Козак візьме участь у зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, - Пєсков

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак візьме участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні 11 вересня, підтвердив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Так, мій колега Козак у п'ятницю буде в Берліні. Він братиме участь у зустрічі помічників", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації в Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

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