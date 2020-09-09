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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Геращенко Антон (935) штраф (1813) Денис Шмигаль (4398) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кожен керівник, який ухвалює рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність, - Шмигаль

Кожен керівник, який ухвалює рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав про кримінальну відповідальність за порушення карантинних обмежень. За його словами, дії окремих представників місцевої влади, які закликають не виконувати вимоги карантину, часто мають політичну мету.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу нагадати, що кожен керівник підприємства або навчального закладу, або іншої установи, який ухвалює рішення працювати всупереч карантинних обмежень, несе за це персональну кримінальну відповідальність. Отже, прошу керівників на місцях не підштовхувати підлеглих на правопорушення і не наражати своїх земляків на епідемічну небезпеку", - сказав прем'єр.

Штрафувати за порушення карантину в Україні можуть не тільки поліцейські і санітарні лікарі, а й місцеві органи влади. За порушення карантину передбачені штрафи і тюремні ув'язнення.

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Всі порушення карантину караються за статтею 325 Кримінального кодексу України. Якщо дії громадян призвели до поширення вірусу, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці. У разі загибелі людей - від 5 до 8 років ув'язнення. Для посадових осіб штрафи становлять 34-170 тисяч гривень.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в країні не передбачена відповідальність за політичні заяви.

"Якщо особисто мер порушить правила карантину, то ми особисто мера будемо штрафувати. Але за політичні заяви у нас немає відповідальності. У них у всіх вибори, вони на цих виборах хочуть похизуватися перед виборцями. Сподіваюся, що мерів, які не переймаються захистом своїх громадян від коронавірусу, не будуть обирати", - сказав він.

