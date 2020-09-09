Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає за розробку до 2021 року Державної програми з розвитку та освоєння української мови.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Офісі уповноваженого.
"Наш Офіс уповноваженого вже розробив місію такої Державної програми. До цієї роботи залучені фахівці, які протягом останніх десятиліть займалися розробкою таких державних програм, що спеціалізуються на державній мовній політиці. Ми абсолютно готові до широкого діалогу і з Міністерством культури та інформаційної політики, і з Міністерством освіти й науки та готові надати свої рекомендації і всіляку допомогу з тим, щоб встигнути підготувати таку державну програму до 2021 року", - йдеться в повідомленні.
За словами уповноваженого, якнайшвидше створення Держпрограми з розвитку та освоєння української мови є надзвичайно важливим, оскільки це і стратегічне питання, і питання місії, підвищення мовних компетенцій, доступності інформації для осіб з інвалідністю, дистанційних курсів як для громадян України, так і для громадян, які хочуть отримати громадянство, і громадян інших країн.
Будь ласка, зачекайте...
Очень много курсов платных и бесплатных
Сдача экзаменов привязана к нескольким университетам
Уровни А В С . При сдаче С человека принимают работы в госпредприятие( школьники все сдают в школе и им курсы не нужны)
Прекрасные учебники для иностранцев . В школах для иностранцев сделаны отдельные группы изучения словацкого. Все дети украинцев ходили в жти группы и сегодня прекрасно знают язык.
Из-за этого даже УПОРОТЫЕ КАЦАПЫ начинают ходить учить язык.
А иностранцы из Вьетнама ( самая многочисленная диаспора в Словакии ) первым делом учат язык, бо для них он вообще темный лес.
То есть попутно изучаешь и Словакию .
Кстати и на ТВ, большинство программ посвящены жизни Словакии . А в Украине , как приезжаю так и удивляюсь , программы о Мальдивах , о Японии и т д, НО ВООБЩЕ НЕТ ПРОГРАМ ПРО УКРАИНУ, про маленькие города и села , про традиции
Мля, это ж каким бараном нужно быть, чтобы живя в стране не знать её языка!?
теперь поможешь в борьбе с этим?
Напомню Вам, что вопрос как раз в том и состоял, чтобы увидеть, насколько недопустим вид той картинки. Я не увидел никаких картинок, чтобы можно было что-то обсуждать. Вы таки оказались треплом.
Повторяю вопрос. Если картинка качественная, соответствует теме занятия и содержит ненавязчивую скрытую рекламу, которая не отвлекает от занятий, то в чём проблема?
Я Вам скажу, в чём Ваша проблема. За каждой картинкой Вам видятся барышы, якобы полученные издателем, и Вы сгораете от зависти, прикрывая её призывами к борьбой с рекламой, которой на самом деле нет, если нет текста.
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
С 2020г. защита мовы стала неотложной?