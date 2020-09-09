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Маріуполь (3206) штаб (1091) операція Об’єднаних сил (6725)

Штаб анонсував антитерористичні заходи в Маріуполі: встановлено "червоний" рівень загрози, людей просять залишатися вдома

Штаб анонсував антитерористичні заходи в Маріуполі: встановлено

10 і 11 вересня в Маріуполі відбудеться превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам, жителів міста просять не виходити з дому без особливої ​​необхідності.

Про це сьогодні повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо. У разі необхідності пересування в інші райони міста, для уникнення непорозумінь, потрібно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

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"У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків, закликаємо негайно повідомляти на адресу чергових служб:

2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: 0629-52-53-94

ГУ НПУ в Донецькій області, тел.: 102, 0629-51-98-01.

Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Відповідно до п.8 постанови КМУ від 18.02.2016 №92 прийнято рішення про встановлення рівня терористичної загрози "ЧЕРВОНИЙ" у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим.

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Штаб анонсував антитерористичні заходи в Маріуполі: встановлено червоний рівень загрози, людей просять залишатися вдома 01

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Топ коментарі
+31
Що, не пройшло повне і всеосяжне вічне" перемир'я? Орки накопичили сили, засоби, через ділянки розведення насичили найближчий тил диверсійними групами і терористами? А так завжди є, коли в голові Верховного Головнокомандуючого всупереч реаліям війна закінчується.
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09.09.2020 13:41
+20
Головне, що Янелох війну вже закінчив у своїй головці.
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09.09.2020 13:43
+19
Які терористи, ви чо? Каратист сказав що з той стороной мЬІр-дружба-жвачка.
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09.09.2020 13:42
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а вы кто, мистер теребчук ?
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09.09.2020 14:23 Відповісти
Що, не пройшло повне і всеосяжне вічне" перемир'я? Орки накопичили сили, засоби, через ділянки розведення насичили найближчий тил диверсійними групами і терористами? А так завжди є, коли в голові Верховного Головнокомандуючого всупереч реаліям війна закінчується.
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09.09.2020 13:41 Відповісти
Які терористи, ви чо? Каратист сказав що з той стороной мЬІр-дружба-жвачка.
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09.09.2020 13:42 Відповісти
Головне, що Янелох війну вже закінчив у своїй головці.
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09.09.2020 13:43 Відповісти
Її (війни) в нього ніколи і не було, нажаль...
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09.09.2020 15:55 Відповісти
Не карантин - так учения!
Главное, что бы сидели дома и смотрели ящик.
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09.09.2020 13:45 Відповісти
Ну, мабуть веосяжне перемирря відноситься тільки до лінії фронта. В тилу можна активізувати боротьбу.
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09.09.2020 13:50 Відповісти
будут ловить террористов без масок по магазинам и наливайкам.
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09.09.2020 14:29 Відповісти
это гнусная провокация штаба против миролюбных орков у которых в глазах мир, чтобы сорвать рейтинг мыротворца и вяликого переговорщика всея вселенной
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09.09.2020 13:51 Відповісти
Хорошо ,но лучше бы эти мероприятия провести в Донецке ,Луганске и Севастополе ...
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09.09.2020 13:52 Відповісти
мусора развлекаются
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09.09.2020 16:44 Відповісти
То не мусора, то вояки, різницю відчуваєш, сєпарасте?
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09.09.2020 20:45 Відповісти
Што там праисходид? Штаб анонсировал антитеррорестические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома - Цензор.НЕТ 7168
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09.09.2020 13:52 Відповісти
никто же не хочет войны. значит это всё устроил зе-барыга чтобы наживаться на войне.
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09.09.2020 13:52 Відповісти
Откуда красный уровень? Клоун, он величайший лидер современности ведь договорился с пуйлом за мир?
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09.09.2020 13:53 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/07/119264/russko-ukrainskaya-vojna--na-donbasse-unichtozhena-kolonna-bandy-dnr--23-trupa-vmeste-s-glavarem.shtml РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. На Донбассе уничтожена колонна банды ДНР. 23 трупа вместе с главарем Хтось в курсі про цю подію? Правда, си ні?
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09.09.2020 13:55 Відповісти
Штаб анонсировал антитеррорестические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома - Цензор.НЕТ 1447неужели за ОтПЗЖеных решили взяться ?

Штаб анонсировал антитеррорестические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома - Цензор.НЕТ 3299
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09.09.2020 13:57 Відповісти
или будут насильно раздавать эти промоматериалы от ОстоПЗЖеных?
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Это ерунда. Вот таварищ Путен приказал засаботироватиь ракетную программа - это да!
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Ну, Зелене Гавно, любиш по регіонам кататися? Тебе ждуть на завтра-післязавтра в Маріуполі.
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09.09.2020 14:06 Відповісти
А хто попереджає про антитерористичну операцією? Та терористи приготуються і від ваших дій один пшик. Діяти треба раптово і об'ємно.
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09.09.2020 14:49 Відповісти
Це не імовірно що за таких розкладах в обороні,безпеки,влади, ще досі існує Україна.
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09.09.2020 15:11 Відповісти
з якого переляку?? Хіба в нас не зелене "пєрєміріє" зараз?
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09.09.2020 15:26 Відповісти
Что то там происходит, а то с чего бы это проводить превентивные мери?
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09.09.2020 15:30 Відповісти
Мда, за весь цей бєдлам Зеленський буде відповідати перед судом.
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09.09.2020 16:30 Відповісти
В р-не Мариуполя не установленным подразделением осуществлена попытка проникновения в охраняемый периметр морской акватории порта.
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09.09.2020 17:03 Відповісти
Нахера?Я житель Мариуполя.У нас что, какая-то угроза?Главная наша угроза сидит на банковой и зовется "маленькое зеленое чмо"!Чтоб ему,*****,до старости не дожить!
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09.09.2020 19:20 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1303649663971622913 5 ч

В р-не Мариуполя не установленным подразделением осуществлена попытка проникновения в охраняемый периметр морской акватории порта. Обстоятельства выясняются. Повідомлення військової комісії tZe
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09.09.2020 19:49 Відповісти
Не там проводят .в Киеве нужно провести антитеррорестическую операцию и упаковать гандона зеленского
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09.09.2020 20:55 Відповісти
Якщо ще буде "розведення", то Маріуполь відійде рашкі,
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09.09.2020 21:03 Відповісти
 
 