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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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арешт (2497) Крим (14082) прокуратура (3634) авіасполучення (3048)

Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура

Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура

Суд наклав арешт на 65 літаків - порушників порядку в'їзду і виїзду з окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 та ч.1 ст. 111 КК України)", - написала вона.

Так, Діденко зазначила, що починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк

"Незважаючи на це, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

У зв’язку з цим, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польоті, наразі, арештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала Діденко.

Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура 01

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Петя-Петя-петушок...
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09.09.2020 13:14
+4
..не боись петруха! Как только самолёты с этими номерами попадут в Европейское пространство ..они будут тупо остановлены. Тем более , что кацапы в Европу очень редко летают под своим госсимволом RA. Весь их авиапарк зарегистрирован в Ирландии , Бермудах.... И соответственно регистрация их не рассейская. Теперь дело не рашкой будут вести суды, а со страной, где зарегистрирован самолёт. А это совсем другая песня..... которую и заставят спеть суды!!!)))))))))
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09.09.2020 13:16
+4
Уже были случаи, когда суда плавают в Крым, а потом спокойно заходят другие порта Украины. Не говоря уже о том, что можно добиваться ареста и в других странах.
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09.09.2020 13:22
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шо то как о непоследовательно робят, надо сразу объявлять ции самолеты украинской собственностью
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09.09.2020 13:09 Відповісти
Петя-Петя-петушок...
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09.09.2020 13:14 Відповісти
слава, слава, раззява
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09.09.2020 13:25 Відповісти
..не боись петруха! Как только самолёты с этими номерами попадут в Европейское пространство ..они будут тупо остановлены. Тем более , что кацапы в Европу очень редко летают под своим госсимволом RA. Весь их авиапарк зарегистрирован в Ирландии , Бермудах.... И соответственно регистрация их не рассейская. Теперь дело не рашкой будут вести суды, а со страной, где зарегистрирован самолёт. А это совсем другая песня..... которую и заставят спеть суды!!!)))))))))
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09.09.2020 13:16 Відповісти
а чего нам бояться, святой лизинг разберется кто прав и неправ
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09.09.2020 13:21 Відповісти
..от это правильно!!! Как на Бермуды или Ирландию закинут вопрос, почему Ваши самолёты нарушают международные правила и введённые санкции...и сразу и лизинг опустится и мозг прочистится! Этим то никто ранее не занимался!!! А кацапчуки знают об этом, поэтому ранее эти самолёты с этими номерами редко появлялись в Европе.... а сейчас врядли туда сунуться! А если подключат и Турцию к этим вопросам...весело будет!!!))))
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09.09.2020 13:39 Відповісти
а если еще и рептилоидов подключат - то ваще Рашке капец!
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09.09.2020 13:43 Відповісти
ну, ты космополит, если что, думаю межгалактическая служба безопасности тоже подмогнет
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09.09.2020 13:46 Відповісти
... да ты можешь визжать что тебе захочется!! Ан-124 Волго Днепра арестованы в Лейпциге!? Арестованы!!! Уже два года стоят? Стоят!!! Лиха беда начало!!! ))))
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09.09.2020 13:50 Відповісти
твой писк слишков неразборчив , да и твой голос не хорош, слишком пыскляво ти поешь
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09.09.2020 13:55 Відповісти
.. ну зато ваш громогласный ..**нам пох"" й!** подтверждён подзаборными Ан-124 в Лейпциге... ну и скоро Боингами и Эйрбасами Аэрофлота где нибудь в Польше или Литве..)))) А как будет символично, когда в Вильнюсе, столице маленькой Литвы будут арестованы самолётики *вяликой рашки* и экипажи сраной метлой выдворены в вяликую. Благо ..рядом...)))) Слишком громко вы орёте **пох""й*.... именно там и находясь...))))
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Дурик. Аэрофлот шесть лет летает в Крым под своей торговой маркой. В любом аэропорту мира можна встретить лайнер с логотипом Аэрофлот. Никто и и не думал арестовать ни один его самолет по одной причине - через Россию проходят тысячи азиатских рейсов. Но цензор и его обитатели дщумать башкой не научены. А украинский суд может виртуально арестовыватьвсе. что ему заблагоразумится
