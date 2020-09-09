Із 310 хворих COVID-19 за добу киян - 21 дитина і 13 медиків, 43 пацієнтів госпіталізовано, - Кличко
У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих COVID-19.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість хворих коронавірусною хворобою в Києві зростає. За минулу добу виявили ще 310 хворих.
Чотири людини померли. Всього коронавірус забрав життя 250 киян.
Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 821.
захворіли:
-167 жінок у віці від 18 до 83 років
-122 людини у віці від 18 до 78 років
- 8 дівчаток від двох до 17 років і 13 хлопчиків від 1 року до 17 років.
Захворіли також 13 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 43 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 4910 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 53, Подільському - 42, Деснянському - 40 випадків.
Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих коронавірусною хворобою. Із них 23 дитини. 158 пацієнтів - у важкому стані. 216 отримують кисневу підтримку. 18 - під апаратами ШВЛ. Ще 84 пацієнти перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірусну хворобу", - розповів Кличко.
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