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Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь

Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає за розробку до 2021 року Державної програми з розвитку та освоєння української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Офісі уповноваженого.

"Наш Офіс уповноваженого вже розробив місію такої Державної програми. До цієї роботи залучені фахівці, які протягом останніх десятиліть займалися розробкою таких державних програм, що спеціалізуються на державній мовній політиці. Ми абсолютно готові до широкого діалогу і з Міністерством культури та інформаційної політики, і з Міністерством освіти й науки та готові надати свої рекомендації і всіляку допомогу з тим, щоб встигнути підготувати таку державну програму до 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За словами уповноваженого, якнайшвидше створення Держпрограми з розвитку та освоєння української мови є надзвичайно важливим, оскільки це і стратегічне питання, і питання місії, підвищення мовних компетенцій, доступності інформації для осіб з інвалідністю, дистанційних курсів як для громадян України, так і для громадян, які хочуть отримати громадянство, і громадян інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не планує більше міняти закон про освіту на вимогу інших країн, - Кулеба
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Топ коментарі
+4
"Госпрограмма по развитию и освоению украинского языка"...а якщо одним словом, то - дерусифікація.
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09.09.2020 11:54
+3
Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 5130
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09.09.2020 11:52
+2
Раз зе-власть взялась за мову - значит стопудово обворовуют Украину в масштабах попэрэдныков.
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09.09.2020 11:54
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очковтирательство на модной теме, все, что нужно - написано в Конституции
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09.09.2020 11:52 Відповісти
Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 5130
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09.09.2020 11:52 Відповісти
"Госпрограмма по развитию и освоению украинского языка"...а якщо одним словом, то - дерусифікація.
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09.09.2020 11:54 Відповісти
Раз зе-власть взялась за мову - значит стопудово обворовуют Украину в масштабах попэрэдныков.
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09.09.2020 11:54 Відповісти
Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 9694
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09.09.2020 15:29 Відповісти
Особливо важно, шобы мова стала языком интернационального общения
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09.09.2020 11:54 Відповісти
Приезжайте учиться у словаков
Очень много курсов платных и бесплатных
Сдача экзаменов привязана к нескольким университетам
Уровни А В С . При сдаче С человека принимают работы в госпредприятие( школьники все сдают в школе и им курсы не нужны)
Прекрасные учебники для иностранцев . В школах для иностранцев сделаны отдельные группы изучения словацкого. Все дети украинцев ходили в жти группы и сегодня прекрасно знают язык.
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09.09.2020 11:55 Відповісти
Интересны так же претензии миграции . Они задают вопрос - вы прожили 5 лет в Словакии , просите ПМЖ И до сих пор не знаете язык?

Из-за этого даже УПОРОТЫЕ КАЦАПЫ начинают ходить учить язык.

А иностранцы из Вьетнама ( самая многочисленная диаспора в Словакии ) первым делом учат язык, бо для них он вообще темный лес.
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09.09.2020 11:59 Відповісти
Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 407
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09.09.2020 12:04 Відповісти
Чем ещё интересны эти учебники - весь материал в них посвящён только Словакии - истории , традициям, городам .
То есть попутно изучаешь и Словакию .