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09.09.2020 15:15 Відповісти
Правильно Дурик!!! Видишь как уважительно..с большой буквы твоё имя!! Слышал звон и не знаешь где он! ))) Если ты...настоль тупое и не понимаешь, что каждый самолёт имеетсвой бортовой номер, и заметь...не кацапсинской регистрации...и используется Аэрофлотом, то для особенно дурноватых объясню!! Арестуют те самолёты Аэрофлота, чьи номера побывали в Крыму. И если этот номер появится в Европе, его хлопнут. Перерегистировать можно и таким способом избежать ареста. Но перерегистрация не столь простое дело. Ибо самолёты НЕРОССИЙСКИЕ и Аэрофлоту не принадлежат. И далее , для особо туповатых. Литва не использует рашкино пространство для азиатских рейсов! Польша аналогично, Литве арестовать названные номера проще простого. Хер она ложила на рашку. Да только дурик с логотипом tuchyn rtrt и близко не понял о чём речь...и приплёл сюда весь Аэрофлот. )))) Ну что с дурика взять!?
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09.09.2020 15:32 Відповісти
Ты еще глупее, чем кажешься
Все номера начинаются с RA. тоесть рос. идентификация.
Аэрофлот - гос. компания. Поэтому не один гос. самолет не мжет иметь иностранонной регистрации
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09.09.2020 15:35 Відповісти
О!! ДА Я СМОТРЮ ТУТ ОЧЕРЕДНОЙ СПЕЦИЯЛИСТ!!!)))) Ну для Дурика!! ВСЕ самолёты Аэрофлота за исключением ГовноДжетов-100 и пары Ил-96 а также всякой мелочи имеют НЕРОССИЙСКУЮ регистрацию!!!!)))) Бермуды - VP //// VQ..... Ирландия - EI .... Ни один Боинг или Эйрбас не имеет рашкиной регистрации RA!!!! Как и многие другие авиакомпашки рашки!!! А вот это тебе Дебил!!! https://aeroflot.ucoz.org/index/bortovye_nomera_samoljotov/0-25
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09.09.2020 15:47 Відповісти
А это для потенциального Дурика!! https://macos.livejournal.com/1087582.html !
Кстати..Дурик... а ты знаешь, что ВСЕ самолёты Украины имеют регистрацию UR.... даже НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!? А у твоих друзей..кацапов... даже ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ авиакомпания Россия... летает на импортной регистрации!!!)))))https://www.frequentflyers.ru/2019/04/22/vq-box/ Давай Дурик..учись!!!))))
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09.09.2020 16:01 Відповісти
Кстати..Дурик!! Скажу тебе по секрету!!! В очень многих аэропортах мира Аэрофлота не видели и не слышали. И есть страны...над которыми Аэрофлота давно не видели и не слышали...!!! А ты в **любом аэропорту мира**... Ну дурик...что с тебя взять?!
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09.09.2020 15:34 Відповісти
Открой табло Шереметьево и больше не позорься.
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09.09.2020 15:36 Відповісти
В Крым осуществляют полеты авиакомпании
Aeroflot , Yamal Airlines , UVT Aero,
S7 Airlines, Nordavia , Izhavia,
Ural Airlines, Yakutia Airlines, Gazpromavia Aviation,
Red Wings, Alrosa Mirny Air Enterprise, Severstal Aircompany,
Nordwind Airlines, Azimuth, RusLine.
Уже 6 лет. Хоть один арестовали?
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09.09.2020 15:35 Відповісти
много из этих авиакомпаний летает в Европу? И вопрос о аресте стал только сейчас. Ранее накладывались штрафы, которые никакой роли не играли. А сейчас реальный арест по факту выставленных 65 машин. А перечисленное Вами.... очень редко появляется в Европе... Всякие Ямалы на ГовноДжетах-100 или Азимуты..которым дорога в Европу заказана EASA навсегда... Им то действительно нечего бояться! Вот Аэрофлот, и чуть побольше...те будут сейчас исключать полёты этих номеров в Европу.
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09.09.2020 15:53 Відповісти
Это, в основном, внутренние авиакомпании. В Европу много рейсов у других авиакомпаний, той же "Победы". Этим тебя уже не раз тыкали, но ты снова вылез и опять обосрался.
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09.09.2020 16:05 Відповісти
кстати..дурачёк ..не умеющий осознавать написанное!! А кто тебе сказал, что в этих 65 только Аэрофлот. Там и твоя сраная Победа и S7... Что ж ты так неспособен осознавать что пишут! Знаешь буквы, слова ,.предложения... а о чём ну никак не поймёшь! И говоришь, что кто то обосрался!? Да ещё смайлики, подтверждающие диагноз * идиотизм* лепишь!)))))
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09.09.2020 16:25 Відповісти
Идиоты, которые вступили в спор, не имеют понятия о регистрации ТРАНСПОНДЕРОВ и их специфике.
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09.09.2020 22:22 Відповісти
В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правил международных полетов, сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - написала Диденко.

