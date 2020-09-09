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Козак візьме участь у зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, - Пєсков

Козак візьме участь у зустрічі радників лідерів країн

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак візьме участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні 11 вересня, підтвердив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Так, мій колега Козак у п'ятницю буде в Берліні. Він братиме участь у зустрічі помічників", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації в Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату має відбутися 11 вересня, - Зеленський
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Топ коментарі
+4
Ну правильно. Его же друг Ермак приедет.
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09.09.2020 13:22
+3
І передасть інструкції вашому агенту впливу.
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09.09.2020 13:23
+1
На РАБссии остались 4 страны Европы по пожираю трубопроводного газа,Сербия,Венгрия,Австрия и Чехия,когда не останется ни одной РАБссия перестанет существовать... Мир вздохнет с облегчением...быдло вонючее исчезло и воздух стал чище...Экология прежде всего....
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09.09.2020 13:24
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Ну правильно. Его же друг Ермак приедет.
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09.09.2020 13:22 Відповісти
І передасть інструкції вашому агенту впливу.
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09.09.2020 13:23 Відповісти
На РАБссии остались 4 страны Европы по пожираю трубопроводного газа,Сербия,Венгрия,Австрия и Чехия,когда не останется ни одной РАБссия перестанет существовать... Мир вздохнет с облегчением...быдло вонючее исчезло и воздух стал чище...Экология прежде всего....
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09.09.2020 13:24 Відповісти
Ярмак плохому не научит, як , например, крышевать пивные ктоски у Кыйеве
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09.09.2020 13:28 Відповісти
Вот на***я Украине ети переговоры где не украинские интересы даже не выносятся на обговаривание? Все что там решается ето каким способом Украина будет капитулировать.
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09.09.2020 13:31 Відповісти
На РАБссии катастрофическое положение с демографией,дохнут Мавзолейные штабелями....с начала этого года умерло на 266 000 больше чем родилось...Путлеру нужно свее мясо...и Белорусь с Донбасом это носители рюсска язычного насэлэния...в сумме приблизительно 13 миллионов...
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09.09.2020 13:37 Відповісти
Мудак он а не казак ...
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09.09.2020 13:40 Відповісти
Вчера общался с Айдером Муждабаевм в прямом эфире.Айдер сказал замечательную фразу : Запад отравленный Путлером не только с времен Сочинской ОЛЕНЬпияды и ЧМ по футболу на РАБссии,а гораздо раньше....Северными и Южно-Турецкими потоками...
В Украине после Виталия Портникова, появился еще один прекрасный парень с аналитическим мышлением АЙДЕР МУЖДАБАЕВ!!!
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09.09.2020 13:46 Відповісти
Это настоящий шеф Ермака, между прочим.
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09.09.2020 14:24 Відповісти
Как хорошо,когда за столом переговоров сидят коллеги-однодумцы!
Правда, в 2009 это привело к братской цене на газ,вдвое дороже среднеевропейской,но то такэ.
К чему это приведет сейчас?
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09.09.2020 14:25 Відповісти
Короткая будет встреча.
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09.09.2020 14:34 Відповісти
Герхард, ты не прав. Андрей Козырь в очередной раз раскажет Дмитрию все то, что "Гришка Самозванец говорил Отцу Варлааму на Брест-Литовской границе" ( "Место встречи изменить нельзя"). Шефом Ермака есть и будет совбезовец Патрушев, идейный отец которого генерал НКВД Питовранов прославился тем, что будучи сидельцем Лубянки предложил Сталину ловить сионистов на "живца" путем создания фиктивных организаций. Господин Козак не есть жителем этой кремлевской башни.
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09.09.2020 15:40 Відповісти
маланская рожа встретится с маланцем ермаком
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09.09.2020 21:11 Відповісти
 
 