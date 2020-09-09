Мін'юст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська
Міністерство юстиції подав апеляцію на рішення судді Печерського суду Сергія Вовка стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів. Крім цього, міністерство подало на Вовка скаргу до Вищої ради правосуддя.
Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не сидимо, склавши руки. На постанову ми тільки подали апеляційну скаргу. А на самого суддю Вовка - скаргу до Вищої ради правосуддя", - написав Малюська.
Він нагадав, що в парламенті очікує розгляду законопроєкт №4064, який блокує списання грошових коштів як заходів забезпечення позову.
Малюська вважає, що якщо на рішення судді Вовка може визначити майбутнє судової влади України.
"Його рішення стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться відповідно на постанову відреагувати, за всією суворістю закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не відбудеться", - зазначив Малюська.
Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "ПриватБанку" на $ 350 млн. У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.
Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і/або арешт майна "ПриватБанку" при відмові виплати компаніям Суркісів.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Того ж дня, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з "ПриватБанку" майже $ 165 млн.
Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який дозволить стягнути з "ПриватБанку" $ 350 млн на користь Суркісів 7 вересня зареєстрований у Раді.
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Малюська за то, чтобы Коломой слупил бабло за Приват. Но Малюська портив того, чтобы ответственность за это лежала на нем.
Вот и создает видимость деятельности.