Це шо за клоунада ? Як можна арестовать эти самолеты ?
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09.09.2020 13:14 Відповісти
..клоунада для тех, кто не понимает международных авиационных законов!!!))) Вернее не понимает о чём речь вообще!!))
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09.09.2020 13:18 Відповісти
клоунада для тех, кто не понимает международных авиационных законов!!!)))

Какие еще международные законы ? Компания Siemens к примеру , положила большой БОЛТ на эти международные санкции и законы и прекрасно торгуют с москалями
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09.09.2020 13:29 Відповісти
..ну если попробуете напрячь мозг и понять, в чём разница между автомобилем на украинских номерах и на евробляхах....то может и начнёте приближаться к минимальному понятию авиационных международных законов. А Ваше сравнение Сименса ну просто наивное детство!
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09.09.2020 13:35 Відповісти
А Ваше сравнение Сименса ну просто наивное детство!

Нiт , этим я хотел показать , хде есть выгода - там нема места каким-то законам . Ферштейн
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09.09.2020 14:16 Відповісти
Яволь! Но здесь разговор не только о россии , но и регистраторах самолётов. А это далеко не россия.... Ферштейн?!
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09.09.2020 14:47 Відповісти
путен даст кому надо дополнительные полтора бакса и все эти регистраторы разом ослепнут, живой пример ОБСЕ
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09.09.2020 15:11 Відповісти
если рег. номер начинается с RA - это точно Россия. У Аэрофлота не может быть иностранной регистрации - это это гос. компания. а е частная
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09.09.2020 15:48 Відповісти
.... И какая у Аэрофлота регистрация? А у правительственной России ? Шаблон разорвался? Или взрыв в мозге? Это..это..это..гос..компания...(((( Влип Дурик? (Операция Ы!!)))))
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09.09.2020 16:08 Відповісти
сименс положила болт на проданные турбины, отключила программное обеспечение и обслуживание по гарантии, кацапы сами запускали турбины с толкача и едрёной матери))
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09.09.2020 14:36 Відповісти
Наивное дитя... Все турбины прекоасно работают и обслуживаются. Как думаешь, россияне сами взломали коды программного обеспечения?
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09.09.2020 15:49 Відповісти
Да прекрасно обслуживаются аж до дырок в потолке😁😁 а когда криворукие кацапы раскрутили турбину и попытались её подключить к общей сети стало ещё веселей😁 с отключением всего крымского гетто)) раскрутить турбину может и дворник Фёдор,а вот синхронизировать это)))) вобщем поинтересуйся в каком режиме она сейчас работает перед тем как рассказывать сказки))
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10.09.2020 09:05 Відповісти
По сути арестованные по украинскому суду самолеты могут быть остановлены в аэропортах третьих стран до уплаты штрафа. Вопрос другой: насколько готовы к этому эти очень "обеспокоенные" страны. Ху@ло поднимет ставки и тормознет самолеты этих стран на росии. А это большой кусок денег для отдельных фрау.
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09.09.2020 13:23 Відповісти
Ну тогда нужно арестовывать все самолеты а не 65, которые могут летать только по внутренним рейсам.
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09.09.2020 13:28 Відповісти
В том-то и дело, что аресту подлежат только те самолеты рф, которые после аннексии Крыма незаконно залетали в аэропорты полуострова. Большинству росиянских самолетов, которые с 2014 г. не были в Крыму ничто не угрожает.
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09.09.2020 13:34 Відповісти
Ты даже представить не можешь. что начнет твориться в мире. если Россия запретит пролет над своей территорией тысячам трансамериканских и трансазийских рейсов. Именно по этой причине в аэропорту Симферополя ежедневно садится сотня самолетов Аэрофлота. И за шесть лет никто даже и не писнул о санкциях в отошении его
