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Новини Агресія Росії проти України
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компенсації (667) Донбас (22348) Міністерство реінтеграції (500)

У грудні можуть почати платити виплати за зруйноване на Донбасі житло, - Мінреінтеграції

У грудні можуть почати платити виплати за зруйноване на Донбасі житло, - Мінреінтеграції

Виплати грошових компенсацій на відновлення житла, зруйнованого внаслідок агресії РФ на Донбасі, можуть початися в грудні.

Про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, сума компенсації складе до 300 тис. грн.

Чиновниця назвала однією з найбільших перемог те, що команда Міністерства реінтеграції змогла спільно з колегами з інших відомств затвердити порядок, який чітко передбачає алгоритм отримання компенсації за нерухоме майно, зруйноване внаслідок агресії Російської Федерації.

"Тут дуже важливий момент, ми говоримо про компенсацію майнових прав. Ми не говоримо, на жаль, про те, що держава повною мірою зможе компенсувати всю вартість, яка була на момент 2014 року. Однак цієї суми, про яку йдеться, - це 300 тис. грн, - для більшості районів буде більш ніж достатньо. До 300 тис. за об'єкт нерухомості, який був зруйнований унаслідок агресії з боку Російської Федерації. Це та сума, на яку сьогодні можна розраховувати, її держава готова виплачувати постраждалим" , - сказала заступник міністра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн

Вона також заявила, що в Міністерстві добре розуміють, що ця сума не може бути 100-відсотковою компенсацією всього майна.

"Тут важливо, наголошую, що, по-перше, залишається земельна ділянка у власності. 300 тис. - це та сума, на яку те житло, яке зараз вже неможливо відновити, можна придбати", - зазначила Голованчук.

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Як повідомлялося, в липні 2019 року Кабінет Міністрів прийняв рішення, згідно з яким власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла зможуть отримати від держави компенсацію в 300 тис. Згідно з прийнятим механізмом, органи місцевого самоврядування будуть проводити обстеження житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, і видавати відповідні акти постраждалим особам.

Для отримання компенсації потерпілі повинні подати відповідні заяви і документи в спеціально створені комісії при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації.
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Топ коментарі
+23
э, мля! с какого буя я должен платить за разрушенное нарасеянией жильё?!
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09.09.2020 12:34
+13
Петя, стверджував, що за це заплатять кацапи. Вас це не влаштувало.
І ви вибрали Зелену ВАву. Тепер платити вам.
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09.09.2020 12:57
+12
Нужно гнать зелёных, пока они по миру не пустили Украину.
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09.09.2020 12:36
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э, мля! с какого буя я должен платить за разрушенное нарасеянией жильё?!
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09.09.2020 12:34 Відповісти
По праву переможеного.....
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Как какого?!Авторитет зелёной власти упал и его перед местными выборами нужно поднять и отобрать на донбассе у ОПОЗЖистов- их 45%!!!
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09.09.2020 14:14 Відповісти
бред
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09.09.2020 12:36 Відповісти
заплатят хоть копейку сядут и надолго а может их даже и повесят или расстреляют вместе с их выводком... эй овцы в Киеве в кабинетах Министерств???!!! вы что уже ДИМБАСС НАШ УКРАИНСКИЙ? ГРАНИЦА У УКРАИНЫ НА КОНТРОЛЕ??? вам скучно не знаете как вас побыстрее вынести прямо на погост???
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09.09.2020 12:51 Відповісти
А кто должен платить за разрушения которые нанесла Рашка и колаборанты Жопоблока *замир и Зажиддя*? Украинцы?
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09.09.2020 12:36 Відповісти
В декабре могут начать платить выплаты за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9607
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09.09.2020 12:41 Відповісти
Точно такой же как и Петя.
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09.09.2020 12:46 Відповісти
Петя, стверджував, що за це заплатять кацапи. Вас це не влаштувало.
І ви вибрали Зелену ВАву. Тепер платити вам.
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09.09.2020 12:57 Відповісти
Петя много чего стверджувам. Он еще тот пи***бол. А все брал из наших карманов. Начиная от поставок електроенергии, воды и пенсий на окупированные территории, заканчивая постройкой дорог и современных КПВВ чтобы тамженашилюди не чуствовали себя ущемленными
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09.09.2020 13:04 Відповісти
Ви б щось новеньке вже винайшли, а не повторювали сьомий рік пропагандосньке лайно. Обридло, Реально.
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09.09.2020 13:09 Відповісти
Це - не пропаганда, а неспростовні факти. Не треба вважати всіх такими ж дурними, як і ти. Саме так порошнек реагував на блокаду "українських" підприємств на окупованих територіях.
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09.09.2020 14:10 Відповісти
Это КалоЗеГНИДЫ , за которых ты голосовал , договорились с рашистами в Омане ,за спинами 73% слабоумых
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09.09.2020 13:30 Відповісти
Нужно гнать зелёных, пока они по миру не пустили Украину.
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09.09.2020 12:36 Відповісти
Надо было выбирать ,а теперь вы хер его без кровопролития выгоните!
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09.09.2020 12:38 Відповісти
Жэсть
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09.09.2020 12:36 Відповісти
Как сообщалось, в июле 2019 года Кабинет Министров принял решение, согласно которому владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья смогут получить от государства компенсацию в 300 тыс .

