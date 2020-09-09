Верховний Суд призупинив стягнення $350 млн із "Приватбанку" на користь Суркісів
Верховний Суд постановив призупинити виконання ухвали про стягнення $350 млн із державного "Приватбанку", винесеного Печерським судом Києва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.
"Колегія суддів задовольнила клопотання АТ КБ "Приватбанк" і зупинила виконання постанови Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеного без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі", - йдеться в повідомленні.
Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що постановою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "Приватбанк" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США.
"Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до прийняття рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність труднощів із поверненням виконання судового рішення в разі його скасування Верховним Судом", - уточнили в пресслужбі.
Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "ПриватБанку" на $ 350 млн. У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.
Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і/або арешт майна "ПриватБанку" при відмові виплати компаніям Суркісів.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Того ж дня, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з "ПриватБанку" майже $ 165 млн.
Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який дозволить стягнути з "ПриватБанку" $ 350 млн на користь Суркісів 7 вересня зареєстрований у Раді.
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