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09.09.2020 15:19 Відповісти
..не боись...Дурик... Рашка за транзит получает такие деньги, что прикрыть пару компаний и оставить каких то десяток арестованных самолётов ..что тебе плюнуть. Когда Ан-124 волго Днепра арестовывали... то же визжали. а ничего...Стоят под забором и тишина.
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09.09.2020 16:11 Відповісти
Ежедневно сотня самолетов Аэрофлота???? А сколько у Аэрофлота вообще самолетов?
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09.09.2020 18:54 Відповісти
...а на каком основании тормознёт самолёты этих стран путин? Самолёты россии не под госсимволом рахи? Нет!!! Остановлены самолёты с бермудской... ирландской регистрацией... То что они эксплуатируются в рашке... абсолютно ничего не значит. Как и кораблики.... Которые аналогично арестовываются. Там только если светятся, то быстро перекрашиваются в иную державу. Там попроще. В авиации с этим фокус не пройдёт! Вспомните Ан-124 авиакомпании Волга Днепр, которые были арестованы за незаконную сертификацию российскими властями без согласия АНТК им. Антонова. Так и стоят два в Лейпциге ..как невылетные... а два в Европу не ногой. Только по рашке летают... Ну ещё к братьям в Казахстан или Армению...)))))
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09.09.2020 13:46 Відповісти
Да, согласен, большинство пассажирских самолетов рф на бермудской или ирландской регистрации. Но вопрос в другом: насколько ху№ло адекватно поступит в данной ситуации. Ему не писаны международные законы.
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09.09.2020 13:52 Відповісти
..именно ху"ло и не заинтересовано в ответной блокаде иностранных самолётов. Именно в кампаниях, что летают в Крым определены самолёты, которые в Европу ни ногой. И Украина не подавала в суд на их задержание, а подавала на штрафы... Теперь стала информация более шире. В Крым летают далеко не 65 самолётов, а значительно больше.Но здесь упор на самолёты с нероссийской регистрацией. Это прямой удар по странам, чей индекс нарисован на борту. Это уже будет дело Ирландии и Бермуд... которые остерегутся и вынуждены будут отозвать эти номера. Это только начало. Нарушение санкций международного характера той же Ирландией посредством этих самолётов чревато выводами ЕС. А оно Ирландии надо? Это НАЧАЛО!!! А дальше посмотрим!! Правда если преЗЕрватив возьмёт то все под свой контроль, то тогда надежд никаких..)))))
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09.09.2020 14:31 Відповісти
А чому давно не заарештували борт №1 раші? Він же в Крим літав і не раз.
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09.09.2020 14:37 Відповісти
Читай вище. Поки мова йде про літаки на іноземній реєстрації. Літаки з цапською реєстрацією то наступний крок.
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09.09.2020 19:00 Відповісти
З них і треба було починати, а не залишати на потім.
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09.09.2020 19:42 Відповісти
3 июня 2020 г., https://www.aex.ru/ AEX.RU - Ракета-носитель «Атлас 5» и стерильные компоненты марсохода для системы сбора образцов прибыли на мыс https://www.aviaru.net/tag/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB Канаверал накануне предстоящего запуска миссии на борту транспортного самолета авиакомпании «https://www.aviaru.net/tag/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 Волга-Днепр » https://www.aviaru.net/tag/%D0%90%D0%BD-124 Ан-124 -100. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
А это как ты 3,1415926здабол объяснишь?
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09.09.2020 15:57 Відповісти
Да просто...дурачёк!! Арестованы ЧЕТЫРЕ!!! самолёта!!! А у Волго Днепра их ДВЕНАДЦАТЬ (было)!! Остальные имеют сертификаты лётной годности. кто до 22 года, кто до 25.... Они и продолжают летать... Законно летать!!!
А это как ты 3,1415926здабол объяснишь?

