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Новини Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1365) опитування (1853) соціологія (260) явка (69)

56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування

59% громадян України заявили, що обов'язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 29 серпня - 3 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 56% вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують поліпшення, тільки 8% - погіршення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"59% зазначили, що обов'язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р, 19% зазначили, що шанси на їх участь становлять "50 на 50", 7% - висловилися, що, можливо, прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно високий рівень передвиборної мобілізації спостерігається серед старших", - наголошують у результатах опитування.

56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування Рейтингу 01
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування Рейтингу 02
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 1,0%. Терміни проведення: 29 серпня - 3 вересня 2020.
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Топ коментарі
+4
та й " представників Бариги Петра" на місцевому рівні не дуже є навіть серед "прохідних"кандидатів... Боце в основному риги,що перефарбувались -і зараз вони від маргінала йти не бажають...
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09.09.2020 12:06
+3
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7598
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09.09.2020 12:09
+2
Це ми вже проходили, червоним зебілам роздали куртки і маузери, після чого вони винищили господарників і інтелігенцію, а простих людей помістили в статус бидла.
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09.09.2020 12:09
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оптимисты, понимаешь
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09.09.2020 11:56 Відповісти
56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится.

Если бы хотели изменить - изменили бы.
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09.09.2020 11:56 Відповісти
все правильно - там как сейчас нет зеленых при власти, так и не будет. Разве, что центральную власть станут посылать по-чаще и по-дальше
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09.09.2020 12:01 Відповісти
та й " представників Бариги Петра" на місцевому рівні не дуже є навіть серед "прохідних"кандидатів... Боце в основному риги,що перефарбувались -і зараз вони від маргінала йти не бажають...
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09.09.2020 12:06 Відповісти
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7598
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09.09.2020 12:09 Відповісти
Йшов другий рік президентства Найвеличнішого Нелоха але барига Порошенко продовжував
нахабно обкрадати мудрий нарід...
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16.09.2020 13:03 Відповісти
Конечно не изменится ,пока не появятся ребята в кожанках с наганами ничего не изменится ...
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09.09.2020 12:06 Відповісти
Це ми вже проходили, червоним зебілам роздали куртки і маузери, після чого вони винищили господарників і інтелігенцію, а простих людей помістили в статус бидла.
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09.09.2020 12:09 Відповісти
Цим 56% пропоную, як і раніше, проголосувати за зелених - "хуже не буде", бо "какая разніца", а потім "посмотрім", дамо ще 100 днів, а потім дружно закричимо "проклятий барига".)))
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09.09.2020 12:07 Відповісти
Віра - визнання чого-небудь істинним незалежно від фактичного або логічного обгрунтування, переважно в силу самого характеру відносин суб'єкта до предмету віри.
Віра вона така віра....
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09.09.2020 14:05 Відповісти
а що там могло би змінитися і яким чином?
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09.09.2020 12:08 Відповісти
ситуация только ухудшится
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09.09.2020 12:17 Відповісти
Вчера знакомый крендель с пафосом рассказывал, что ему предлагают идти в депутаты и на округ дают 4 лимона и всё такое....
Говорю, что давай вперёд - мы хоть узнаем за какие бабки ты меняешь иномарки и катаешься за границу!?
Он удивился, а с какого перепугу?
Так, говорю, декларацию придётся тебе заполнять каждый год, а у тебя всё в нал, так что НАЗК тебе в помощь!
Удивился, почесал репу и сказал - та ну его нафиг.....
П.С. Чуть не забыл! Это тело хотело идти от шайки шария....
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09.09.2020 12:22 Відповісти
К лучшему - не изменится! А хуже завсегда может быть.
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Ці висновки мають бути покладені в основу кожної ротожопи 95кв як діючої так і привладної
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09.09.2020 13:06 Відповісти
Аяяяяяй!!!!
А кто это сделал вместе???
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16.09.2020 12:58 Відповісти
 
 