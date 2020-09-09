Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура
Суд наклав арешт на 65 літаків - порушників порядку в'їзду і виїзду з окупованого півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 та ч.1 ст. 111 КК України)", - написала вона.
Так, Діденко зазначила, що починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.
"Незважаючи на це, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.
У зв’язку з цим, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польоті, наразі, арештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала Діденко.
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Все номера начинаются с RA. тоесть рос. идентификация.
Аэрофлот - гос. компания. Поэтому не один гос. самолет не мжет иметь иностранонной регистрации
Кстати..Дурик... а ты знаешь, что ВСЕ самолёты Украины имеют регистрацию UR.... даже НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!? А у твоих друзей..кацапов... даже ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ авиакомпания Россия... летает на импортной регистрации!!!)))))https://www.frequentflyers.ru/2019/04/22/vq-box/ Давай Дурик..учись!!!))))
Aeroflot , Yamal Airlines , UVT Aero,
S7 Airlines, Nordavia , Izhavia,
Ural Airlines, Yakutia Airlines, Gazpromavia Aviation,
Red Wings, Alrosa Mirny Air Enterprise, Severstal Aircompany,
Nordwind Airlines, Azimuth, RusLine.
Уже 6 лет. Хоть один арестовали?
Це шо за клоунада ? Як можна арестовать эти самолеты ?
Какие еще международные законы ? Компания Siemens к примеру , положила большой БОЛТ на эти международные санкции и законы и прекрасно торгуют с москалями
Нiт , этим я хотел показать , хде есть выгода - там нема места каким-то законам . Ферштейн
А это как ты 3,1415926здабол объяснишь?
А это как ты 3,1415926здабол объяснишь?
Хотя не надо!! Тут и так всё ясно!!! Умеешь читать...но не умеешь осознавать прочитанное!!?)))))))
«Ресурс пяти арестованных «Русланов» продлила немецкая AMTES GmbH. По остальным судам «Волга-Днепра» после истечения их ресурса также будут направляться материалы в суд», - обещает представитель «Ильяшев и партнеры». Ресурс судна может продлевать только разработчик. Росавиация 8 декабря 2017 г. выдала AMTES сертификат разработчика самолета «Руслан», говорится на сайте ведомства. AMTES входит в группу «Волга-Днепр», согласно сайту российской авиакомпании.
Так что твой пердеж двухлетней давности уже не актуален.
«Ресурс пяти арестованных «Русланов» продлила немецкая AMTES GmbH. и сертификат им выдала рашкоавиация их и арестовали!!!)))) А дальше скопированное тобой ты так и не осилил!!!! остальным судам «Волга-Днепра» после истечения их ресурса также будут направляться материалы в суд», - обещает представитель «Ильяшев и партнеры». Ресурс судна может продлевать только разработчик. Осиль...баран...что написано?!!!
И можешь в Лейпциге полюбоваться двумя гробами под забором! Давай...дурашка! Ты настолько тут, что стыдно даже писать тебе!
Я насчитал только сегодня 15 рейсов
https://www.aeroflot.com/schedule/schedule?_preferredLanguage=ru
Плаває гівно в ополонці, а суда/кораблі ходють по морю.
Телефоны справочной службы авиакомпании «Аэрофлот»:
Электронная почта представительства Аэрофлота в аэропорту Симферополя:
https://avia.tutu.ru/airport/98a1a9/
"Прокуратуре АР Крым" надо показывать бурную деятельность чтобы кушать хлеб с маслом. Вот и принимают "решения" которые не несут никаких последствий но тешат наш слух.