Кстати и на ТВ, большинство программ посвящены жизни Словакии . А в Украине , как приезжаю так и удивляюсь , программы о Мальдивах , о Японии и т д, НО ВООБЩЕ НЕТ ПРОГРАМ ПРО УКРАИНУ, про маленькие города и села , про традиции
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09.09.2020 12:13 Відповісти
Бесплатные 3-4 месячные курсы для всех желающих - это первое, что нужно сделать. Если пришёл, походил, а потом бросил - следующий раз только за свой счёт... Закончил - сдай тест. Захотел повторно - заплати. Приём на госслужбу - только через экзамен типа IELTS.
Мля, это ж каким бараном нужно быть, чтобы живя в стране не знать её языка!?
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09.09.2020 11:58 Відповісти
Язык то освоим,так же как и денюшки на освоение,когда освоим программы на создание рабочих мест,повышения уровня жизни,снижения налогов,привлечение инвестиций.
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09.09.2020 11:58 Відповісти
русскаязичьний?
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09.09.2020 12:53 Відповісти
Кто,сын потороха,второй сын потроха,внук потроха и его невестка из питера? ДА!!
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09.09.2020 13:18 Відповісти
А ти особисто?
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09.09.2020 13:40 Відповісти
Найди себе друзей к ним и обращайся с личными вопросами,здесь не место для личного общения.
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09.09.2020 13:45 Відповісти
важно успеть разработать до 2021 года/ разработать, будет, станет-метода напоминания о себе слуг народа Коломойского.По принципу Чтобы да так нет. Кукарекать ни за что не отвечая. Если важно-почему ещё не разработана -программу написать даже в 10 страниц не 4-й блок ХАЭС построить. И что будет если она будет написана не в 21, а 22 году.
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09.09.2020 12:04 Відповісти
Как можно в учебник для школьников по украинскому языку рекламу впендюрить? Что там за е бланы сидят в правительстве и в президенте?
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09.09.2020 12:05 Відповісти
Приведите фото этой рекламы.
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09.09.2020 12:15 Відповісти
Найдёшь если надо
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09.09.2020 21:12 Відповісти
Ты со мной через губу не разговаривай. Это не мне надо, это тебе надо, чтобы не быть голословным. Я вообще не понимаю, в чём твоя проблема подтвердить слова фотографией той сраной рекламы. Возникает подозрение о том, что ты трепло.
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09.09.2020 21:39 Відповісти
У меня ещё дети в школу не пошли, поэтому учебника такого нет для 3-го класса по украинскому языку. Автора не помню - был пост в фейсбуке об этом. г. Запорожье. Это меня очень возмутило.
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15.09.2020 15:58 Відповісти
Реклама в учебниках - явление не сильно распространённое, можно сказать, что это дикость, поэтому я попросил фото этого безобразия. Ну нет так нет.
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15.09.2020 21:49 Відповісти
точно помню, что была там реклама моршинской воды
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16.09.2020 10:26 Відповісти
https://www.orioncentr.com.ua/news/48-shodo-reklami-v-***********-ofizijna-vidpovid?fbclid=IwAR0x616mAFBtyBkmjbHQrRA6u-iaTwWp1MKQKiGkuOXHgzmtAEt6sqBgOdM
теперь поможешь в борьбе с этим?
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23.09.2020 20:55 Відповісти
Не призывайте меня бороться с картинками природы, на которых нет прямой рекламы. Я тоже считаю, что издателям учебника не надо использовать картинки из этикеток, даже если на них вообще отсутствуют какие-либо тексты, чтобы люди не возмущались. Хотя в данном случае нет особых причин для возмущения. Да, эти картинки в учебниках дети потом видят в магазинах и охотнее покупают именно этот товар. Это скрытая реклама, но бороться с таким хитрым ходом производителей очень трудно. Сам факт совпадения картинок не является криминалом, нужно доказать полученную неправомочную выгоду. Но выгода бывает и правомочной. Если в учебнике будет изображён самолёт, означает ли это рекламу компании, выпускающей самолёты? Могут возникнуть вопросы вообще ко всем картинкам. Если картинка качественная, соответствует теме занятия и содержит ненавязчивую скрытую рекламу, которая не отвлекает от занятий, то в чём проблема? Почему, например, по телевидению, везде, можно показывать открытую рекламу, а в учебниках не может быть скрытой ненавязчивой рекламы? Учебник - это в конце концов не Библия.
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23.09.2020 22:24 Відповісти
Тут же в этом учебнике ещё одна скрытая реклама айфона на первой странице. Это всё не должно быть в учебниках. Вы же яро интересовались этим, вот я специально нашёл. И написал вам - думал вы из тех, кто может начать борьбу с этим. А вы я смотрю сидите на диване и комментарии клепаете, больше ничего наверное не умеете. Наверное вы фрилансер какой-то, которому мало интересно, что происходит в обществе.
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24.09.2020 06:01 Відповісти
Ничего Вы не нашли! Ни картинку с водой, ни картинку с айфоном! Вы прислали мне статью без картинок. Вы не можете сходить в школу, сфотографировать тот учебник, а хотите, чтобы это сделал я. Да ещё и хотите, чтобы я стал бороться с рекламой. А Вы что будете делать, наблюдать?
Напомню Вам, что вопрос как раз в том и состоял, чтобы увидеть, насколько недопустим вид той картинки. Я не увидел никаких картинок, чтобы можно было что-то обсуждать. Вы таки оказались треплом.
Повторяю вопрос. Если картинка качественная, соответствует теме занятия и содержит ненавязчивую скрытую рекламу, которая не отвлекает от занятий, то в чём проблема?
Я Вам скажу, в чём Ваша проблема. За каждой картинкой Вам видятся барышы, якобы полученные издателем, и Вы сгораете от зависти, прикрывая её призывами к борьбой с рекламой, которой на самом деле нет, если нет текста.
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24.09.2020 09:44 Відповісти
Новий правопис української мови був затверджений у 2019 році як результат ретельної праці фахівців. Коли хтось закликає до якогось там розвитку мови, може скластися враження, що щось не так з мовою. З мовою все добре, її треба лише вивчати і ширше застосовувати. Хтось хоче одержати бюджетні кошти на нікому не потрібне нове реформування мови. Руки геть від мови!
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09.09.2020 12:10 Відповісти
эта программа может и не понадобиться, глядя как им путем пошла украина- путем самоуничтожения
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09.09.2020 12:18 Відповісти
Інститут лінгвістики в Тарту (колишня Академія мовознавства СРСР) оголосив, що російська мова протягом найближчого року може бути виключена зі списку мов світу.
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
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09.09.2020 12:21 Відповісти
Блин, просто молодцы !!!!
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09.09.2020 13:46 Відповісти
А тим часом на українському ТБ з українськомовним контентом стало ще гірше ніж у фотожабі...
Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 1830
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09.09.2020 12:28 Відповісти
ШТРАФОВАТЬ КАНАЛЫ - будут деньги в бюджет 😀😀😀
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09.09.2020 13:45 Відповісти
Государственной программы по развитию и освоению украинского языка

С 2020г. защита мовы стала неотложной?
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09.09.2020 12:34 Відповісти
То яксь трєш (!!) вони курва за стільки років не могли приготувати та почати реалізовувати ци важливу програму ??
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09.09.2020 12:55 Відповісти
Да, и в первую очередь запустите программу на позорном Дамбаси - пусть там предатели Родины учат язык своей Родины,которую они, иуды, подло предали за деньги твари. Пусть учат насильно! Каждый вечер репетиция - каждый совок дамбаский обязан правильно спеть "Ще не вмерла". Кто не выучит уроки, того в очко мудохать публично за неуспеваемость.
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09.09.2020 14:11 Відповісти
 
 