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Кабмін (13943) допомога (7890) Антитерористична операція (6636)

Кабмін виділив 13,3 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабмін виділив 13,3 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабінет міністрів України виділив 13 млн 281 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей семи загиблих військових і восьми військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, в залежності від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Тим, хто отримав I групу інвалідності буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

Із 1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 тис. 27 грн.

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Что-то цифры не сходятся
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09.09.2020 14:15 Відповісти
Вибори скоро, грачі полетіли...
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09.09.2020 17:06 Відповісти
 
 