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Топ коментарі
+7
коли привозили з-за кордону та розпускали по домівках (навіть без карантину) тисячі потенційно інфікованих - хто з вас, паскуд, покараний? Де "пєрсональная отвєтствєнность" зеленої шмарклі?
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09.09.2020 13:34
+7
Шмыга , ты коллаборант и государственный преступник . После твоих заявлений о водичке в Крым , ты больше не Премьер .
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09.09.2020 13:38
+6
А Шмыгалю еще никто не напомнил о нарушении конституционных прав людей,был введен незаконный карантин за который придется ответить когда повалят иски в суды.
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09.09.2020 13:46
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як же ж вам кортить всю країну кинути в боргову яму, ******* зелені !!
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09.09.2020 13:32 Відповісти
Йди до бісової матері клоун. З якого переляку кримінальна відповідальність...?
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09.09.2020 13:34 Відповісти
коли привозили з-за кордону та розпускали по домівках (навіть без карантину) тисячі потенційно інфікованих - хто з вас, паскуд, покараний? Де "пєрсональная отвєтствєнность" зеленої шмарклі?
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09.09.2020 13:34 Відповісти
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09.09.2020 13:36 Відповісти
З них брали зобов'язання про самоізоляцію, але вони відверто казали, що обмежувати себе не будуть.
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09.09.2020 13:37 Відповісти
з самого початку ніхто ні в кого нічого не брав. А був самий розпал у Європі. А потім почали брати підписку, та вже було запізно. Та й сподіватись на свідомість було марно, тре було контролювати. АБО НЕ ПУСКАТИ !
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09.09.2020 13:38 Відповісти
Перші 1-2 групи помістили під ізоляцію одразу по прибутті (Нові Санжари, і ще мінімум одне місце було).
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09.09.2020 13:43 Відповісти
так, екшн з Санжарами пам"ятає весь світ. Але потім, всі розбіглися та навіть на камери хизувались що не будуть сидіти ні в якому карантині. А імпотентна влада дозволила їм не сидіти, а заражати оточуючих.
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09.09.2020 14:21 Відповісти
Я ж про це. Камери по них плачуть. 15 діб "самоізоляції".
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Так нехай шмигаль ті зобов'язання засуне собі в ... замість штрафів.
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09.09.2020 13:39 Відповісти
Шкода, що наша влада та поліція самі себе бояться. За такі заяви давно треба в СІЗО відправити.
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09.09.2020 13:42 Відповісти
шмигаля в СІЗО ?
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09.09.2020 14:22 Відповісти
Правление клоуна останется в истории только придуманными новыми штрафами,увеличением налогов и полной свободой для взяточников и казнокрадов.
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09.09.2020 13:35 Відповісти
А вы кодло , ************** -запроданцев , шапито 🤢🤡💩ублюдков ,ответите за предательство интересов Украины ,,убийство безоружных военных на передовой !!!
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09.09.2020 13:35 Відповісти
все, ко нарушает карантин це агенты путена
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09.09.2020 13:35 Відповісти
Если мэр отдает распоряжение садикам и школам в своем городе работать, невзирая на распоряжение центра - это уже не просто политическое заявление, а состав преступления.
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09.09.2020 13:35 Відповісти
А ты ссученый Шмыгаль не несёшь ни за что ответственность?
Где деньги на борьбу с короновирусом?
Где запланированные поднятие пенсий и зарплат?
Какого хрена опускаешь гривну?
Где твои обещанные новые рабочие места в количестве полмиллиона?
итд.
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09.09.2020 13:36 Відповісти
Коли всі виконували карантин ви, гниди, нічого не робили а тупо розікрали виділені гроші.
Не диво що народ забив...
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09.09.2020 13:37 Відповісти
Шмыга , ты коллаборант и государственный преступник . После твоих заявлений о водичке в Крым , ты больше не Премьер .
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09.09.2020 13:38 Відповісти
А Шмыгалю еще никто не напомнил о нарушении конституционных прав людей,был введен незаконный карантин за который придется ответить когда повалят иски в суды.
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09.09.2020 13:46 Відповісти
Это только для местной власти.
А для исполнительной власти страны, нужно садить в тюрьму за каждую копейку снижения ВВП !
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09.09.2020 13:47 Відповісти
Хорошее правительство, бизнес не имеет права работать, но платить налоги обязан, хоть свою собственность продавайте.
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09.09.2020 13:48 Відповісти
а кто будет нести ответственость за нарушение конституционных прав граждан? и какую ответственость будет нести?!! опять же не я так сказал так сказал КСУ!! или как говорится у кого дубинка и пистолет тот и прав да!!
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09.09.2020 13:49 Відповісти
Конституционный суд Украины признал жёсткий карантин и ограничение прав граждан - незаконными.
Поэтому все незаконные решения правительства Шмыгаля по карантину, делению Украины на зоны это преступные и незаконные решения, противоречащие главному закону - Конституции Украины.
А значит - Шмыгаль является на сегодня преступником. И его преступные приказы и распоряжения никто не должен выполнять. А кто попытается выполнять приказы и указы преступника Шмыгаля - будет являться соучастником преступления.
Шмыгаль = Азаров = преступники
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09.09.2020 13:51 Відповісти
Не будь во власти в Украине украинцев было бы так же/ Не ходят электрички и пригородные поезда. В общественном транспорте ограничение: не более 20 пассажиров на салон, отчего сотни тысяч людей не могут добраться до работы. Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов.Туалеты и душевые на пляжах закрыты. Детские площадки закрыты, по мнению властей сидеть в ресторане - гарантированная чума. Провериться на коронавирус почти нереально. Если вы звоните в поликлинику - объясняют: выпейте цитромон и самоизолируйтесь. Другие болезни игнорируются. Отменены плановые операции . Главное: многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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09.09.2020 13:53 Відповісти
Не поздновато ли спохватились ?
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09.09.2020 13:53 Відповісти
А ця падла не хоче сказати, як жити без грошей. Пішов нах дебіл.
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09.09.2020 14:28 Відповісти
Шмыгаль-мыгаль
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09.09.2020 14:40 Відповісти
своим соплеменникам хасидам рассакажи, ублюдок
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09.09.2020 14:41 Відповісти
І хозарам теж
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09.09.2020 14:49 Відповісти
Ахметовская шавка, а тьі, сученок, не хочешь рассказать какую ооветственность понесли владелец ресторана и его посетители по случайности оказавшиеся во время карантина в ресторане и близкими к СН.

Смелее, сученок, смелее рассказьівай какую ответственность они понесли
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09.09.2020 14:55 Відповісти
шмыгалю пойди в суд подай и не гавкай шавка с подворотни. Ни хрена не подаст побоится встречного иска шавка ковидная.
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09.09.2020 15:14 Відповісти
 
 