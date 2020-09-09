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У Києві та восьми областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50%, - МОЗ

У Києві та восьми областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50%, - МОЗ

Станом на 9 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, у дев'яти регіонах лікарні заповнені на понад 50%: це Київ (51,3%), Вінницька (57,8%), Івано-Франківська (58,6%), Одеська (66,1%), Рівненська (52,4%), Тернопільська (54,6%), Хмельницька (51,5%), Чернівецька (71,9%) і Чернігівська (63,1%) області.

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Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях . Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (262,6), Чернівецькій (226,7), Івано-Франківській (171,2), Харківській (132,4) областях і Києві (120,5).

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

У Києві та восьми областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50%, - МОЗ 01
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Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации в Украине. Количество заболевших 2500 + .. Это полная потеря контроля за развитием эпидемической ситуации.(с)
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09.09.2020 12:51 Відповісти
койки можно еще на улице поставить, пока тепло
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09.09.2020 12:57 Відповісти
"Во всех областях проводится достаточное число тестов." - минздрав

"С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства - Зеленский" "Почти все" - это 38.894 млн. гривен. Можете купить ПЦР-тестов. Ибо их давно нет. 152.34 тысячи китайских IFA-тестов валяются никому не нужные.(с)
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09.09.2020 13:14 Відповісти
Закрывали метро, вокзалы, концерты (Одесса и хасиды не считается) осталось закрыть больницы.
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09.09.2020 15:07 Відповісти
 
 