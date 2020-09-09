Алексієвич про події в Білорусі: Ми не готували переворот, ми хотіли діалогу. Зараз країна повстала
Нобелівська лауреатка, письменниця Світлана Алексієвич спростувала твердження влади про те, що Координаційна рада білоруської опозиції, членом якого вона є, планувала державний переворот.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у зверненні Алексієвич, розміщеному на сайті білоруського ПЕН-центру.
"Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві розпочався діалог", - повідомила вона.
Вона закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом жорстокості співробітників силових структур у Білорусі. "Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за старим звичаєм. Чому ви мовчите? Ми чуємо лише рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати. А своєму народові я хочу сказати, що я люблю його. Я пишаюся ним", - написала Алексієвич.
Вона шкодує про переслідування членів ради опозиції. "Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців у Президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака. Спочатку у нас викрали країну, викрадають найкращих із нас. Але замість вирваних із наших лав прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет. Повстала країна", - заявила вона.
При цьому вона поскаржилася, що її турбують візити невідомих.
"Ось знову хтось невідомий дзвонить у двері...", - підсумувала Алексієвич.
Вранці в середу в білоруській опозиції повідомили про затримання члена президії Координаційної ради Максима Знака й обшуки у нього вдома і в штабі Бабарики, де опозиціонер перебував у момент затримання. Також повідомлялося про обшуки в квартирі іншого члена президії координаційної ради - Марії Колесникової, затриманої напередодні.
За даними соратників Знака, його затримання здійснено в рамках раніше порушеної кримінальної справи проти КС за заклик до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки.
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https://kungurov.livejournal.com/268411.html Родина, народ, оппозиция и прочий фекалий
я воспринимаю терки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсовцами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневорубашечников - вполне себе аналог Бори Немцова, который сначала был заодно с фюрером, а потом между ними черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте сравним Немцова с Эрвином Роммелем - еще одной «невинной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты поубивают других - тем лучше.
Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к оппозиционным ****ям. Не важно, какого они цвета, какие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, направленных на уничтожение правящего режима. Они мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть допущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто засветиться в инфополе со своим планом обустройства Рассиюшки.
Оппозиция в Рашке (несистемную имею в виду) страдает только от одного - от своей ненужности плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные Навального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение на самоизоляции.
Оппозиция не хочет ломать сам режим, поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает майдан в Марьино.
"І ось ідем у бою життєвому
Міцні, тверді, незламні мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
Эти строки старше Вас, Светлана Александровна, прочтите и задумайтесь.
Какой диалог? Если грабитель ворвался к тебе в квартиру и говорит "это моя квартира теперь", какой диалог может быть?
Жесть какая-то.
К какой русской интеллигенции она обращается? К "писателю" Прилепину? К Киркорову?
Слышал её выступления - ниочём.