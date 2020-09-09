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ВР (14832) інтернет (1947) кіберзлочин (809) розшук (644) стеження (118) спецслужби (263) провайдер (45) Монастирський (392)

Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть зобов'язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів

Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть зобов'язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів

Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть запровадити використання електронних доказів і зобов'язати провайдерів розкривати дані про діяльність користувача в інтернеті.

Відповідний законопроєкт №4004 зареєстровано в парламенті під авторством нардепа "Слуги народу" Дениса Монастирського та з підписами групи депутатів "За майбутнє", "Довіри" і СН (всього 13 депутатів), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

У законопроєкті пропонується вдосконалити державно-приватну взаємодію правоохоронців та провайдерів під час проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, речей і документів.

Згідно з документом, провайдери телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати у своїх мережах техзасоби, необхідні для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доступу до інформації про зв’язок, абонента, отримання і маршрут передавання інтернет-послуг, їх тривалість та зміст.

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Також оператори мають сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення їх проведення.

Зазначимо, що в РФ всі оператори зв'язку зобов'язані встановлювати аналогічне обладнання (т.з СОРМ - Система технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів) власним коштом на користь спецслужб, в тому числі — відповідно до так званого "закону Ярової", який декламувався як посилення покарання за тероризм і екстремізм.

Окрім цього законопроєкт доповнить перелік процесуальних джерел доказів електронними доказами, а також створить порядок спеціальної конфіскації віртуальних активів.

У документі визначено, що електронним доказом є інформація в електронній формі з відомостями, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До електронних доказів можуть належати текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо, віртуальні активи, сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані та бази даних.

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Також у документі наголощується, що зараз спеціальна конфіскація не охоплює віртуальні активи, хоча переважно через неврегульовані законом віртуальні ринки здійснюється легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за законопроєктом віртуальні активи, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному власнику).

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Топ коментарі
+46
Выродки тупо переписывают кацапские законы
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09.09.2020 14:23
+37
Привет, Роися!!!

А Зеленский молодец. Ведет Украину прям по протореному Роисей пути.
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09.09.2020 14:23
+31
Ось вам і слабода слова у зелені.
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09.09.2020 14:24
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"при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов."
....... с разрешения суда !!!
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09.09.2020 15:33 Відповісти
естественно с разрешения суда
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09.09.2020 15:55 Відповісти
Что естественно - то не безобразно!
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09.09.2020 16:19 Відповісти
...Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания...
Перекладаю : провайдери ...читай користувачі інтернет мережі ...зобов'язані оплатити апаратуру для стеження за собою ...
Источник: https://censor.net/ru/n3218370
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09.09.2020 15:37 Відповісти
Вообще так всегда было:
Вот статья из действующего закона «ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій

4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.
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09.09.2020 15:40 Відповісти
Зелебобики хотят увековечит на троне шмарклю. Для этого нужна прозрачность на интернет-просторах Украины.
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09.09.2020 16:09 Відповісти
и никакой критики шмаркли. И вообще вот ХЛО и Лука молодцы, скрутили граждан в бараний рог, зеля тоже так хочет
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09.09.2020 16:19 Відповісти
Написали коммент на цензоре с критикой Зеленского - всё, охранка завела на вас формуляр. Пишите регулярно о том, какой Зеленский ублюдок, пожалуйста, охранка идёт к вам. А потом только бац - и кинут вас в тюрьму, за то, что с домашнего компьютера порнуху смотрите (Аваков уху ел, вместе со всеми слугами урода, и главным зелёным уродцем). Истину говорю вам, началось всё с камер автоматической фиксации скорости - окончится концлагерями. При президенте Зеленском началось мощное наступление на конституционные права и свободы граждан!
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09.09.2020 16:13 Відповісти
а можете конкретно сказать, где в данном законопроекте "наступление на конституционные права и свободы граждан"?
Мне просто интересно, кто из "всепропальщиков" реально прочитали данный законопроект
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09.09.2020 16:15 Відповісти
А потом сим карты по паспорту
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F уроды зеленые идут путём януковича
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09.09.2020 16:22 Відповісти
где потом? В данном законопроекте ничего подобного нет
так где в данном законопроекте "наступление на конституционные права и свободы граждан"?
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09.09.2020 16:23 Відповісти
А тому що те - по яких сайтах , форумах чи порносайтах я ходжу - моя особиста справа !


І я не бажаю ,щоб якісь треті особи володіли цією інформацією
за такі законопроекти !
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09.09.2020 16:32 Відповісти
"І я не бажаю ,щоб якісь треті особи володіли цією інформацією" - тсс, по секрету, это происходит прямо сейчас и всегда происходило, причем по действующему закону. Вы не знали? Конечно, скорее всего не Вас мониторят, но кого-то мониторят точно
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09.09.2020 16:34 Відповісти
На полных парах движемся к российской модели отношений государства с людьми . . .
Оно, конечно, во время войны может и логично ужесточить, вот только я не верю, что, во-первых, если война завтра закончилась, то ограничения бы отменили, а во-вторых, что намерения тех, кто ограничения вводит, благородны и чисты . . . Не для того это делается.
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09.09.2020 16:51 Відповісти
а какие "ограничения" предусматриваются этим законопроектом?
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09.09.2020 16:55 Відповісти
Теперь понимаю ЖОПЗ, они хотят сразу без "потерь" здать ***** Украину, а лишнехромосомные зЕбилы постепенно, что бы мы сами пошли, даже побежали, на выгребную яму-404!
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09.09.2020 17:35 Відповісти
про кацапська шобла пропонує контроль над інтернетом як на паРаші РФ.

Такий закон є на РФ ... Наші виродки копіюють закони як у агресора РФ. Всі закони як під копірку, з невеликою різницею в часі. Це зрадники, агентура російська в Раді, які працюють в інтересах РФ.

В РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так https://inforesist.org/putin-podpisal-skandalnyiy-paket-yarovoy/ называемым «законом Яровой»
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09.09.2020 18:48 Відповісти
тсс, по секрету, в Украине у всех операторов связи стоит СОРМ, Вы не знали?
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09.09.2020 19:23 Відповісти
Оно не касается интернет контента, там указываются только айпи адреса, при этом не всегда конечные.
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09.09.2020 21:27 Відповісти
где там? В СОРМ указываются номер, или IMSI, или IMEI абонента.
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10.09.2020 08:33 Відповісти
Мы уже в рашке? Я что-то пропустил?
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09.09.2020 22:59 Відповісти
Как в Рашке. И текст Закона, наверное, переписали один в один.. только на украинском.
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10.09.2020 00:24 Відповісти
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