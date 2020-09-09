Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає за розробку до 2021 року Державної програми з розвитку та освоєння української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Офісі уповноваженого.

"Наш Офіс уповноваженого вже розробив місію такої Державної програми. До цієї роботи залучені фахівці, які протягом останніх десятиліть займалися розробкою таких державних програм, що спеціалізуються на державній мовній політиці. Ми абсолютно готові до широкого діалогу і з Міністерством культури та інформаційної політики, і з Міністерством освіти й науки та готові надати свої рекомендації і всіляку допомогу з тим, щоб встигнути підготувати таку державну програму до 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За словами уповноваженого, якнайшвидше створення Держпрограми з розвитку та освоєння української мови є надзвичайно важливим, оскільки це і стратегічне питання, і питання місії, підвищення мовних компетенцій, доступності інформації для осіб з інвалідністю, дистанційних курсів як для громадян України, так і для громадян, які хочуть отримати громадянство, і громадян інших країн.

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