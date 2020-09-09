У грудні можуть почати платити виплати за зруйноване на Донбасі житло, - Мінреінтеграції

Виплати грошових компенсацій на відновлення житла, зруйнованого внаслідок агресії РФ на Донбасі, можуть початися в грудні.

Про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, сума компенсації складе до 300 тис. грн.

Чиновниця назвала однією з найбільших перемог те, що команда Міністерства реінтеграції змогла спільно з колегами з інших відомств затвердити порядок, який чітко передбачає алгоритм отримання компенсації за нерухоме майно, зруйноване внаслідок агресії Російської Федерації.

"Тут дуже важливий момент, ми говоримо про компенсацію майнових прав. Ми не говоримо, на жаль, про те, що держава повною мірою зможе компенсувати всю вартість, яка була на момент 2014 року. Однак цієї суми, про яку йдеться, - це 300 тис. грн, - для більшості районів буде більш ніж достатньо. До 300 тис. за об'єкт нерухомості, який був зруйнований унаслідок агресії з боку Російської Федерації. Це та сума, на яку сьогодні можна розраховувати, її держава готова виплачувати постраждалим" , - сказала заступник міністра.

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Вона також заявила, що в Міністерстві добре розуміють, що ця сума не може бути 100-відсотковою компенсацією всього майна.

"Тут важливо, наголошую, що, по-перше, залишається земельна ділянка у власності. 300 тис. - це та сума, на яку те житло, яке зараз вже неможливо відновити, можна придбати", - зазначила Голованчук.

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Як повідомлялося, в липні 2019 року Кабінет Міністрів прийняв рішення, згідно з яким власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла зможуть отримати від держави компенсацію в 300 тис. Згідно з прийнятим механізмом, органи місцевого самоврядування будуть проводити обстеження житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, і видавати відповідні акти постраждалим особам.

Для отримання компенсації потерпілі повинні подати відповідні заяви і документи в спеціально створені комісії при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації.