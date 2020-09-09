Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть зобов'язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів
Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть запровадити використання електронних доказів і зобов'язати провайдерів розкривати дані про діяльність користувача в інтернеті.
Відповідний законопроєкт №4004 зареєстровано в парламенті під авторством нардепа "Слуги народу" Дениса Монастирського та з підписами групи депутатів "За майбутнє", "Довіри" і СН (всього 13 депутатів), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
У законопроєкті пропонується вдосконалити державно-приватну взаємодію правоохоронців та провайдерів під час проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, речей і документів.
Згідно з документом, провайдери телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати у своїх мережах техзасоби, необхідні для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доступу до інформації про зв’язок, абонента, отримання і маршрут передавання інтернет-послуг, їх тривалість та зміст.
Також оператори мають сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення їх проведення.
Зазначимо, що в РФ всі оператори зв'язку зобов'язані встановлювати аналогічне обладнання (т.з СОРМ - Система технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів) власним коштом на користь спецслужб, в тому числі — відповідно до так званого "закону Ярової", який декламувався як посилення покарання за тероризм і екстремізм.
Окрім цього законопроєкт доповнить перелік процесуальних джерел доказів електронними доказами, а також створить порядок спеціальної конфіскації віртуальних активів.
У документі визначено, що електронним доказом є інформація в електронній формі з відомостями, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До електронних доказів можуть належати текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо, віртуальні активи, сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані та бази даних.
Також у документі наголощується, що зараз спеціальна конфіскація не охоплює віртуальні активи, хоча переважно через неврегульовані законом віртуальні ринки здійснюється легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, за законопроєктом віртуальні активи, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному власнику).
Будь ласка, зачекайте...
....... с разрешения суда !!!
Перекладаю : провайдери ...читай користувачі інтернет мережі ...зобов'язані оплатити апаратуру для стеження за собою ...
Источник: https://censor.net/ru/n3218370
Вот статья из действующего закона «ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»
Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій
…
4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.
Мне просто интересно, кто из "всепропальщиков" реально прочитали данный законопроект
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F уроды зеленые идут путём януковича
так где в данном законопроекте "наступление на конституционные права и свободы граждан"?
І я не бажаю ,щоб якісь треті особи володіли цією інформацією
за такі законопроекти !
Оно, конечно, во время войны может и логично ужесточить, вот только я не верю, что, во-первых, если война завтра закончилась, то ограничения бы отменили, а во-вторых, что намерения тех, кто ограничения вводит, благородны и чисты . . . Не для того это делается.
Такий закон є на РФ ... Наші виродки копіюють закони як у агресора РФ. Всі закони як під копірку, з невеликою різницею в часі. Це зрадники, агентура російська в Раді, які працюють в інтересах РФ.
В РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так https://inforesist.org/putin-podpisal-skandalnyiy-paket-yarovoy/ называемым «законом Яровой»