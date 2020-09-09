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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Молдова (2018) відставка (1455) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Головний епідеміолог Молдови Фуртуне заявив, що від COVID-19 вмирають тільки ті, хто "був тягарем", - і подав у відставку

Головний епідеміолог Молдови Фуртуне заявив, що від COVID-19 вмирають тільки ті, хто

Головний епідеміолог Молдови, директор Національного агентства громадської охорони здоров'я (НАГЗ) Микола Фуртуне заявив, що коронавірус "забрав життя тих, хто був тягарем для себе і для оточуючих". Після цього він змушений був подати у відставку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ZN.ua.

Скандальну заяву Фуртуне зробив на телебаченні. "У випадку 1/3 смертей люди страждали різним ступенем ожиріння, причому серцево-судинна патологія в більшості випадків переважає. Я не цинік, але в світі коронавірус забрав життя тих, хто був тягарем для себе і для оточуючих. Це люди, які мучилися: на останніх стадіях раку, на пізніх стадіях діабету, з серцево-судинними патологіями. Це сталося в Італії, у Франції, і на жаль, в Молдові", - заявив Фуртуне.

Пізніше Фуртуне вибачився за свої слова, зазначивши, що його неправильно зрозуміли, проте президент і уряд почали вимагати його відставки.

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"Прем'єр-міністр Іон Кику запросив директора Національного агентства громадської охорони здоров'я (НАГЗ) на зустріч, в ході якої Миколу Фуртуне заявив про свою відставку", - повідомила пресслужба уряду Молдови.

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Топ коментарі
+7
Ну и что он такого сказал? Он подтвердил только то что врачи уже знают - Ковид нажимает "спусковой курок" для всех людей с хроническими болезнями и спасти их очень трудно..
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09.09.2020 12:47
+6
Для Бубочки більше підходить.
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09.09.2020 12:43
+3
Большой гуманист оказался... прямо как йозеф менгеле. Выперло наружу людоедское нутро.
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09.09.2020 12:49
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Для Бубочки більше підходить.
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09.09.2020 12:43 Відповісти
Впевнений, до не більше, а повністю!
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09.09.2020 13:12 Відповісти
Евгеника (теория) во всей красе наследственные болячки и болячки вообще--как основание умерщвлять балласт народонаселения.. Спарта, или Новая раса арийцев или Израиль- государство только евреев... короче геноцид- этноцид по- молдовански.. тупой ублюдок....
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09.09.2020 12:47 Відповісти
наслєдіє "молдавського способу життя"..
коли в деяких сім"ях навіть дошкільнята п"ють вино як воду...
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09.09.2020 12:54 Відповісти
Четкий пацан Фартуне.
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Цинично сказано,но что такое цинизм-это правда.сказанная грубо...
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09.09.2020 12:54 Відповісти
слово - не инструмент, на рояле им не поиграешь
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09.09.2020 12:45 Відповісти
Ну и что он такого сказал? Он подтвердил только то что врачи уже знают - Ковид нажимает "спусковой курок" для всех людей с хроническими болезнями и спасти их очень трудно..
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09.09.2020 12:47 Відповісти
ні.
ФОртуне -ублюдок за способом мислення..
Сформулювати можна було інакше..
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09.09.2020 12:56 Відповісти
Просто він сформулював так, як формулюють між собою лікарі, але не виносять це на загальний розголос. Мабуть вирвалося в нього.
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09.09.2020 13:03 Відповісти
нет он не так сказал. умерло и много молодых людей, которые были не более обуза чем ты...
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09.09.2020 13:44 Відповісти
а что молодые люди не могут болеть хроническими заболеваниями !?
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09.09.2020 14:06 Відповісти
настолько что они обуза?
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09.09.2020 14:08 Відповісти
больные для врачей и гос-тва всегда обуза как и пенсионеры...
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09.09.2020 15:36 Відповісти
Где он сказал про молодых людей? Люди вы что читаете?
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09.09.2020 22:06 Відповісти
Чому ви вважаєте хворих людей "обузою"?
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09.09.2020 14:17 Відповісти
Возможно он и прав, кто знает!
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09.09.2020 12:48 Відповісти
Большой гуманист оказался... прямо как йозеф менгеле. Выперло наружу людоедское нутро.
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09.09.2020 12:49 Відповісти
Типичный врач и обычный професиональный сленг людей, которые каждый день имеют дело со смертью. Щас время такое - тотальной брехни. Правда воспринимается в штыки. Не стоит удивляться засилию брехунов в политике. Лохторат сам этого хочет.
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09.09.2020 13:49 Відповісти
З тих кого я знаю від ковіду помер онкохворий і сердечниця з ожирінням.
Але ще в реанімації 47 річний мужик без будь-яких патологій....
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09.09.2020 12:51 Відповісти
є така "робоча" теорія,що чим більша концентрація Ковід при зараженні -тим більша небезпека для людини..
Тому особисто зараз ніколи не сяду біля людини без маски у транспорті.
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09.09.2020 12:58 Відповісти
Краще взагалі в громадський транспорт не сідайте. Ходіть пішки, або власним авто. Бо там і так кількість пасажирів обмежено. І себе ризику піддавати не будете, та й людям вільніше буде.
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09.09.2020 13:10 Відповісти
Приоткрыл завесу аферы и сразу в отставку. Умирают не от кароновируса а с кроновирусом
а их сразу на алтарь ковида. Ворье и шарлатаны правят бал . За правду в отставку.
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09.09.2020 13:18 Відповісти
Мій дядька-діабетик і гіпертонік помер в серпні без будь-якого вірусу.
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09.09.2020 13:28 Відповісти
Він сказав істину.
Чесну людину змусили піти з роботи.
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09.09.2020 13:38 Відповісти
І яку він істину сказав?
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09.09.2020 15:21 Відповісти
Вірус COVID - санітар людської популяції.
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09.09.2020 15:47 Відповісти
Коли говорять що комахи санітари лісу, то мається на увазі що вони захищають ліс від шкідників. Якщо ви говорите що ковід19 санітар, то мається на увазі що люди є шкідниками. Тоді питання, причому тут похилі і хворі люди (із статті)?
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09.09.2020 16:33 Відповісти
У вашому питанні є відповідь.
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09.09.2020 18:18 Відповісти
Моя відповідь вам би не сподобалась, тому я не гадаю а запитую, щоб зрозуміти вас.
Не могли би ви більш широко відповісти, чому ви вважаєте що Фуртене сказав "істину", тому що ваша попередня відповідь не припустима (в такому випадку будь який вбивця може вважатися санітаром).
Я вважаю що колишній міністр не правий, тому що похилі люди як і хворі не можуть бути тягарем, по тій причині що молоде покоління в боргу перед ними (про це я написав трохи нижче).
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09.09.2020 21:14 Відповісти
Ви підмінюєте поняття, спрощуєте, звужуєте питання, зводите проблему до мурах і людей похилого віку (я переконаний, що вони можуть бути тягарем, і ми колись ним теж можемо стати, як доживемо).
Дискутувати з вами вважаю недоцільним.
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09.09.2020 23:32 Відповісти
Якщо на вашу думку у мене вузьке питання то дайте широку відповідь, вам нічого не заважало, але ви лише ухилялись, і лише в останньому повідомленні (в дужках) дали відповідь на моє перше питання. Після цієї відповіді я мав запитати чому ви вважаєте похилих людей тягарем?

