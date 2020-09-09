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Верховний Суд призупинив стягнення $350 млн із "Приватбанку" на користь Суркісів

Верховний Суд призупинив стягнення $350 млн із

Верховний Суд постановив призупинити виконання ухвали про стягнення $350 млн із державного "Приватбанку", винесеного Печерським судом Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

"Колегія суддів задовольнила клопотання АТ КБ "Приватбанк" і зупинила виконання постанови Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеного без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі", - йдеться в повідомленні.

Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що постановою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "Приватбанк" грошових коштів у сумі 347 млн ​​доларів США.

"Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до прийняття рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність труднощів із поверненням виконання судового рішення в разі його скасування Верховним Судом", - уточнили в пресслужбі.

Читайте также: Мін'юст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська

Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "ПриватБанку" на $ 350 млн. У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.

Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і/або арешт майна "ПриватБанку" при відмові виплати компаніям Суркісів.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Того ж дня, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з "ПриватБанку" майже $ 165 млн.

Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який дозволить стягнути з "ПриватБанку" $ 350 млн на користь Суркісів 7 вересня зареєстрований у Раді.
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Топ коментарі
+10
Це одна гілка суда яку реформували при Порошенко.
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09.09.2020 13:23
+7
Куда теперь суркисне податься? В Басманный что ли? Там и "Приват" им даром "присудят". Кстати,а что с "судьей" вовком? Дальше цветёт и пахнет?
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09.09.2020 13:18
+6
Приостановил так как не денег практически ни на что !!!

Казначейство торжественно сообщило Украине и этому олуху, что за месяц на 14% снизился уровень средств на едином казначейском счете Украины. Счетная палата сообщила туда же , что план доходов госбюджета, по подсчетам , не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%... (с)
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09.09.2020 13:19
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печерский суд-самый гуманный суд в мире
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09.09.2020 13:11 Відповісти
побратим басманному
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09.09.2020 13:14 Відповісти
лера ещё не всё собрала
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09.09.2020 13:15 Відповісти
Это те деньги, которые суркисы брали в кредит, прокручивали через кучу оффшорных фирмочек и клали на депозит под баснословные проценты? Ну-ну, точно их бабки, зеля зуб даёт
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09.09.2020 13:50 Відповісти
Значит просто в казне нет денег суркисам
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09.09.2020 13:14 Відповісти
если бы только суркисам...
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09.09.2020 13:24 Відповісти
Куда теперь суркисне податься? В Басманный что ли? Там и "Приват" им даром "присудят". Кстати,а что с "судьей" вовком? Дальше цветёт и пахнет?
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09.09.2020 13:18 Відповісти
Як тебе одного "порохобота", сюди занесло, в сутужний стогін 73/43%зебілів?
Зверни увагу, після того, як їм дійшло, що зебільна казна пуста - вони вже не стонуть "Порох отжал у Коломьі банк"
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09.09.2020 13:35 Відповісти
Приостановил так как не денег практически ни на что !!!

Казначейство торжественно сообщило Украине и этому олуху, что за месяц на 14% снизился уровень средств на едином казначейском счете Украины. Счетная палата сообщила туда же , что план доходов госбюджета, по подсчетам , не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%... (с)
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09.09.2020 13:19 Відповісти
пи.си.. и это после секвестра бюджета...
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09.09.2020 13:27 Відповісти
Чушь. Вчера зеленский сказал что доходы бюджета выросли в полтора раза. Ему верю!
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09.09.2020 13:31 Відповісти
І ти другий зі своїм сарказмом... Нє. може, я третій...
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09.09.2020 13:37 Відповісти
Це одна гілка суда яку реформували при Порошенко.
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09.09.2020 13:23 Відповісти
Саме так!
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Мабудь,своєчасно не занесли...
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09.09.2020 13:26 Відповісти
Арестуйте продажного судьишку мрази,это же очевидно,что он взяточник.
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09.09.2020 13:30 Відповісти
По комментариям видно, что практически никто такое решение не поддерживает. Все хотят либо возместить деньги несчастным сиротам- суркисам, либо считают, что деньги не присудили вернуть по причине их отсутствия. Так приват показал большую прибыль в этом году. Несмотря на идеальный шторм. Так что , как всегда мимо
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09.09.2020 13:34 Відповісти
Да, у порохоботов всё мимо... Но это не помешает сектантам шоколадного глаза продолжать считать себя элитой нации)))
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09.09.2020 13:47 Відповісти
По сравнению с тобой любой двоечник-элита.
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09.09.2020 15:10 Відповісти
Татьяна Флай прочитаєш, чому зпинили виконання, якщо ти кацапка українську розумієш і взагалі розумієш хоч щось, тоді прийдеш коментарі писати, а поки
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09.09.2020 15:25 Відповісти
Хорошо- что это за слово у вас 'зпинили'? Это по-какому?

Если вы считаете, что придумали что-то новое в том, что вы выдвигаете всякие нелепые обвинения, ваши выдумки приписываете вашим оппонентам вместо каких-либо аргументов, то вы глубоко заблуждаетесь. Ваше невежество имеет глубинные корни. Например, ещё в Средние века христианская церковь в Европе считала любые научные знания порождением темных сил. Ученые преследовались священнослужителями, Их обвиняли, что они, например, плохо знали слово Божье или были колдунами.
Украина - многонациональное государство, где люди говорят на разных языках и свободно исповедуют любую религию. При этом государственным остаётся украинский.

А вы здесь муссируете все те же мова и вира, которые никто и не оспаривает. Но вы всех подряд обвиняете в кацапизме, хотя ваша позиция и есть кацапская - позиция разделения страны на хороших украинцев, по вашему мнению, и каких-то некачественных. Кто вы такой, чтобы делить Украину на части?
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09.09.2020 17:25 Відповісти
"зупинили" для тупорилих кацапок пояснюю, поспішав і пропустив літеру. а взагалі, хочеш щось мені сказати, пиши українською, ваш бидялчий ізиг не сприймаю, мені звучить як матюки.
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09.09.2020 19:20 Відповісти
Это ты мне писал, я тебе всего лишь ответила. А теперь принял позу борца за мову. Именно ты паскудишь все украинское , изрыгая постоянно ругательства мовою.
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09.09.2020 20:28 Відповісти
Татьяна Флай пиши українською, я вашого козлячого не розумію, ти кацариле кажеш, що живеш в Україні, то говори зі мною українською, а вдома мичи яким хочеш.
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09.09.2020 20:53 Відповісти
Претензии к Цензору тоже будешь выставлять за русскоязычную версию сайта?
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09.09.2020 21:19 Відповісти
це для лишньохромосомних типа Татьяни Флай , а мені хочеш щось сказати пиши українською, чи ти настільки тупе, що не млжеш вивчити, або ти не живеш в Україні.
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09.09.2020 21:30 Відповісти
Наворовали у народа Украины миллиарды и всё не могут раздербанить ...ВСЁ конфисковать а жульё на нары ,на пожизненное ...
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09.09.2020 13:41 Відповісти
Вовк, бляха-муха, всех пабедит!
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09.09.2020 13:43 Відповісти
Верховний Суд призупинив стягнення $350 млн із "Приватбанку" на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 1275
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09.09.2020 14:20 Відповісти
Это отсрочка неизбежного, если кто-то вдруг подумал, что Приват теперь не должен Коломою.
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09.09.2020 14:27 Відповісти
нет, герхард, вы поезжайте в киев и спросите, кем били братья Суркисы до революции. Вы все таки поезжайте и спросите. (Ильф и Петров 1928 год).
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09.09.2020 15:21 Відповісти
 
 