без пункту про те,що ці кошти потім будуть Україною компенсовані з РЕПАРАЦІЙ З РФ за окупацію української території в результаті міжнародних судів -подібні рішення-ЗЛОЧИННІ.
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09.09.2020 12:37 Відповісти
зелёный смарчек вообще рехнулся головой эт с наших карманов каждому кормильцу по 300000 значит ждать газ по 20 свет по 10 и вода по 50.
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09.09.2020 12:38 Відповісти
пусть этот банкет ***** оплачивает
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09.09.2020 12:38 Відповісти
вот и плати налоги - я против - война не закончена - все только после окончания ее
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09.09.2020 12:38 Відповісти
хм.. и кто автор этого триумфа шизофрении под выборы? ... хотя, о чем это я спрашиваю...
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09.09.2020 12:38 Відповісти
с вами был 95-й квартал пампарарарам!
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09.09.2020 12:40 Відповісти
Если потерпевший наш человек -это одно,а когда из тех что гос. флаг срывали? И возмещать должны те ,кто нанес ущерб..... Мутно это все!
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09.09.2020 12:38 Відповісти
а кто проконтролирует что эти деньги будут направлены на строительство нового жилья? ну или обустройство уже имеющегося? и кто полезет оценивать состояние под сепарских снайперо-гандонов? не лох чтоли?
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09.09.2020 12:39 Відповісти
Ключевые слова "в декабре" - (голосуй за СН в октябре!) и "могут" (значит - никогда). Очередной лохотрон от ЗЕ.
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Ахметка свое даунбасское бунгало решил спалить за наш счет ?
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09.09.2020 12:45 Відповісти
Що ж... Сторона, котра перша втомилася від війни і має платити.... Закон виживання.
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09.09.2020 12:46 Відповісти
или та сторона которая решила что войну остановить можно исключительно мирным путем
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09.09.2020 12:49 Відповісти
Зеля уже и репарации с Украины "выбил". Зелохи будут башлять.
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09.09.2020 12:47 Відповісти
Тепер крім пенсій, ми будемо платити сепаратюгам за розрушене путінськими терористами житло, яких вони покликали вбивати українців. Може ще й репарації їм призначите виплачувати? Тоді за рахунок 73%.

