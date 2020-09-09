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путін (23325) росія (63594) санкції (11301)

Путін і його оточення найбільше бояться втратити свої мільярди. Більш жорсткі санкції - єдиний важіль впливу на них, - британський журналіст Гардінг. ВIДЕО

Путін і його оточення найбільше бояться втратити свої мільярди. Більш жорсткі санкції - єдиний важіль впливу на них, - британський журналіст Гардінг. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін і його наближені найбільше бояться стати ізгоями у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю Тетяні Поповій британський журналіст, іноземний кореспондент The Guardian, автор книги про Росію Mafia State Люк Гардінг.

На думку Гардінга, світовим політикам насамперед потрібно зрозуміти, що Путін не зацікавлений у розвитку подій, який був би виграшним для всіх.

"Він - гравець, який завжди надає перевагу антагоністичному підходу. Путін упевнений, що те, що погано для України чи Заходу, - автоматично вигідно для Росії. І навпаки.

До того ж у нього спостерігаються всі ознаки параноїдального складу розуму, якийсь кадебістський образ мислення. Як за часів "холодної війни", він бачить Росію як державу, з усіх боків оточену ворогами і перебуває у стані перманентної неофіційної війни з країнами Заходу", - зазначає журналіст.

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Гардінг при цьому підкреслює, що ніхто у світі не хоче відкрито конфліктувати з Росією, "особливо після того, що сталося з Україною".

"Тому найадекватнішою відповіддю залишаються санкції. Стосовно деяких кремлівських діячів вони вже працюють, але цього недостатньо. Потрібні більш строгі і широкі санкції, які б охоплювали членів їхніх сімей, включали заборони на переміщення світом, заморожування банківських рахунків.

Важливо враховувати, що попри те, що для внутрішнього російського споживача кремлівський режим видається ура-патріотичним, дуже націоналістичним, - "КримНаш" і таке інше, - але насправді єдине, що дійсно турбує верхівку - це гроші. Всі вони мільярдери, і більш за все на світі вони бояться втратити доступ до своїх грошей і до західних ринків - ось що для них було б дійсно дуже болісно", - переконаний автор Mafia State.
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Топ коментарі
+8
ЗЕ очень старается, чтобы ***** больше ничего не потеряло.
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09.09.2020 22:35
+6
После Белоруссии, следующие вы, готовьтесь.
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09.09.2020 22:31
+4
У него уже давно маразм.
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09.09.2020 22:35
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После Белоруссии, следующие вы, готовьтесь.
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09.09.2020 22:31 Відповісти
научись , кацап , правильно писать название страны . Беларусь .
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10.09.2020 02:29 Відповісти
путлер, точно не боится. Боялся бы, никогда бы не полез захватывать чужие территории
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09.09.2020 22:31 Відповісти
У него уже давно маразм.
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09.09.2020 22:35 Відповісти
Воно крім своєї паганої шкури патерять більше нічого не боїться
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09.09.2020 22:33 Відповісти
Интеграция российского бизнеса и преступной элиты РФ в Запад на столько глубокая, что с этим не кто уже бороться не будет.
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09.09.2020 22:33 Відповісти
а зачем бороться? деньги будут конфискованы и найдут новых хозяев.бизнес не пострадает
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09.09.2020 22:37 Відповісти
ЗЕ очень старается, чтобы ***** больше ничего не потеряло.
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09.09.2020 22:35 Відповісти
Путин и его окружение больше всего боятся потерять свои миллиарды. Более жесткие санкции - единственный рычаг влияния на них, - британский журналист Хардинг - Цензор.НЕТ 6099
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09.09.2020 22:35 Відповісти
Хардинг при этом подчеркивает, что никто в мире не хочет открыто конфликтовать с Россией, "особенно после того, что произошло с Украиной".
Украина в 2014-2019 гг. дала }{уйлу по зубам. Так что плохого за эти 5 лет произошло с Украиной???
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09.09.2020 22:35 Відповісти
Как что? Бизнес накрылся. Конечно, отстаивали как могли; безвизовый режим Пэдру удалось отстоять, и даже поезда ходить не перестали. Но всё-таки торговли с рашкой стало намного меньше... И на Западе этого тоже очень боятся. Бизнес - это ВСЁ.
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10.09.2020 01:38 Відповісти
Я бы с парашей торговал одним- ихними ихтамнетами. И не оптом, а в розницу- по частям.
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10.09.2020 05:42 Відповісти
Не, уважаемым торговым партнёрам такой товар не нравится. Поэтому ещё с 2014 года действуют позорные минские договорняки, которые запрещают нам стрелять и освобождать свою землю.
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10.09.2020 11:35 Відповісти
кабаєва,марченко-підстилки ***** і мертвечука.мертвечук на марченко весь бізнес переписав.
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09.09.2020 22:37 Відповісти
***** не боїться.Це хибно так думати.Ну розтерзають якогось деріпаску і що з того? Якби боявся,не робив би війну в Європі.
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09.09.2020 22:38 Відповісти
На Московії повно бізнесу західного.Кремлівським покидькам нічого не буде.А раби потерплять.Колись взагалі ходили в лаптях і нічого страшного не було.
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09.09.2020 22:41 Відповісти
Пока не начнут жучить личные счета ***** или его приближённых в западных банках -- ничего не изменится .
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09.09.2020 22:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432106 Та їм вся Московія належить.Навряд чи,це змінить їх.
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09.09.2020 22:56 Відповісти
Капитан очевидность 😷
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09.09.2020 22:44 Відповісти
Наконец-то нашелся один неглупый человек.
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09.09.2020 22:50 Відповісти
Если бы ***** заботился о своих миллиардах, он никогда бы не вторгся в Крым. Немцов был гораздо умнее этого Хардинга.

