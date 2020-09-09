Моніторингові групи МОЗ перевірять, куди пішли гроші на ліки від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я направило в регіони моніторингові групи. Вони перевірятимуть повідомлення громадян про те, що їм доводиться купувати ліки від COVID-19 за свої гроші.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зважаючи на непоодинокі звернення громадян про те, що вони змушені купувати ліки за власні кошти, МОЗ скерувало в області мобільні групи для здійснення моніторингових візитів у лікарні. Дані мобільні групи аналізуватимуть використання коштів, профінансованих з державного бюджету на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, та забезпечення лікарень медикаментами", - сказала вона.

Моніторингові групи перевірять, чи є в лікарнях ліки від COVID-19 і доходять вони до пацієнтів. А якщо немає - то куди лікарня витратила виділені на ці ліки кошти.

Дивіться: Мер Кличко перевірив опорну лікарню для лікування хворих на COVID-19. ВIДЕО