Хотя не надо!! Тут и так всё ясно!!! Умеешь читать...но не умеешь осознавать прочитанное!!?)))))))
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09.09.2020 16:19 Відповісти
"Так и стоят два в Лейпциге ..как невылетные... а два в Европу не ногой. Только по рашке летают... Ну ещё к братьям в Казахстан или Армению..." - это твой пердеж.

«Ресурс пяти арестованных «Русланов» продлила немецкая AMTES GmbH. По остальным судам «Волга-Днепра» после истечения их ресурса также будут направляться материалы в суд», - обещает представитель «Ильяшев и партнеры». Ресурс судна может продлевать только разработчик. Росавиация 8 декабря 2017 г. выдала AMTES сертификат разработчика самолета «Руслан», говорится на сайте ведомства. AMTES входит в группу «Волга-Днепр», согласно сайту российской авиакомпании.

Так что твой пердеж двухлетней давности уже не актуален.
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09.09.2020 16:25 Відповісти
..о !! Ещё раз идиот засветился! Именно потому..что..
«Ресурс пяти арестованных «Русланов» продлила немецкая AMTES GmbH. и сертификат им выдала рашкоавиация их и арестовали!!!)))) А дальше скопированное тобой ты так и не осилил!!!! остальным судам «Волга-Днепра» после истечения их ресурса также будут направляться материалы в суд», - обещает представитель «Ильяшев и партнеры». Ресурс судна может продлевать только разработчик. Осиль...баран...что написано?!!!
И можешь в Лейпциге полюбоваться двумя гробами под забором! Давай...дурашка! Ты настолько тут, что стыдно даже писать тебе!
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Ты же только что пердел что авиакомпания Волга -днепр больше не летает никуда, а они оказываются аж в США перевозками занимаются. Ты тут снова обосрался, и про то что AMTES теперь имеет право продлевать ресурс, тебе уже пропердеть нечего.
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09.09.2020 16:37 Відповісти
Предложение ты понять не смог! Ресурс судна может продлевать только разработчик.!!!!!! Давай дурачёк. Будь счастлив... Читать тебя научили... Думать и осознавать нет!
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09.09.2020 16:51 Відповісти
Росавиация 8 декабря 2017 г. выдала AMTES сертификат разработчика самолета «Руслан».Ты слепошарый дебил.
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09.09.2020 16:54 Відповісти
На каком основании, они что этот самолет проектировали и испытывали? Такой сертификат разработчика никто не признает.
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09.09.2020 19:13 Відповісти
Он тупой и не понимает кто есть разработчик, а кто эксплуатант с прихлебателями.
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09.09.2020 22:30 Відповісти
Ан-124 разработали еще при СССР. Так что любая бывшая республика СССР имеет право самим выдавать сертификаты разработчика.
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09.09.2020 23:14 Відповісти
ты действительно тупой идиот!))))
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10.09.2020 02:10 Відповісти
Ты уже обосрался, так и не ной в своем зелепупинске.
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10.09.2020 08:20 Відповісти
..так и здесь...арестуют пяток-десяток.... а у Аэрофлота из более 300... мелочь.... но свинья знает..что ее могут заколоть!!! Хотя тебе этого не понять!!!))0
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09.09.2020 16:22 Відповісти
Гугли прямые ежедневные рейсы Аэрофлота (именно Аэрофлота. а не подставных ее дочек) в Симферополь
Я насчитал только сегодня 15 рейсов
https://www.aeroflot.com/schedule/schedule?_preferredLanguage=ru
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09.09.2020 17:15 Відповісти
ху...ловский борт № 1 тоже под арест? Огласите весь списочек, пожалуйста.
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09.09.2020 13:15 Відповісти
Бред, арестуйте заодно все поезда, автобусы и морской транспорт.))
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09.09.2020 13:15 Відповісти
Уже были случаи, когда суда плавают в Крым, а потом спокойно заходят другие порта Украины. Не говоря уже о том, что можно добиваться ареста и в других странах.
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09.09.2020 13:22 Відповісти
Суд наложил арест на 65 российских самолетов из-за незаконных полетов в оккупированный Крым, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1145
Плаває гівно в ополонці, а суда/кораблі ходють по морю.
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09.09.2020 13:32 Відповісти
учту
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09.09.2020 13:33 Відповісти
Сначала суда/корабли от причала/пристани отправятся в плавание, а потом только там уже "ходют" по морю.
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09.09.2020 15:27 Відповісти
Тепер ці ватольоти літатимуть тільки по запаребріку.
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09.09.2020 13:27 Відповісти
Єто всё куйня. Мокша создала отдельную авиа компанию для полетов в Крым. Если борт сменит регистрацию на иное юр.лицо предъяви по боку. А вот что нужно сделать было давным давно, Украине, как собственнице аеропорта Симферополь, заблокировать код ИАТА. Тогда покупка авиабилетов возможна була б только в Московии
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09.09.2020 13:33 Відповісти
В Симферополь летают только росиянские самолеты карманных авиакомпаний, поэтому для росиянии по барабану все блокировки.
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09.09.2020 13:43 Відповісти
Ты просто не знаешь как работает система продажи билетов. Авиакомпания тут не при чем. При заблокированом коде ИАТА платформа по продаже просто не даст возможность выбрать аеропорт в Крыму что б купить билет. Это можно будет сделать только в Московии на мокшанской платформе. Сейчас билет в Симферополь можно купить в любом уголке мира.Даже в Украине
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09.09.2020 13:52 Відповісти
Чуток в курсе про Амадеус. Но ты же понимаешь, что рф все равно найдет лазейку и будет продавать билеты на какой-нибудь сколковской супер платформе или другим способом. Для хакеров и террористов из рфии преград не существует.
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09.09.2020 14:01 Відповісти
Вы совершенно правы, но это не повод отказываться от сопротивления.
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09.09.2020 15:03 Відповісти
Форумные идиоты. откройте онлайн табло аэропорта Симферополь. Каждый второй рейс - Аэрофлот. Полно видео с самолями Аэрофлота в Симферополя. Угадайте с первой попвтки. почему за шесь лет на Аэрофлот не наложена ни одна санкция?
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09.09.2020 15:21 Відповісти
Для особо упоротых контакты Аэрофлота в аэропорту Симферополь

