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Новини Репресії в Білорусі
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Алексієвич про події в Білорусі: Ми не готували переворот, ми хотіли діалогу. Зараз країна повстала

Алексієвич про події в Білорусі: Ми не готували переворот, ми хотіли діалогу. Зараз країна повстала

Нобелівська лауреатка, письменниця Світлана Алексієвич спростувала твердження влади про те, що Координаційна рада білоруської опозиції, членом якого вона є, планувала державний переворот.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у зверненні Алексієвич, розміщеному на сайті білоруського ПЕН-центру.

"Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві розпочався діалог", - повідомила вона.

Вона закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом жорстокості співробітників силових структур у Білорусі. "Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за старим звичаєм. Чому ви мовчите? Ми чуємо лише рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати. А своєму народові я хочу сказати, що я люблю його. Я пишаюся ним", - написала Алексієвич.

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Вона шкодує про переслідування членів ради опозиції. "Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців у Президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака. Спочатку у нас викрали країну, викрадають найкращих із нас. Але замість вирваних із наших лав прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет. Повстала країна", - заявила вона.

При цьому вона поскаржилася, що її турбують візити невідомих.

"Ось знову хтось невідомий дзвонить у двері...", - підсумувала Алексієвич.

Вранці в середу в білоруській опозиції повідомили про затримання члена президії Координаційної ради Максима Знака й обшуки у нього вдома і в штабі Бабарики, де опозиціонер перебував у момент затримання. Також повідомлялося про обшуки в квартирі іншого члена президії координаційної ради - Марії Колесникової, затриманої напередодні.

За даними соратників Знака, його затримання здійснено в рамках раніше порушеної кримінальної справи проти КС за заклик до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки.

Також читайте: До розмови з Лукашенком потрібно залучити Путіна і світ, - член Координаційної ради білоруської опозиції Алексієвич

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Топ коментарі
+4
Вы хотели диалог с диктатором? Ну как поговорили? А чайку не хотите выпить у ***** с полонием или новичком
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09.09.2020 12:44
+3
лаптю не понять
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09.09.2020 12:42
+3
***** 67 но за власть держится всем чем можно и нельзя держатся!
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09.09.2020 12:42
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72 года, куда и зачем ей это?
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09.09.2020 12:39 Відповісти
лаптю не понять
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09.09.2020 12:42 Відповісти
и не пытайся понять.
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Да ладно тебе, не соскальзывай!
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09.09.2020 14:05 Відповісти
***** 67 но за власть держится всем чем можно и нельзя держатся!
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09.09.2020 12:42 Відповісти
диктатору похір..скільки років Нобелівському лауреату...
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09.09.2020 12:43 Відповісти
Диалог о чем? Тут 2 пути или Лукашенко уходит или Лукашенко остается! Компромис может тут искать только Зеленский! Правда есть тут 3 вариант что Тихановская выходит замуж за Лукашенко!
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09.09.2020 12:41 Відповісти
Можно подумать она не считает Эхо Москвы русской интеллигенцией, там бьются в припадках сострадания к белорусскому народу, кого еще она хочет?
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09.09.2020 12:41 Відповісти
Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси. "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите?

https://kungurov.livejournal.com/268411.html Родина, народ, оппозиция и прочий фекалий


я воспринимаю терки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсовцами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневорубашечников - вполне себе аналог Бори Немцова, который сначала был заодно с фюрером, а потом между ними черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте сравним Немцова с Эрвином Роммелем - еще одной «невинной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты поубивают других - тем лучше.

Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к оппозиционным ****ям. Не важно, какого они цвета, какие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, направленных на уничтожение правящего режима. Они мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть допущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто засветиться в инфополе со своим планом обустройства Рассиюшки.
Оппозиция в Рашке (несистемную имею в виду) страдает только от одного - от своей ненужности плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные Навального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение на самоизоляции.

