Лукашенко про побиття протестувальників в ізоляторі: Туди потрапили урки, по 12 разів судимі, п'яні та обкурені, їх там було 60%
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в СІЗО з акцій протесту забирали "п'яних і обкурених урок".
Про це він розповів в інтерв'ю російським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.
"І на Окрестіна дістали, а хто дістав? Найбільше протиріччя "зеків" і "ментів" - вони ненавидять один одного. І на Окрестіна потрапило дуже багато, кого я називаю "урки", по 12 разів судимі та інше. І ось коли вони п'яні та обкурені, а їх там було 60%, вони кинулися на цих хлопців [охоронців на Окрестіна], і звичайно вони їм відповіли. Ну і природно, хтось там когось захищав, їм перепало", - сказав Лукашенко.
Він також заявив, що "деяким дівчатам попи фарбували синьою фарбою", і ці кадри "ми можемо показати".
"Ну так, у когось і спина була синя. Але сьогодні синців вже немає. А 39 або 40 хлопців, які переламані, і з хребтом переламаним омонівці, досі лежать у госпіталі", - додав "президент".
Лукашенко переконаний, що "ОМОН врятував нас, як ми всі зараз бачимо, від бліцкригу".
Будь ласка, зачекайте...
А беларусы с цветочками . Про зажигательную смесь им даже страшно думать
Блин, родители просто идиоты
Показывай!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3218375
Диктатор просто теряет чувство реальности. Он уже не понимает, как это - вернуть власть какому-то там народу.
Таракан просто не в курсах что к чему на киче и мелет что на язык взбредет, но опыт длительной отсидки у него будет - он уже лет на 25 строгача заработал.
Че ссыт?
Или ссыт оттого, что рыло в пуху и там те же самые, но наоборот.