Телефоны справочной службы авиакомпании «Аэрофлот»:
Электронная почта представительства Аэрофлота в аэропорту Симферополя:
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09.09.2020 15:25 Відповісти
В Крым и так летают только из рашки.
https://avia.tutu.ru/airport/98a1a9/
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09.09.2020 13:51 Відповісти
Билет в Крым можно купить в любой точке мира...при блокировке кода это можно только в Рашке сделать...речь об этом, а не о полетах
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09.09.2020 13:53 Відповісти
Можно еще заочно осудить и расстрелять хйло, с таким же успехом.
"Прокуратуре АР Крым" надо показывать бурную деятельность чтобы кушать хлеб с маслом. Вот и принимают "решения" которые не несут никаких последствий но тешат наш слух.
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09.09.2020 13:47 Відповісти
Там надо налагать случайное попадание какой-нить неизвестной хрени.
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09.09.2020 13:54 Відповісти
Где то в Зимбабве начали вводить санкции против Сша.
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09.09.2020 14:36 Відповісти
Чекаємо на арешт суден і компаній з Заходу які будували міст.
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09.09.2020 14:52 Відповісти
Самолёты, как их ловят? Это же не бабочка, сачком не поймаешь. Мост! Мост надо арестовывать! Он на месте стоит, никуда не улетит!
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09.09.2020 19:58 Відповісти
 
 