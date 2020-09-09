Головний епідеміолог Молдови Фуртуне заявив, що від COVID-19 вмирають тільки ті, хто "був тягарем", - і подав у відставку

Головний епідеміолог Молдови, директор Національного агентства громадської охорони здоров'я (НАГЗ) Микола Фуртуне заявив, що коронавірус "забрав життя тих, хто був тягарем для себе і для оточуючих". Після цього він змушений був подати у відставку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ZN.ua.

Скандальну заяву Фуртуне зробив на телебаченні. "У випадку 1/3 смертей люди страждали різним ступенем ожиріння, причому серцево-судинна патологія в більшості випадків переважає. Я не цинік, але в світі коронавірус забрав життя тих, хто був тягарем для себе і для оточуючих. Це люди, які мучилися: на останніх стадіях раку, на пізніх стадіях діабету, з серцево-судинними патологіями. Це сталося в Італії, у Франції, і на жаль, в Молдові", - заявив Фуртуне.

Пізніше Фуртуне вибачився за свої слова, зазначивши, що його неправильно зрозуміли, проте президент і уряд почали вимагати його відставки.

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"Прем'єр-міністр Іон Кику запросив директора Національного агентства громадської охорони здоров'я (НАГЗ) на зустріч, в ході якої Миколу Фуртуне заявив про свою відставку", - повідомила пресслужба уряду Молдови.