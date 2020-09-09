Кожен керівник, який ухвалює рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав про кримінальну відповідальність за порушення карантинних обмежень. За його словами, дії окремих представників місцевої влади, які закликають не виконувати вимоги карантину, часто мають політичну мету.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу нагадати, що кожен керівник підприємства або навчального закладу, або іншої установи, який ухвалює рішення працювати всупереч карантинних обмежень, несе за це персональну кримінальну відповідальність. Отже, прошу керівників на місцях не підштовхувати підлеглих на правопорушення і не наражати своїх земляків на епідемічну небезпеку", - сказав прем'єр.

Штрафувати за порушення карантину в Україні можуть не тільки поліцейські і санітарні лікарі, а й місцеві органи влади. За порушення карантину передбачені штрафи і тюремні ув'язнення.

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Всі порушення карантину караються за статтею 325 Кримінального кодексу України. Якщо дії громадян призвели до поширення вірусу, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці. У разі загибелі людей - від 5 до 8 років ув'язнення. Для посадових осіб штрафи становлять 34-170 тисяч гривень.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в країні не передбачена відповідальність за політичні заяви.

"Якщо особисто мер порушить правила карантину, то ми особисто мера будемо штрафувати. Але за політичні заяви у нас немає відповідальності. У них у всіх вибори, вони на цих виборах хочуть похизуватися перед виборцями. Сподіваюся, що мерів, які не переймаються захистом своїх громадян від коронавірусу, не будуть обирати", - сказав він.

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