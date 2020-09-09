112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 млн доларів США за тіньовими розцінками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Нелегальний вантаж прибув у Морський торговельний порт "Південний" у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили всередині контейнера 2 сумки з 112 кг кокаїну, розфасованими в брикети", - сказано в повідомленні.

Слідчі органів безпеки почали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

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Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Операція проводилася спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.





Фото: сайт СБУ