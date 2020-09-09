УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3453 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 022 9
Крим (14082) росія (63594) санкції (11301) Євросоюз (12775) Йозвяк (154)

ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк

ЄС продовжив

Посли Європейського схвалили продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму. Санкції були продовжені на 6 місяців.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

У санкційному списку перебувають 175 осіб і 44 організації. Їм забороняють видачу віз і заморожують їхні активи в ЄС. Також найближчим часом до санкційного списку будуть додані ще 15 осіб і кілька організацій за будівництво Керченського моста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів

ЄС продовжив кримські санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор там круче новость есть .Венедиктова назначила своим замом юриста медведчука. .Кадровый голод других нет
показати весь коментар
09.09.2020 13:04 Відповісти
Голод или никто не хочет пачкать руки?
показати весь коментар
09.09.2020 13:47 Відповісти
потома прислали на санкции четыре почтовых квитанции
показати весь коментар
09.09.2020 13:05 Відповісти
Афигеть, аж 15 человек ответственно за постройку этой дурынды и нарушение всея "международного морского права".
показати весь коментар
09.09.2020 13:07 Відповісти
ЕС опять пёрднул в лужу.
показати весь коментар
09.09.2020 13:09 Відповісти
Это не санкции ,это порнография ...
показати весь коментар
09.09.2020 13:42 Відповісти
Идиоты,санкции против частных лиц не могут называться против РФ, эти лица имеют диппаспорта и спкойно путешествуют по всему миру.
показати весь коментар
09.09.2020 13:51 Відповісти
"ЕС продлил "крымские" санкции против РФ: скоро в список внесут 15 человек и ряд организаций за строительство Керченского моста, - журналист Йозвяк" - https://infocenter-odessa.com/index.php?newsid=53759 По имеющимся данным, украинские предприятия «ИСТА» и «Энергоавтоматика», входящие в структуру государственной корпорации «Укрпроминвест», которая принадлежит Порошенко, обеспечивали аккумуляторами всю строительную технику при возведении Крымского моста.
показати весь коментар
09.09.2020 15:22 Відповісти
И зачем делать видимость бурной деятельности, если достаточно 1 раз изменить, что санкции бессрочные до момента возвращения Крыма?!!!!!
показати весь коментар
09.09.2020 17:00 Відповісти
 
 