповісти
На цитрусниках это нормальное явление
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09.09.2020 11:31 Відповісти
Капець. Кловану цього до кінця життя вистачить... Керуватиме...
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09.09.2020 11:31 Відповісти
С 2000 года хоть раз в год цитрусник выстреливает
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09.09.2020 11:32 Відповісти
За давнім колумбійським звичаєм, раз на рік треба здати один банановоз. А то щастя не буде.
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09.09.2020 13:47 Відповісти
якось так, але колись була передача, що майже всі бананові плантації належать кацапам
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10.09.2020 14:18 Відповісти
Десь в куточку заплакав ЗЕкацманавт.
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09.09.2020 11:32 Відповісти
Бананов подогнал товар..... (ждем зашкваров )
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09.09.2020 11:32 Відповісти
Тех. кто эти сумки на корабле прятал, в Южной Америке уже, наверное, через мясорубку пропустили.
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09.09.2020 11:33 Відповісти
Брехня!!! Сколько раз бананы в АТБ покупал - кокаин мне ни разу не попадался!!!
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09.09.2020 11:34 Відповісти
опаздывал... Надо дождаться, когда грузчик вынесет новый ящик и успеть первым
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09.09.2020 11:52 Відповісти
да вобщем то и нормальные бананы там редкое явление...
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09.09.2020 15:06 Відповісти
бери контейнером - фартнёт
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09.09.2020 12:52 Відповісти
Зате ціна у бананів залишається на рівні кокса!
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09.09.2020 13:48 Відповісти
Теп5рь ясно,почему падает Зе-рейтинг!
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09.09.2020 11:36 Відповісти
ой, вы бананчики, да вы, бананчике,
растете вы у зели на диванчике
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09.09.2020 11:37 Відповісти
Может это средство от фруктовой моли или зеленых мух?
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09.09.2020 11:37 Відповісти
скорее для зелёных мух
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09.09.2020 12:26 Відповісти
Отвлекающий маневр, а тонны 2 под шумок завезли.
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09.09.2020 11:39 Відповісти
Також одразу про це подумав...
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09.09.2020 11:59 Відповісти
а теперь - банановьій!
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09.09.2020 11:40 Відповісти
вернуть бананы,они для зе-обеьзяны!
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09.09.2020 11:40 Відповісти
Прочитал сегодня новость о том, что СБУ накрыло схему легализации иностранных граждан в Украине. Очень удивился. Денег нет, а СБУ есть. Несколько часов ходил сам не свой: неужели СБУ занялось вопросами безопасности?! Но нет, чудес не бывает. Вот вам миллионы $, и конечно, "доблестная" Служба Бабла Украины тут как тут. И пусть вас не смущает слово "кокаин". Не имеет значения: наркотики, контрабанда, обнальные центры, "жирные" коррупционеры и пр. Главное для СБУ - это БАБЛО!
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09.09.2020 11:43 Відповісти
галоперидол закончился?
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09.09.2020 11:46 Відповісти
партийная поддержка Филимонову прибыла?
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09.09.2020 11:50 Відповісти
Вот так тупо загрузить два мешочка на глаза...
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09.09.2020 11:55 Відповісти
+ сумочка 🙂
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09.09.2020 11:56 Відповісти
Кокаин и бананы-всё,что нужно Зе-фану
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09.09.2020 12:02 Відповісти
Короче кокс попал по назначению ...
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09.09.2020 12:10 Відповісти
Вчера съел бананчик - до вечера пёрло словно от героина..
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09.09.2020 12:25 Відповісти
видать кока рядом с банановым деревом росла.
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09.09.2020 12:33 Відповісти
предприниматели хотели в нагрузку раздавать..
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09.09.2020 12:25 Відповісти
Черновецкого не было в контейнере ?? и не встречали ли добкины этот контейнер ???
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09.09.2020 12:27 Відповісти
Я и моя молодая команда.
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам, полистал прессу и нашел что стоимость изьятого должна составлять от 25 до 35 млн. долларов, как это, мы что демпингуем, и следует ожидать десант коксобаронов для разборок, а оно нам надо?
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09.09.2020 12:37 Відповісти
Операцией напроч сорвана работа офиса Зеленского.

Еще великий реформатор Саакашвили теперь сильно скучать будет.
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09.09.2020 12:37 Відповісти
Не,это какая-то инсталляция,там не хватает только "кравчучки".
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Зеленский ты задолбал, кокс в бананах прятать ,придумай что нибудь поинтересней 😏
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09.09.2020 13:05 Відповісти
152000 за 1кг , а где расценки узнать, хороший бизнес ,может заняться?🤔
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09.09.2020 13:15 Відповісти
Авакянская показуха, как с пойманными закладчиками, с вором ребенка и метро
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09.09.2020 13:35 Відповісти
Наркота адресована в Хренлостан.
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09.09.2020 14:13 Відповісти
Так это же преЗЕдента, он ******** только айкосы курить, верните а то и так тупит
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09.09.2020 14:29 Відповісти
От чого воно таке сумненьке по ХАЕС ходило.
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Ждём хитов от Вовы, он без кокса здорово на видео выступает
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09.09.2020 15:14 Відповісти
главный кондитер страны не получил свой "агар-агар".
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10.09.2020 01:01 Відповісти
 
 