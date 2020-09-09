УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3670 відвідувачів онлайн
Новини
5 624 64
дезінформація (332) Зеленський (22448) Казначейство (228) податки (3734) брехня (200) Острікова (45)

Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова. ТАБЛИЦЯ

Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова. ТАБЛИЦЯ

Заява Президента України Володимира Зеленського про те, що "в COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора раза" не відповідає дійсності і є дезінформацією. Податкові надходження збільшилися лише на 17% і то, в основному, за рахунок більших, ніж в минулому році, виплат дивідендів державними "Нафтогазом" і "ПриватБанком".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала ексдепутатка Тетяна Острікова.

"Президент Володимир Зеленський заявив, що податкові надходження під час пандемії виросли в 1,5 раза, а доходи на митниці впали.

Зробила звичайну перевірку цього факту за даними Казначейства і дійшла висновку, що служби Президента, які готують йому інформацію для виступів, дезінформували його.

Теза про зростання податкових надходжень в півтора раза під час пандемії не відповідає дійсності.

Періодом пандемії для України вважаємо початок запровадження карантину, тобто березень 2020 року.

У період з березня до вересня 2020 року, податкова зібрала більше ніж минулого року у березні на 8%, у червні на 104% % та у серпні на 12%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський

Щодо червня 2020 року, то ці додаткові надходження забезпечили дві державні компанії: Нафтогаз та Приватбанк, які перерахували дивідендів на 64,1 мільярди, проти 18,7 мільярдів минулого року. Тому податкова не має стосунку до високих результатів червня.

Щодо серпня, то ці додаткові 12% частково забезпечені суттєвим зменшенням відшкодування ПДВ (відшкодовано на 24% менше ніж у серпні 2019). Безпосередньо податкових зборів, без врахування відшкодування, у серпні було на 5% більше, ніж минулого року.

Аналогічна ситуація і щодо березня – зібрано на 8% більше, але якщо виключити фактор зменшення відшкодування ПДВ – то лише на 3% більше, що співставно із рівнем інфляції.

Наводжу порівняльну таблицю щомісячних податкових зборів у 2019 та 2020 роках.

Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова 01

Як видно, завдяки дивідендам Нафтогазу та Приватбанку, за період карантину збори зросли лише на 17%, що безумовно не є "в півтора рази".

Перевірити цю математику доволі просто: при податкових зборах у півтора раза вищих за докарантинні, доходи бюджету були б перевиконані, але згідно з  інформацією Казначейства план доходів до загального фонду Держбюджету за січень-серпень виконаний лише на 97%.

В мене велике прохання до всіх служб офісу Президента та економічного блоку Уряду - давайте Президенту достовірну інформацію про стан податкових надходжень та не створюйте йому іншу "задзеркальну" рамку сприйняття реальності", - розповіла Острікова.

Читайте: Нардеп "Слуги народу" Устенко пропонує змінити схему розподілу ПДФО

Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова 02
Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова 03

