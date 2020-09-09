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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Мін'юст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська

Мін'юст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська

Міністерство юстиції подав апеляцію на рішення судді Печерського суду Сергія Вовка стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів. Крім цього, міністерство подало на Вовка скаргу до Вищої ради правосуддя.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не сидимо, склавши руки. На постанову ми тільки подали апеляційну скаргу. А на самого суддю Вовка - скаргу до Вищої ради правосуддя", - написав Малюська.

Він нагадав, що в парламенті очікує розгляду законопроєкт №4064, який блокує списання грошових коштів як заходів забезпечення позову.

Малюська вважає, що якщо на рішення судді Вовка може визначити майбутнє судової влади України.

Також читайте: Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді

"Його рішення стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться відповідно на постанову відреагувати, за всією суворістю закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не відбудеться", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "ПриватБанку" на $ 350 млн. У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.

Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і/або арешт майна "ПриватБанку" при відмові виплати компаніям Суркісів.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Того ж дня, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з "ПриватБанку" майже $ 165 млн.

Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який дозволить стягнути з "ПриватБанку" $ 350 млн на користь Суркісів 7 вересня зареєстрований у Раді.

Мінюст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська 01

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Есть рассказ ...Кому на Руси жить хорошо? а вот интересно кто то из украинцев задумывался над вопросом , Кому в Украине жить хорошо? ну и что бы не достали? ...Я вот думаю что в Украине жить хорошо это ...ну давайте напрягайте свои мозги!.... ну правильно СУДЬЯМ
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09.09.2020 11:43 Відповісти
Да зайдите с обыском к этому цуркисовскому судьишке,возьмите с собой камеру и покажите всей стране как живет самый справедливый волк в мире,тогда реформа судсистемы случиться сама собой.
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09.09.2020 11:45 Відповісти
До каких пор мы будем терпеть беспредел наших судей!!!!!!
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09.09.2020 11:50 Відповісти
Одновременно Минюст прессует руководство Привата из-за невыполнения решений суда.

Малюська за то, чтобы Коломой слупил бабло за Приват. Но Малюська портив того, чтобы ответственность за это лежала на нем.

Вот и создает видимость деятельности.
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09.09.2020 12:35 Відповісти
 
 