У мене своє розуміння чому люди вважають похилих тягарем, але цікаво почути вашу відповідь, ви ж погодилися з цими словами.
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10.09.2020 12:17 Відповісти
Огляньтесь навколо.
Скільки є "ходячих мерців", тих, які втратили розум (атеросклероз, алкоголізм) і мають лише людську подобу. Це не тягар для родини, для суспільства?
Щастя, коли людина старіє фізіологічно. Але ж для цього треба мати здорову генетику (від нас не залежить) і дбати самому про своє здоров'я (не жерти як свиня, не пити, не курити, фізичні вправи і т.п. загальновідомі речі). Наведу приклад з історії - у чукчів, ескімосів був звичай душити старих, які стали немічні (правда, лише за згоди їх самих), в Японії теж було щось схоже. Навіть в Україні була так звана "червона подушечка", якою позбавляли від мук існування.
Ще питання є?
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10.09.2020 14:44 Відповісти
С одной стороны вечно дарявый и тредующий дотаций пенсионный фонд - это обуза. С другой пенсионеры, помогающие детям и сидящее с внуками помогают их работе - это плюс. Так что тут ещё бабка надвое сказала!
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09.09.2020 13:49 Відповісти
С третьей: пенсионеры - единственные, кто в технике что-то понимает. Современная молодежь - поколение торгашей и менеджеров.
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09.09.2020 14:11 Відповісти
Ну, тоже что-то есть...
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09.09.2020 15:28 Відповісти
Этот дебил решил, что он не постареет и его не выбросят на улицу как обузу?
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Хворі чи похилі люди тягар? Ви всі захворіли ідіотизмом?
Весь світ в БОРГУ перед попереднім поколінням. Саме попереднє покоління передали нам знання, інструмент і досвід якими ми користуємося зараз. Якби не вони сиділи би ми в лісі з голою жопою. Борги потрібно повертати.
Не здорові люди також не тягар. Майже всі вони самодостатні.
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09.09.2020 15:12 Відповісти
Я полностью согласен с этим челом. Умные режут правду, а власти их в отставку, а то ведь их рейтинг пострадает. Психологиеская составляющая играет куда большую роль, чем все думают. Но тут большинству то и думать нечем, телеящика насмотрятся и кидаются потом говном с экранов.
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09.09.2020 15:15 Відповісти
Заглавными в следующий раз пишите. А то плохо видно ваши мысли.
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09.09.2020 15:29 Відповісти
Тебя спросить забыл.
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09.09.2020 15:43 Відповісти
Пишите, Паша, пишите. Бумага все стерпит.
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Врач заботиться о больных. Если не заботиться - он обуза.
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09.09.2020 16:20 Відповісти
 
 