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Раньше народ жил в придуманом зубожинни.
Теперь буба живет в придуманом изобилии.
показати весь коментар
09.09.2020 13:59
+20
Интересно выходит, Порошенко провел реформу Нафтогаза и национализировал Приватбанк, за счет них сейчас государство практически существует, но зегенеративное стадо очень хочет все это вернуть коломойским, медведчукам и суркисам, а Порошенко требует посадить, воистину дебилы!
показати весь коментар
09.09.2020 14:06
+19
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4451
Дайооошш!
показати весь коментар
09.09.2020 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це як з подихаюаючеї корови надої піднімать
показати весь коментар
09.09.2020 13:55 Відповісти
Так надої по суті впали
показати весь коментар
09.09.2020 14:02 Відповісти
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 8736
показати весь коментар
09.09.2020 14:29 Відповісти
Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова - Цензор.НЕТ 9851
показати весь коментар
09.09.2020 14:29 Відповісти
Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова - Цензор.НЕТ 2067
показати весь коментар
09.09.2020 14:31 Відповісти
Будь у них хоть капля ума, они бі сделали аналитику от поступлений: таможня; промышленность; торговля; сфера обслуживания; финучреждения и тогда можно было бы вести сравнение с прошлым годом. А так, "средняя температура по больнице" с испорченным градусником.
показати весь коментар
09.09.2020 14:52 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2020 13:55 Відповісти
Без коментарів...
показати весь коментар
09.09.2020 13:55 Відповісти
та какие там коментарии.. шмаркля сам подтвердил что он лошара, которого ни в грош не ставят даже его подчиненные))
показати весь коментар
09.09.2020 13:58 Відповісти
Насправді Шмаркля вкотре підиверд в, що лошарами він вважає своїх виборців. Бо направду жоден з них не піддасть сумніву його брехню і не буде перевіряти її у даних Казначейства. 😊 Тому лошари - це зебіли. А Шмаркля - не лох. 😁
показати весь коментар
09.09.2020 14:46 Відповісти
Да, оно - враг.
показати весь коментар
09.09.2020 15:36 Відповісти
Мгого та острикова понимает
показати весь коментар
09.09.2020 13:55 Відповісти
Что они там курят??? Всё бизнес СТОП ну кроме своих "Велюров и Эпицентров"...Это если только Налоговая наперёд выжала у предпринимателей бабло.
показати весь коментар
09.09.2020 13:56 Відповісти
Раньше народ жил в придуманом зубожинни.
Теперь буба живет в придуманом изобилии.
показати весь коментар
09.09.2020 13:59 Відповісти
А что у него вообще соответствует?
там на люу 7Б
показати весь коментар
09.09.2020 13:56 Відповісти
зеля опять прогнал лапшу по ушам, тоже мне новость он всегда так делает
показати весь коментар
09.09.2020 13:56 Відповісти
Зеленский как и его власть это брехуны.
Всё, что они говорят стоит воспринимать наоборот.
показати весь коментар
09.09.2020 13:57 Відповісти
А ти часом не робив це разом?
показати весь коментар
09.09.2020 14:01 Відповісти
Ну в данном случае врёт скорее эта Острикова.
В бюджете две основные статьи доходов. Собственно налоги и таможня.
Зеленский явно сказал про налоговые сборы без таможни. И они действительно выросли почти в полтора раза. По таможне спад из-за падения импорта.
Если сложить всё вместе то выйдет 117%
показати весь коментар
09.09.2020 14:35 Відповісти
такої брехливої влади і підтримуючих її 73/43%зебілів (зокрема, https://censor.net/ru/user/46406) історія української політики та суспільтва не знала з періоду коміків періоду застою семидесятих минулого сторіччя
показати весь коментар
09.09.2020 14:44 Відповісти
соврал Осел как обычно.., и не извинится даже за то что опять нассал в глаза своим недалеким фанатам..
Пойдет дальше врать..
показати весь коментар
09.09.2020 13:57 Відповісти
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4451
Дайооошш!
показати весь коментар
09.09.2020 14:00 Відповісти
Цей недомірок сам не відповідає дійсності.
показати весь коментар
09.09.2020 13:57 Відповісти
Что нужно делать чтоб Корова была прибыльной? Её нужно больше доить и меньше кормить!
показати весь коментар
09.09.2020 13:57 Відповісти
Это она так еще скажет, что учителя не получают 4000 баксов.
показати весь коментар
09.09.2020 13:57 Відповісти
так и машина может сгореть. Случайно.
показати весь коментар
09.09.2020 14:03 Відповісти
Если осел не сбрехал...значит день он прожил зря..
показати весь коментар
09.09.2020 13:58 Відповісти
Тезис Зелеснкого о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 1401
показати весь коментар
09.09.2020 13:58 Відповісти
Кстати, Джеджула будет хорошим политиком, в отличии от голобородько
показати весь коментар
09.09.2020 15:25 Відповісти
Острикова, у вас машина есть?
показати весь коментар
09.09.2020 13:59 Відповісти
Зеля робить неможливе для країни - підвищує статистику податкових надходжень...
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4003
показати весь коментар
09.09.2020 14:02 Відповісти
Интересно выходит, Порошенко провел реформу Нафтогаза и национализировал Приватбанк, за счет них сейчас государство практически существует, но зегенеративное стадо очень хочет все это вернуть коломойским, медведчукам и суркисам, а Порошенко требует посадить, воистину дебилы!
показати весь коментар
09.09.2020 14:06 Відповісти
Везде и во всем ложь.95 анал в действии,ему все доклады пишет кацап жидков .
показати весь коментар
09.09.2020 14:10 Відповісти
Свита красит короля, а не наоборот.
показати весь коментар
09.09.2020 14:11 Відповісти
заявивив https://censor.net/ru/user/466698 - зажоп
показати весь коментар
09.09.2020 14:55 Відповісти
"заявивив" Ан Мур 👍👏😀, давай ще, мені подобаються такі йолопеґи.
показати весь коментар
09.09.2020 16:57 Відповісти
Свита красит...

