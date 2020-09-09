Зеленський бере участь у відборі кандидатів від СН в облради і міськради, - Корнієнко
Президент України Володимир Зеленський у вільний від вирішення стратегічних питань країни час бере участь в обговоренні кандидатів в обласні й міські ради від "Слуги народу".
Про це виданню LB.ua повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Основних кандидатів до облради, до міськрад ми обговорюємо, і президент їх теж дивиться. Це, скажімо так, не жорсткий формат, що все узгоджується нагорі. Регіони пропонують, ми робимо всебічну перевірку, когось просимо замінити з тих чи інших причин. А далі вони пояснюють свою стратегію. Тому що в кожному регіоні своя стратегія - що вони збираються робити, куди йти", - сказав Корнієнко.
На питання про те, як у Зеленського виходить виділяти на це час, Корнієнко відповів так: "Він приділяє часу стільки, скільки може виділити, враховуючи стратегічні питання в країні".
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За словами Корнієнка, головними в процесі відбору кандидатів від СН на місцевих виборах є куратори і голови місцевих організацій.
"Десь вони збігаються, десь це команда з двох осіб. Від них іде основна пропозиція, основне бачення і по тому, що робити, і які люди повинні це робити", - пояснив Корнієнко.
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Клоун не понимает, что "Президент" это не должность, а институт власти! Там нет свободного и личного времени! Если среди ночи нападет враг, он что скажет **********, это мое личное время, приходите в 9 утра? Все время Президента рабочее, и все оплачивается, как и круглосуточная охрана, дежурный транспорт, водители, пилоты....
Бывали же раньше времена, целый месяц бывало проходил пока какую нибудь зраду не накопают
https://images.cnscdn.com/images/6/e/4/8/6e48dbb0364a5887ffdfddfe5b22c114/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский в свободное от решения стратегических вопросов страны время принимает участие в обсуждении кандидатов в областные и городские советы от "Слуги народа".
Щоб його знесло!
на пианино!!! Хотя-бы, потому, что не имеет музыкального образования… Как можно играть, не зная нот?!... Он, просто, член на клавиатуру положил, а звучала «фанера»…
- Так она у него и сейчас звучит…(саме смішне, що, коли набирав текст анекдоту, "комп", замість "піаніно" видав "пісаніно"...).
...Бабло рулить .
Лохи должны понимать, что ослаблять так отбор проводит