Оппозиция не хочет ломать сам режим, поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает майдан в Марьино.
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09.09.2020 12:42 Відповісти
Вы хотели диалог с диктатором? Ну как поговорили? А чайку не хотите выпить у ***** с полонием или новичком
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Лука же вам сказал что его только пуля заставит уйти.
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09.09.2020 12:45 Відповісти
"мы не готовили переворот, но потом кто-то залез ко мне в квартиру и захавал всё печенье из вазочки!" (С)
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09.09.2020 12:46 Відповісти
диалог це когда петя выпивает с гюой, а тут пьянка по факту с мордобоем и битьем посуды
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09.09.2020 12:48 Відповісти
Козлорилое, паРашинский юмор тут не канает!
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09.09.2020 12:54 Відповісти
сам такой, агент нквдевский
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09.09.2020 12:59 Відповісти
Не не, Українци Петра уважают, он вас свинособак киздил, только лапти разлетались, поетому то ти тут и серешь за гебнявую пайку!
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09.09.2020 13:13 Відповісти
скажи тока, плиз, за сколько продалась, вошь ольгинская?
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09.09.2020 13:17 Відповісти
Смотри руссосвинка, как смешно получается, тебе приходится сглативать потому как ти под Українца косишь. Хотя ти мокша по жизни опущенний на своей паРаше!
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09.09.2020 13:21 Відповісти
ты там со дна размовляешь шоле? опустился ниже некуда, понимешь
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09.09.2020 13:27 Відповісти
Вертухай мокшанский, ти там упоротий что ли? Куда твой прапор только смотрит!
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09.09.2020 13:41 Відповісти
Этот, "братский" для Вас народ, уважаемая, понимает только тогда, когда ему дают в рыло.
"І ось ідем у бою життєвому
Міцні, тверді, незламні мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
Эти строки старше Вас, Светлана Александровна, прочтите и задумайтесь.
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09.09.2020 12:50 Відповісти
«Страна васстала « до темряви , потім по хатах бо вранці до праці..
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09.09.2020 12:51 Відповісти
Страну вы уже просрали((((
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09.09.2020 12:53 Відповісти
Казалось бы, умный человек, не говорю о политически присужденной Нобелевке - но в силу возраста должна быть мудрость какаято.
Какой диалог? Если грабитель ворвался к тебе в квартиру и говорит "это моя квартира теперь", какой диалог может быть?
Жесть какая-то.
К какой русской интеллигенции она обращается? К "писателю" Прилепину? К Киркорову?
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09.09.2020 13:06 Відповісти
Перше що треба зробити "повсталому народу" - відмовитися від небезпечних ілюзій: а) діалог з диктатором неможливий, він або вб'є вас, або ви його б) усі росіяни це не "братський народ", це ваші вороги, незрівняно сильніші за лукашенка.
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09.09.2020 13:11 Відповісти
Бред несёт.Полнейший.
Слышал её выступления - ниочём.
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09.09.2020 13:29 Відповісти
Зачищают в Беларуси всех и жестко, скоро садить будет некуда. Причем террор расходится как круги по воде. Дошли уже до маразма, недавно арестовали директора и учредителя ресторана, которые выиграли тендер кормить предвыборный штаб Бабарико. Ну на действующего Нобелеевского лауреата еще никто не замахивался. Ждем глубокую озабоченность ЕС.
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09.09.2020 13:30 Відповісти
Вот интересно, что бы было, еслиб так рассуждал В.Гавел!? А, ведь оба литераторы!
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09.09.2020 13:36 Відповісти
Обращайтесь дальше к рускай ителегенции и будете уже офицеально -маленким,но гордым народом в составе недоимперии
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09.09.2020 13:39 Відповісти
Как это по старчески наивно обращаться к "русской интеллигенции"! Есть ли она в Мордоре? Кто эти люди? Пьяные Ефремовы или обкуренные Охлобыстины? И к ним она пытается обратиться?
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09.09.2020 13:40 Відповісти
раньше вся российская интеллигентность кончалась на слове Украина, теперь кажется в их словарик добавилась Беларусь
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09.09.2020 13:40 Відповісти
Одне дурко ххйлу в очі заглядає, а білоруси - луці в дупу. Ну що ж - це ваш вибір.
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09.09.2020 14:18 Відповісти
Другими словами, мы не готовили переворот, но придется.
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09.09.2020 14:18 Відповісти
Русская, пилять, интелегенция. Сейчас эти интелегенты кинутся вас спасать. Скорее услышим, какие неправильные русские, эти зажравшийся белорусы.
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09.09.2020 15:33 Відповісти
Непризнание зла злом и попытка диалога с теми, кто знает только монолог. Как то это не интеллигентно. Если помнить, что интеллигент от слова интеллект.
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09.09.2020 16:25 Відповісти
Где она увидела российскую интеллигенцию? Та интеллигенция радовалась захвату Крыма, ездила на Донбасс пострелять по укропам, молчит сейчас по поводу отравления Навального. Простите, но им пофигу белорусский народ.
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09.09.2020 18:21 Відповісти
 
 