https://tsn.ua/ru/politika/mogu-pokrasit-larek-ili-dva-kolomoyskiy-otreagiroval-na-ideyu-zelenskogo-vosstanovlivat-donbass-1366536.html "могу покрасить ларек или два", - сказал Коломойский
показати весь коментар
09.09.2020 15:22 Відповісти
Ну що Ви робите?! ЗЕ вже сам повірив у цю херню, а ви ... Він "натура утонченная", нема коли у кожному питанні визначатись, а Ви по "голубой мечте" зі усіх стволів. Пані Тетяна, сьогоднішня безсона ніч Бубочка на Вашій совісті.
показати весь коментар
09.09.2020 14:12 Відповісти
Ошибочка.... Не хтось брешет пересиденту ,а переседент брешет народу ! Предвыборная кампания ,однако!
показати весь коментар
09.09.2020 14:16 Відповісти
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 9484
показати весь коментар
09.09.2020 14:16 Відповісти
Т.е. ЗЕ опять насцал в глаза зебилам.

Но рейтинг конечно же от этого только укрепился.
показати весь коментар
09.09.2020 14:20 Відповісти
он же не сказал что это поступления в госбюджет
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4217
показати весь коментар
09.09.2020 14:20 Відповісти
ЗЕ купирует ху й ла , что в ху й ла ложь и лицемерие это смысл удержаться у власти , так само и у ЗЕ ложь и лицемерие это удержатся у власти и ЗЕ будет врать и лицемерить , лицемерить и врать
показати весь коментар
09.09.2020 14:21 Відповісти
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 8089
показати весь коментар
09.09.2020 14:21 Відповісти
Шоколадный упырь, передал книжку с красивыми сказками, цирковому упырю.
показати весь коментар
09.09.2020 14:29 Відповісти
тебе прапорщик дал разрешение выходить под флагом главного врага твоей страны ?
показати весь коментар
09.09.2020 15:24 Відповісти
КИрдык порохоботу Остриковой! Всю предвыборную компанию Народа Игоря Валерьевича или 95-го, провалила...
показати весь коментар
09.09.2020 14:30 Відповісти
Тезис Зеленского:
(108 + 93+91+204+80+112)/6 (среднее арифметическое) +42(он же не лох какой-то) = 156%
показати весь коментар
09.09.2020 14:31 Відповісти
Та ладно, Таня, хто ще цього Клоуна слухає?
показати весь коментар
09.09.2020 14:34 Відповісти
Шоу продолжается!
показати весь коментар
09.09.2020 14:36 Відповісти
Интересно, а кем теперь бубачка будет считать Острикову?
Бактерией или микробом?
показати весь коментар
09.09.2020 14:37 Відповісти
такої брехливої влади і підтримуючих її 73/43%зебілів історія української політики та суспільтва не знала з періоду коміків періоду застою семидесятих минулого сторіччя
показати весь коментар
09.09.2020 14:42 Відповісти
Ни кто и не сомневался что оно мелет не зная что.
показати весь коментар
09.09.2020 14:45 Відповісти
А ето снова господін соврамши! (с) О. Булгаков "Майстер і Маргарита"
показати весь коментар
09.09.2020 14:56 Відповісти
Шморклю кацапы отравили газом "дурачек", что с него взять. Смешно смотреть как это недорозумение пыжится, что бы обогнать лукашенко по глупости и вранью.
показати весь коментар
09.09.2020 15:24 Відповісти
Моссад и Цахал уже вскрыли весь украинский бизнес
показати весь коментар
09.09.2020 15:45 Відповісти
Тезис,который не соответствует действительности,называется брехня.Коротко и ясно.
показати весь коментар
09.09.2020 16:36 Відповісти
Написала на заборе бывший депутат Острикова. Ясно. Понятно.
показати весь коментар
09.09.2020 20:50 Відповісти
всё верно Зе сказал.
показати весь коментар
10.09.2020 01:11 Відповісти
 
 