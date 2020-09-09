Козак візьме участь у зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, - Пєсков
Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак візьме участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні 11 вересня, підтвердив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
"Так, мій колега Козак у п'ятницю буде в Берліні. Він братиме участь у зустрічі помічників", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації в Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.
Топ коментарі
+4 ALEX SUROVV
показати весь коментар09.09.2020 13:22
+3 5 копійок
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+1 Senator S 01a656ec
показати весь коментар09.09.2020 13:24
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В Украине после Виталия Портникова, появился еще один прекрасный парень с аналитическим мышлением АЙДЕР МУЖДАБАЕВ!!!
Правда, в 2009 это привело к братской цене на газ,вдвое дороже среднеевропейской,но то такэ.
К чему это приведет сейчас?