Путін і його оточення найбільше бояться втратити свої мільярди. Більш жорсткі санкції - єдиний важіль впливу на них, - британський журналіст Хардінг - Цензор.НЕТ 201
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09.09.2020 22:56 Відповісти
"больше всего на свете они боятся потерять доступ к своим деньгам и к западным рынкам"
Однако, в отличие от украинских миллиардеров и чиновников, российская элита еще больше боится потерять источник денег и того, с чем выходят на рынки - российскую государственность
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09.09.2020 22:58 Відповісти
Окружение? Скорее да, чем нет. А ***** если бы боялся потерять деньги и рынки, не делал бы многих вещей. Нет, больше всего он боится потерять власть. И на это он не пожалеет никаких денег и сил. Если ему придется давить народ танками или травить ядами, эта мразь даже взглядом не моргнет. Через санкции можно повлиять на окружение сцаря, а вот оно уже может этого самого сцаря и турнуть. Вот этого ***** может бояться.
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10.09.2020 00:47 Відповісти
Но всё-таки намного больше они боятся озабоченности. Судя по её тоннам. И 0 целых 0 десятых реальных (а не показушных для лохов) санкций.
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10.09.2020 01:36 Відповісти
слабенький анализ . сразу видно что журналист поверхностно знаком с росеиским менталитетом .
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10.09.2020 02:31 Відповісти
и миллиарды этих росиян не достижимы для санкций ибо они лежат в инвестиционных фондах западных финансистов , а те в свою очередь решают кто из политиков будет у власти . запад слаб душой и телом , не готов жертовать ничем ради своих идеалов . на все что они способны визжать об угнетении женщин , гомосеков и черных , пресуя основу своих государств создавших западную цивилизацию - белую гетеросексуальную семью .
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10.09.2020 02:36 Відповісти
у него наблюдаются все признаки параноидального склада ума, некий кагэбистский образ мышления. Как во времена "холодной войны", он видит Россию как государство, со всех сторон окружённое врагами и находящееся в состоянии перманентной неофициальной войны со странами Запада" - тыць , та й розвиднiлось. никчема-пыня ничего не решает... Там а-ля нарабсейский комитет 300 старых .ердунов-КГБисто-великодержавцев держут моль за марионетку... Если та моль еще жива, шобы было на кого свернуть все грехи, когда шизоидная великодержавность пойдет прахом, бо ножки буша на дороге не валяются... а крысы в банке друг- друга съедят полюбос...
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10.09.2020 04:22 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ГОЛЫМИ КОРОЛЕЙ, А ПОСЛЕ ЭТОГО ИХ УБРАТЬ !!! ИЛИ НАОБОРОТ !)
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10.09.2020 04:45 Відповісти
А РАКЕТЫ ГДЕ ПО КОРТЕЖУ !!! ИЛИ ЕСЛИ ВАМ СЛАБО - ЗНАЧИТ ВЫ ЗА ОДНО !?)
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10.09.2020 06:01 Відповісти
О британские "лица с заниженой социальной ответственностью" рот открыли. Мудаки в лосинах и паричках, с накрашеными губками.
Где ПОМОЩЬ Украине по ГАРАНТИЯМ? А джентелмены брехливые? Еще рот раскрывают.
Вы ПЕРВЫМИ должны были закрутить ВСЕ гайки мордору, но этого не произошло, первыми оказать всесторонюю помощь Украине, также толку близко к нолю.
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10.09.2020 06:42 Відповісти
 
 