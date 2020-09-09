Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова. ТАБЛИЦЯ

Заява Президента України Володимира Зеленського про те, що "в COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора раза" не відповідає дійсності і є дезінформацією. Податкові надходження збільшилися лише на 17% і то, в основному, за рахунок більших, ніж в минулому році, виплат дивідендів державними "Нафтогазом" і "ПриватБанком".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала ексдепутатка Тетяна Острікова.

"Президент Володимир Зеленський заявив, що податкові надходження під час пандемії виросли в 1,5 раза, а доходи на митниці впали.

Зробила звичайну перевірку цього факту за даними Казначейства і дійшла висновку, що служби Президента, які готують йому інформацію для виступів, дезінформували його.

Теза про зростання податкових надходжень в півтора раза під час пандемії не відповідає дійсності.

Періодом пандемії для України вважаємо початок запровадження карантину, тобто березень 2020 року.

У період з березня до вересня 2020 року, податкова зібрала більше ніж минулого року у березні на 8%, у червні на 104% % та у серпні на 12%.

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Щодо червня 2020 року, то ці додаткові надходження забезпечили дві державні компанії: Нафтогаз та Приватбанк, які перерахували дивідендів на 64,1 мільярди, проти 18,7 мільярдів минулого року. Тому податкова не має стосунку до високих результатів червня.

Щодо серпня, то ці додаткові 12% частково забезпечені суттєвим зменшенням відшкодування ПДВ (відшкодовано на 24% менше ніж у серпні 2019). Безпосередньо податкових зборів, без врахування відшкодування, у серпні було на 5% більше, ніж минулого року.

Аналогічна ситуація і щодо березня – зібрано на 8% більше, але якщо виключити фактор зменшення відшкодування ПДВ – то лише на 3% більше, що співставно із рівнем інфляції.

Наводжу порівняльну таблицю щомісячних податкових зборів у 2019 та 2020 роках.

Як видно, завдяки дивідендам Нафтогазу та Приватбанку, за період карантину збори зросли лише на 17%, що безумовно не є "в півтора рази".

Перевірити цю математику доволі просто: при податкових зборах у півтора раза вищих за докарантинні, доходи бюджету були б перевиконані, але згідно з інформацією Казначейства план доходів до загального фонду Держбюджету за січень-серпень виконаний лише на 97%.

В мене велике прохання до всіх служб офісу Президента та економічного блоку Уряду - давайте Президенту достовірну інформацію про стан податкових надходжень та не створюйте йому іншу "задзеркальну" рамку сприйняття реальності", - розповіла Острікова.

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