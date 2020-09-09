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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський (22448) кандидат (228) місцеві вибори (1365) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

Зеленський бере участь у відборі кандидатів від СН в облради і міськради, - Корнієнко

Зеленський бере участь у відборі кандидатів від СН в облради і міськради, - Корнієнко

Президент України Володимир Зеленський у вільний від вирішення стратегічних питань країни час бере участь в обговоренні кандидатів в обласні й міські ради від "Слуги народу".

Про це виданню LB.ua повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Основних кандидатів до облради, до міськрад ми обговорюємо, і президент їх теж дивиться. Це, скажімо так, не жорсткий формат, що все узгоджується нагорі. Регіони пропонують, ми робимо всебічну перевірку, когось просимо замінити з тих чи інших причин. А далі вони пояснюють свою стратегію. Тому що в кожному регіоні своя стратегія - що вони збираються робити, куди йти", - сказав Корнієнко.

На питання про те, як у Зеленського виходить виділяти на це час, Корнієнко відповів так: "Він приділяє часу стільки, скільки може виділити, враховуючи стратегічні питання в країні".

Читайте на Цензор.НЕТ: Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За словами Корнієнка, головними в процесі відбору кандидатів від СН на місцевих виборах є куратори і голови місцевих організацій.

"Десь вони збігаються, десь це команда з двох осіб. Від них іде основна пропозиція, основне бачення і по тому, що робити, і які люди повинні це робити", - пояснив Корнієнко.

Також на Цензор.НЕТ: 56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+18
...в свободное от решения стратегических вопросов страны... Похлинувся пепсі, блдь!
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09.09.2020 13:00
+16
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8596
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09.09.2020 13:09
+14
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9611
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09.09.2020 13:10
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А как можно отбирать из лайна? дерьмо сорта не имеет.....Бред.
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09.09.2020 12:59 Відповісти
Є гівно (на вибори)жіночого і чоловічого роду...
Київ :
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1590

Одеса
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1527
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09.09.2020 13:05 Відповісти
да у него все время свободно от решения стратегических задач.
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09.09.2020 12:59 Відповісти
А мне стало интересно, разноска посылок это было "свободное время" или "стратегическая задача".
Клоун не понимает, что "Президент" это не должность, а институт власти! Там нет свободного и личного времени! Если среди ночи нападет враг, он что скажет **********, это мое личное время, приходите в 9 утра? Все время Президента рабочее, и все оплачивается, как и круглосуточная охрана, дежурный транспорт, водители, пилоты....
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09.09.2020 13:23 Відповісти
Ох, ти за зебільну охорону нагадав... Вчора начудили... Знову...
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09.09.2020 13:56 Відповісти
Я бы наверное больше удивился, если бы однажды утром прочитал все новости и не нашел новых зашкваров Зе и его команды!
Бывали же раньше времена, целый месяц бывало проходил пока какую нибудь зраду не накопают
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09.09.2020 16:10 Відповісти
https://youtu.be/aBDvVvjgoSg моника зеленски
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко
https://images.cnscdn.com/images/6/e/4/8/6e48dbb0364a5887ffdfddfe5b22c114/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский в свободное от решения стратегических вопросов страны время принимает участие в обсуждении кандидатов в областные и городские советы от "Слуги народа".


Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7319
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09.09.2020 13:00 Відповісти
...в свободное от решения стратегических вопросов страны... Похлинувся пепсі, блдь!
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Увидел заголовок, прочитал твой коммент, решил прочитать что под заголовком, убрал пепси, прочитал, разбудил кота хохотом.
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09.09.2020 13:06 Відповісти
Мої співчуття пухнастому.
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09.09.2020 13:07 Відповісти
Прочитав цю фразу у статті.Давно так не сміявся.
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09.09.2020 13:52 Відповісти
выбирают между соснами и табушниками
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09.09.2020 13:01 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4775
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09.09.2020 13:01 Відповісти
https://censor.net/ua/user/452893 - бот з єрмакової стайні, який на замовлення розповсюджує дискредитаційну брехню проти національно-патріотичної української опозиції.
Щоб його знесло!
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09.09.2020 13:49 Відповісти
Не дармоїд
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09.09.2020 13:11 Відповісти
и не беплатно, поди, вот так и заставляет силой всех слушать свою виртуозную гру на рояли
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09.09.2020 13:03 Відповісти
ща пролет отвечать то же будет - моника лично))
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09.09.2020 13:03 Відповісти
А,хто должен участвовать,свыня шоли?
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09.09.2020 13:04 Відповісти
Не,тебя туда не позовут.
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09.09.2020 13:54 Відповісти
https://24tv.ua/venediktova-priznachila-svoyim-zastupnikom-yurista-novini-ukrayini_n1411416 Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука , можно ещё зам министром обороны Украины, поставить заместителя начальника генштаба Расии
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09.09.2020 13:05 Відповісти
Ну, ще Тимошенко вимагала поставити прем'єром Медведчука.
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09.09.2020 13:13 Відповісти
хм.. да понятно.. Ведь Зе-Ыксперт как никто разбирается во всех сортах гАвна...
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09.09.2020 13:05 Відповісти
не вовсех.петюню он так и не понял
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09.09.2020 13:10 Відповісти
так это и имелось ввиду
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09.09.2020 13:47 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2201
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09.09.2020 13:06 Відповісти
- Прахаботы, вы задрали своей клеветой! «Зеленский не играл членом
на пианино!!! Хотя-бы, потому, что не имеет музыкального образования… Как можно играть, не зная нот?!... Он, просто, член на клавиатуру положил, а звучала «фанера»…
- Так она у него и сейчас звучит…(саме смішне, що, коли набирав текст анекдоту, "комп", замість "піаніно" видав "пісаніно"...).
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09.09.2020 16:12 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы/ На удаление кодлана Коломойского из власти уйдут годы и энергия. Нужная для восстановления Украины.
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09.09.2020 13:06 Відповісти
Яка стратегія у оманського брехуна? Ти чо?Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1379
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09.09.2020 13:08 Відповісти
Та така ж ..як і в мальдівського бариги
...Бабло рулить .
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09.09.2020 13:10 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8596
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09.09.2020 13:09 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9611
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09.09.2020 13:10 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6401
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09.09.2020 13:11 Відповісти
https://focus.ua/world/462748-uvolnenie_glavy_kgb_belarusi_sviazano_s_zaderzhaniem_33_vagnerovtsev__lukashenko Увольнение главы КГБ Беларуси связано с задержанием 33 "вагнеровцев", - Кадыров поблагодарил Владимира Зе....ой не так Кадыров поблагодарил Александра Лукашенко за понимание....
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09.09.2020 13:12 Відповісти
БАЖАЮ С*КАМ НАРОДУ ПРОГРАШУ НА ВСІХ РІВНЯХ НА ВИБОРАХ 2020
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09.09.2020 13:15 Відповісти
То це він за державний кошт їздить по країні і відбирає кандидатів? Це тому сцена пліснява? То він президент "слуг урода" чи України? Такого ідіотизму не було ще ніде. Ні в Україні, ні в світі.
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09.09.2020 13:20 Відповісти
"в свободное от решения стратегических вопросов страны время" Зеленський бере участь у відборі кандидатів від СН в облради і міськради, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1403
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09.09.2020 13:28 Відповісти
То есть все время?
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09.09.2020 13:56 Відповісти
... в свободное от решения стратегических вопросов страны и выполнения заданий , полученных через Дерьмака от кремлёвской крысы, время.... Источник: https://censor.net/ru/n3218350
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09.09.2020 13:32 Відповісти
Отбор под микроскопом?...а то опять микробов нахватается.)
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09.09.2020 13:37 Відповісти
Поздновато маленько ,надо было в Раду заводить нормальных людей а не цирк Шапито ...хотя люди конечно могут дать ещё один шанс ...но он будет уже точно последним ....а могут и не дать ...
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09.09.2020 13:45 Відповісти
73/43%ний зебіл https://censor.net/ru/user/442802 - то що, вже шкодуєш, що своїм галасом разом з Шапіто це гівно на руках заносив?
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09.09.2020 13:54 Відповісти
Ни в коем разе ,я бы проголосовал за последнего помойного ,вшивого кота ,но не за Барыгу с его ненажерлевой бандой и сейчас бы поступил точно так-же.
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09.09.2020 14:00 Відповісти
Краще б він участвовал у конкурсі «розсміши додіка».
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09.09.2020 13:46 Відповісти
Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы. Критерий один-кто больше даст зелени, - Корниенко
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09.09.2020 13:49 Відповісти
Кто хочет жить в ЕС - голосуй за ЕС!
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09.09.2020 13:50 Відповісти
Согласовывает, но не жестко, с вазелином.
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Конечно, блазень переживает за процентное содержание в областях квартальных клоунов, если где то СН хромает, во время дать протезы в виде бабла, главное сохранить довольную мину при дешевой игре, чем наш балаган всегда отличался, и быдло совковое на этом велось, что и требуется для победы.
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09.09.2020 14:13 Відповісти
тобто тепер шоу "Розсміши коміка" проходить прямо в адміністрації президента? а призи які?
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09.09.2020 14:32 Відповісти
Ну, раз главзебил взял это дело "под свой личный контроль", то я спокоен, провал обеспечен))
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09.09.2020 14:56 Відповісти
ЗеГнида курит айкосы и бормочет бабадабабаду,
Лохи должны понимать, что ослаблять так отбор проводит
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09.09.2020 15:57 Відповісти
А какие критерии отбора- "баба-да, баба-да" и "бабло-да, бабло_да"?
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09.09.2020 18:47 Відповісти
 
 