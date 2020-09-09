Головний епідеміолог Молдови Фуртуне заявив, що від COVID-19 вмирають тільки ті, хто "був тягарем", - і подав у відставку
Головний епідеміолог Молдови, директор Національного агентства громадської охорони здоров'я (НАГЗ) Микола Фуртуне заявив, що коронавірус "забрав життя тих, хто був тягарем для себе і для оточуючих". Після цього він змушений був подати у відставку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ZN.ua.
Скандальну заяву Фуртуне зробив на телебаченні. "У випадку 1/3 смертей люди страждали різним ступенем ожиріння, причому серцево-судинна патологія в більшості випадків переважає. Я не цинік, але в світі коронавірус забрав життя тих, хто був тягарем для себе і для оточуючих. Це люди, які мучилися: на останніх стадіях раку, на пізніх стадіях діабету, з серцево-судинними патологіями. Це сталося в Італії, у Франції, і на жаль, в Молдові", - заявив Фуртуне.
Пізніше Фуртуне вибачився за свої слова, зазначивши, що його неправильно зрозуміли, проте президент і уряд почали вимагати його відставки.
"Прем'єр-міністр Іон Кику запросив директора Національного агентства громадської охорони здоров'я (НАГЗ) на зустріч, в ході якої Миколу Фуртуне заявив про свою відставку", - повідомила пресслужба уряду Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
коли в деяких сім"ях навіть дошкільнята п"ють вино як воду...
ФОртуне -ублюдок за способом мислення..
Сформулювати можна було інакше..
Але ще в реанімації 47 річний мужик без будь-яких патологій....
Тому особисто зараз ніколи не сяду біля людини без маски у транспорті.
а их сразу на алтарь ковида. Ворье и шарлатаны правят бал . За правду в отставку.
Чесну людину змусили піти з роботи.
Не могли би ви більш широко відповісти, чому ви вважаєте що Фуртене сказав "істину", тому що ваша попередня відповідь не припустима (в такому випадку будь який вбивця може вважатися санітаром).
Я вважаю що колишній міністр не правий, тому що похилі люди як і хворі не можуть бути тягарем, по тій причині що молоде покоління в боргу перед ними (про це я написав трохи нижче).
Дискутувати з вами вважаю недоцільним.
У мене своє розуміння чому люди вважають похилих тягарем, але цікаво почути вашу відповідь, ви ж погодилися з цими словами.
Скільки є "ходячих мерців", тих, які втратили розум (атеросклероз, алкоголізм) і мають лише людську подобу. Це не тягар для родини, для суспільства?
Щастя, коли людина старіє фізіологічно. Але ж для цього треба мати здорову генетику (від нас не залежить) і дбати самому про своє здоров'я (не жерти як свиня, не пити, не курити, фізичні вправи і т.п. загальновідомі речі). Наведу приклад з історії - у чукчів, ескімосів був звичай душити старих, які стали немічні (правда, лише за згоди їх самих), в Японії теж було щось схоже. Навіть в Україні була так звана "червона подушечка", якою позбавляли від мук існування.
Ще питання є?
Весь світ в БОРГУ перед попереднім поколінням. Саме попереднє покоління передали нам знання, інструмент і досвід якими ми користуємося зараз. Якби не вони сиділи би ми в лісі з голою жопою. Борги потрібно повертати.
Не здорові люди також не тягар. Майже всі вони самодостатні.