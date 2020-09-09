Лукашенко про побиття протестувальників в ізоляторі: Туди потрапили урки, по 12 разів судимі, п'яні та обкурені, їх там було 60%

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в СІЗО з акцій протесту забирали "п'яних і обкурених урок".

Про це він розповів в інтерв'ю російським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

"І на Окрестіна дістали, а хто дістав? Найбільше протиріччя "зеків" і "ментів" - вони ненавидять один одного. І на Окрестіна потрапило дуже багато, кого я називаю "урки", по 12 разів судимі та інше. І ось коли вони п'яні та обкурені, а їх там було 60%, вони кинулися на цих хлопців [охоронців на Окрестіна], і звичайно вони їм відповіли. Ну і природно, хтось там когось захищав, їм перепало", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що "деяким дівчатам попи фарбували синьою фарбою", і ці кадри "ми можемо показати".

"Ну так, у когось і спина була синя. Але сьогодні синців вже немає. А 39 або 40 хлопців, які переламані, і з хребтом переламаним омонівці, досі лежать у госпіталі", - додав "президент".

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Лукашенко переконаний, що "ОМОН врятував нас, як ми всі зараз бачимо, від бліцкригу".