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Моніторингові групи МОЗ перевірять, куди пішли гроші на ліки від COVID-19

Моніторингові групи МОЗ перевірять, куди пішли гроші на ліки від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я направило в регіони моніторингові групи. Вони перевірятимуть повідомлення громадян про те, що їм доводиться купувати ліки від COVID-19 за свої гроші.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зважаючи на непоодинокі звернення громадян про те, що вони змушені купувати ліки за власні кошти, МОЗ скерувало в області мобільні групи для здійснення моніторингових візитів у лікарні. Дані мобільні групи аналізуватимуть використання коштів, профінансованих з державного бюджету на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, та забезпечення лікарень медикаментами", - сказала вона.

Моніторингові групи перевірять, чи є в лікарнях ліки від COVID-19 і доходять вони до пацієнтів. А якщо немає - то куди лікарня витратила виділені на ці ліки кошти.

Дивіться: Мер Кличко перевірив опорну лікарню для лікування хворих на COVID-19. ВIДЕО

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Топ коментарі
+7
Ну и вопросы ,куда ушли деньги они не ушли, их спи*дили ....
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09.09.2020 12:04
+4
Просто взяли і пішли.
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09.09.2020 12:06
+2
Да я и без групп вам скажу - в карманы казнокрадов,в каждой области они всем известны и бакановцам и прокурорам,но никто их никогда не разоблачит,потому что все в доле,не стоит тратить средства еще на группы,их тоже разворуют.
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09.09.2020 12:10
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Ну и вопросы ,куда ушли деньги они не ушли, их спи*дили ....
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09.09.2020 12:04 Відповісти
и так понятно - моль съела или мыши из госрезерва , одним словом - форсмажор
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09.09.2020 12:06 Відповісти
Просто взяли і пішли.
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09.09.2020 12:06 Відповісти
опа-жопа,даешь откат мониторингам!
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09.09.2020 12:08 Відповісти
Да я и без групп вам скажу - в карманы казнокрадов,в каждой области они всем известны и бакановцам и прокурорам,но никто их никогда не разоблачит,потому что все в доле,не стоит тратить средства еще на группы,их тоже разворуют.
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09.09.2020 12:10 Відповісти
И кто это сделал?! Степанов не мог,Ляшко не мог, ОП не мог! Святые люди.
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09.09.2020 12:14 Відповісти
Моніторингові групи МОЗ перевірять, куди пішли гроші на ліки від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6715
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09.09.2020 12:21 Відповісти
Ясно же, что это Порох - ГБР и ОГП надо срочно возбудиться.
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09.09.2020 12:25 Відповісти
Отже новозбудовані начебто дороги будуть знову перккопані у пошуках грошей? Марна робота. Копати треба на оманських пляжах.
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09.09.2020 12:16 Відповісти
ух-ты! уже и лекарства от ковидла появились!
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09.09.2020 12:19 Відповісти
ой и куда это они ушли?
возможно на дороги и "бальшоестроительство" ?
и уж точно на вояжи с предвыборным зомбированием в исполнении преЗЕдента...
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09.09.2020 12:21 Відповісти
синий Омаааан, похож на дурмааан...
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09.09.2020 12:24 Відповісти
Пропоную моніторинговим групам почати перевірку з МОЗа, драбину треба мести зверху вниз, а не навпаки.
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09.09.2020 12:27 Відповісти
Мониторинговые группы из людей МОЗ - создание видимости самоочищения МОЗа. Почему только видимости? Потому, что свои против своих бороться не могут. Кроме того эти группы не имеют на то полномочий. Не имеют права подразделения одного уровня проверять друг друга и не должны отчитываться друг перед другом, как бы этого ни хотелось начальству МОЗа. Такая внутренняя политика может привести только к грызне всех со всеми. Кстати, это азы управления коллективами. Проверками должна заниматься одна из 10 (или уже больше?) созданных для таких целей структур из правоохранительных органов.
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09.09.2020 12:54 Відповісти
1. А хіба існують ліки від COVID-19?
2. Підскажіть, у яких випадках ПЛР-тест мають робити безкоштовно? Бо Шмигаль якось казав, що всі витрати на лікування бере на себе держава. Виникає думка, що розповіді людей про те, що вони потратили величезні гроші при лікуванні від вірусу є зізнянням у тому, що їх розвели як лохів наші доблесні лікарі.
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09.09.2020 12:33 Відповісти
плр тест мають робити безкоштовно при ознаках коронавірусу - запалення легень, та підвищенні температури у родичів та лиць що контактували з зараженим до 37 - 38 градусів але.... до отримання результату, як правило, інфікований сам їздить міським транспортом робити крапельницю або ходить до поліклініки самостійно, родичі не ізольоровані - ходять по магазинам, контакних осіб не повідомляють та не встановлюють... Це Україна - та по-переду нас очікує вимирання - бо оце все - лише початок!
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09.09.2020 12:43 Відповісти
Дякую. Але... Чому так звані сімейні лікарі, коли пишуть призначення - зробити ПЛР-тест, не попереджають, що не треба за нього платити? Клята корпоративна солідарність? Я так розумію, що ПЛР-лабораторія відсилає такі призначення разом з результатами у МОЗ для відшкодування затрат на тестування. Це я так розмірковую.
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09.09.2020 13:07 Відповісти
Мониторинговая группа, а кто кто в группе стоит? ))
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Да никого не интересует, куда ушли деньги, а мониторят они один вопрос - "Где наша доля". Потому как вся команда и те и эти от жадности давятся слюной.
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09.09.2020 13:15 Відповісти
 
 