https://censor.net/ru/news/3218203/gritsenko_o_jivuschih_v_ordlo_pereselentsah_ukraina_im_platit_pensiyu_a_ih_deti_ubivayut_nashih_soldat
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09.09.2020 12:49 Відповісти
а шо, на цих грошах неслабо подняться можно, главное шоб дали сразу и багато
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09.09.2020 12:51 Відповісти
браво атриукраинской зеленой быдлоте!!! теперь каждый украинец будет из своего кармана выплачивать сепарам за разрушенное путинскими оккупантами жилье... гнать эту зеленую падаль нужно иначе без собственной страны останемся... Прав был наш Тарас: Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
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09.09.2020 13:01 Відповісти
А оплатить кремлёвской крысе её "гумконвои" не надо? Кремль столько всякого добра притаранил "нашим" людям в лугандонии ..... А компенсации кадыровско - кацапской нечисти за убитых и раненых "ополченцев" когда будем выплачивать? Я что-то не слышал, чтобы семейка Зеленских хоть 1000 грн. пожертвовала госпиталям или семьям погибших героев.....Только выгрызают себе пожизненные стипендии, зарабатывают сериалами на расии...
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09.09.2020 13:20 Відповісти
Пропоную компенсувати за зруйноване житло громадян даунбаса кацапами і їх поліцаями з зарпалат і пенсій зеболіків 73%, які вибрали цю владу. Бо на мій погляд кломпенсувати має росія. А так весь тягар війни поклали на громадян України, які вдягнули і нагодували армію, та ще й мають прибирати за злочинцями.
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09.09.2020 13:29 Відповісти
Чего бы еще лохторату наобещать, чтоб проголосовали за ЗЕленое говно?
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09.09.2020 13:31 Відповісти
Жесть!раша жилье разрушала,а Ненька плати и востанавливай! Ежели "плесень"не приструнить то она додумается и за ордловские порушенные дома и дачи сепарам выплачивать..
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09.09.2020 13:34 Відповісти
Звертаюсь до 73% зелених дебілів: з черговими радісними новинами, з новим щастям вас, барани. То-ли ещё будет.
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09.09.2020 13:53 Відповісти
"...алгоритм получения компенсации за недвижимое имущество, разрушенное в результате агрессии Российской Федерации"
Я не понял, а что это за закон такой имбецильный, где за причиненный ущерб платит не виновник, а жертва???.
И вообще - какие нахй компенсации ПРЕДАТЕЛЯМ РОДИНЫ???? Дамбаской мразоте только осина с петлей реальная компенсация!
Пусть им платят те, кто разрушил хибары ихние - чечены и Хренло.
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09.09.2020 14:03 Відповісти
Невже Бубочка домовився з Путіним про контрибуцію? Чи жытєлям Дамбаса платитиму я зі своєї кишені? Якщо так, то чи не пішов би ти, зе, к лихій матері?!
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09.09.2020 14:12 Відповісти
Могут,скорее всего))обещалки перед выборами.Кто на крючек ?
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09.09.2020 14:21 Відповісти
имущество, разрушенное в результате агрессии Российской Федерации а платить будет Украина? Выплатив хоть одну гривну Украина юридический признает что вина лежит на Украине а там и суд над Украинской Армией и волонтерами. А Россия останется не наказанной с нее снимут санкции, более того санкции могут наложить на Украину а Россия станет в Украине "миротворцем" в "Гражданской Войне". Для этого и поставили "зеленых человечков" во главе с агентом Зеленским подтасовал выборы и рейтинги.
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09.09.2020 15:29 Відповісти
Кстати выплатив компенсации родственникам жертв авиакатастрофы, юридически Украина взяла вину на себя (Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем). Хотя все указывает на то что сбили самолет россияне.
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09.09.2020 15:41 Відповісти
А де ті з РНБО говоруни Тимошенко, В.о президента пан Турчинов, які не виконали ні Конституцію, ні закон про оборону, чому вони не в палатках живуть, адже саме їх дії , виконувати забаганки Обами, Меркель, і іншої політичної шобли, і призвели до того що з територій , які тупо здали ворогу - окупанту з РФ і з'явилось 1,5 мільйона біженців, а тепер ці мерзотники чомусь заткнулись, і замість репарацій від РФ, вони , як Франція капітулюють перед Путіним. І де трибунал? Нехай він і покаже хто і за що відповідав і що не виконав, а на Майдані потрібен суд відкритий, щоб всі бачили звідки взялись ті біженці, яких кинули і тупо зрадили високопосадовці того часу.
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09.09.2020 15:45 Відповісти
Откуда деньги, Зин?
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09.09.2020 15:50 Відповісти
Хіба Беня жерти перестане?
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09.09.2020 15:53 Відповісти
 
 