Із 310 хворих COVID-19 за добу киян - 21 дитина і 13 медиків, 43 пацієнтів госпіталізовано, - Кличко

У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих коронавірусною хворобою в Києві зростає. За минулу добу виявили ще 310 хворих.

Чотири людини померли. Всього коронавірус забрав життя 250 киян.

Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 821.

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захворіли:

-167 жінок у віці від 18 до 83 років

-122 людини у віці від 18 до 78 років

- 8 дівчаток від двох до 17 років і 13 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Захворіли також 13 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 43 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 4910 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 53, Подільському - 42, Деснянському - 40 випадків.

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Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих коронавірусною хворобою. Із них 23 дитини. 158 пацієнтів - у важкому стані. 216 отримують кисневу підтримку. 18 - під апаратами ШВЛ. Ще 84 пацієнти перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірусну хворобу", - розповів Кличко.



