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Лукашенко про побиття протестувальників в ізоляторі: Туди потрапили урки, по 12 разів судимі, п'яні та обкурені, їх там було 60%

Лукашенко про побиття протестувальників в ізоляторі: Туди потрапили урки, по 12 разів судимі, п'яні та обкурені, їх там було 60%

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в СІЗО з акцій протесту забирали "п'яних і обкурених урок".

Про це він розповів в інтерв'ю російським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

"І на Окрестіна дістали, а хто дістав? Найбільше протиріччя "зеків" і "ментів" - вони ненавидять один одного. І на Окрестіна потрапило дуже багато, кого я називаю "урки", по 12 разів судимі та інше. І ось коли вони п'яні та обкурені, а їх там було 60%, вони кинулися на цих хлопців [охоронців на Окрестіна], і звичайно вони їм відповіли. Ну і природно, хтось там когось захищав, їм перепало", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що "деяким дівчатам попи фарбували синьою фарбою", і ці кадри "ми можемо показати".

"Ну так, у когось і спина була синя. Але сьогодні синців вже немає. А 39 або 40 хлопців, які переламані, і з хребтом переламаним омонівці, досі лежать у госпіталі", - додав "президент".

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Лукашенко переконаний, що "ОМОН врятував нас, як ми всі зараз бачимо, від бліцкригу".

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Топ коментарі
+28
то всё обдолбанные рецедивисты с тремя сроками за плечами, натренированные в украинских лагерях, и оплаченные госдепом. вон их сколько:
Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60% - Цензор.НЕТ 8897
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09.09.2020 14:43
+19
В общем сдай пост, возьми пистолет и пойди застрелись, дурак.
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09.09.2020 14:36
+18
типа видео никто не смотрит, вот клеит дурачка как куйло...
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09.09.2020 14:35
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типа видео никто не смотрит, вот клеит дурачка как куйло...
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09.09.2020 14:35 Відповісти
В общем сдай пост, возьми пистолет и пойди застрелись, дурак.
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09.09.2020 14:36 Відповісти
Если военные прозреют - будет вариант Чаушеску, Ему просто деваться уже некуда
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09.09.2020 14:38 Відповісти
Почему некуда?Сдать страну путлеру может, а там дальше уже всё равно ему будет.
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09.09.2020 14:40 Відповісти
Давно уже сдал. У Чечни самостоятельности больше чем у бацьки.
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09.09.2020 14:46 Відповісти
Пока ещё нет.
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09.09.2020 15:04 Відповісти
Та щас, дивись ,не він побіг?
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09.09.2020 23:42 Відповісти
Просто кошмар ,
А беларусы с цветочками . Про зажигательную смесь им даже страшно думать
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09.09.2020 14:36 Відповісти
Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60% - Цензор.НЕТ 50

Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60% - Цензор.НЕТ 2296
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09.09.2020 14:37 Відповісти
Детей на такие Акции водить - глупо . Не знаешь реакции - попробуй успеть спасти ребёнка.

Блин, родители просто идиоты
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09.09.2020 14:40 Відповісти
потому что хоть детей пока еще не бьют
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09.09.2020 15:09 Відповісти
Саша, дурака в зеркале ищи.
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09.09.2020 14:38 Відповісти
Так то не синяки у белорусов то их по приколу с балончика синей краской менты в СИЗО раскрашивали
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09.09.2020 14:40 Відповісти
то всё обдолбанные рецедивисты с тремя сроками за плечами, натренированные в украинских лагерях, и оплаченные госдепом. вон их сколько:
Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60% - Цензор.НЕТ 8897
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09.09.2020 14:43 Відповісти
В Беларуси процент сидевших похоже больше чем в днр и лнр вмести взятьіх.
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09.09.2020 19:06 Відповісти
Людей били з надзвичайною жорстокістю і робили це свідомо. Гестапівські методи були застосовані щодо протестувальників в країні, котра так пишається своїм внеском в "вєлікую побєду". Білоруси ж мене дивують своїм прямо таки мазохістським бажанням після удару омонівця по лівій щоці - підставити ще й праву, замість того, щоб розпочати давати омонівцям по пискам та палити шини. Душа білоруського протесту - дуже загадкова.
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Раби, вони не прагнуть стати вільними, просто хотять отримати нового "барина", який можливо буде не так сильно їх бити.
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09.09.2020 19:10 Відповісти
"некоторым девчонкам попы красили синей краской", и эти кадры "мы можем показать".

Показывай!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3218375
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Точно "урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные" одягнені в форму білорусбкого ОМОНа.
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09.09.2020 14:42 Відповісти
Санек, ты забыл про натовских педофилогеев-копрофилов и обколотых поститутов-эксгибиционистов.
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09.09.2020 14:42 Відповісти
Тоб то таракан каже, що якщо навіть ти "урка", то в Законах Білорусі прописано, що можна "лупашити поки не здохне"?
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09.09.2020 14:43 Відповісти
Бедные ребята омоновцы, та шоб они так инвалидами и остались твари мусорские. *****, теперь еще один конь плешивый, врут суки как сивые мерены!
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09.09.2020 14:49 Відповісти
12 раз судимые? это каждая судимость по году максимум? Совсем плох старикашка.
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09.09.2020 14:54 Відповісти
Показують чомусь лише одного наркомана з Білорусі: з вусами, дегенеративним обличчям і на роликах їздить.
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09.09.2020 14:54 Відповісти
За3,14зделся усатенький, аж сам поверил...
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09.09.2020 14:55 Відповісти
яка мерзота
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09.09.2020 14:56 Відповісти
В стране с красно-коричневым режимом, судимость говорит о том , что ты против этого режима, понял мразь.У моих двоих знакомых забрали детей по 18-19 лет и избили их как в застенках Гестапо, не известны ещё последствия, трое суток родители не знали где их дети.В Беларуси правят настоящие последователи нквд.
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09.09.2020 15:06 Відповісти
Вот почему в нормальных странах запрещено оставаться главой государства больше двух сроков.
Диктатор просто теряет чувство реальности. Он уже не понимает, как это - вернуть власть какому-то там народу.
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09.09.2020 15:07 Відповісти
Я считаю, что 2 срока это тоже много. 1 срок и хватит. Второй срок - это если ты там ваще герой нации, из очка страну вывел за первый срок и т. д. Но такие чудеса не бывают в реальности. Поэтому один срок и баста.
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09.09.2020 15:36 Відповісти
Не тот народ попался цыгану- урки и к тому-же обкуренные.
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09.09.2020 15:23 Відповісти
Да мусора обссыкаются от страха перед урками по 12 раз судимыми и на цырлах перед ними скачут т. к. такие уголовники, чуть что - могут не выходя из зоны устроить любому мусору веселую жизнь в реанимухе или на кладбище, возможно всей семьей. А лупят простых людей, не связанных с корешами круговой порукой.
Таракан просто не в курсах что к чему на киче и мелет что на язык взбредет, но опыт длительной отсидки у него будет - он уже лет на 25 строгача заработал.
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09.09.2020 15:33 Відповісти
А як можна потрапити туди уркам? Таракан начитався таємної сталінської літератури, як в ГУЛАГах вбивали націоналістів з різних "братніх" країн і повторює це в себе, чи замість них направив омоновців-півнів.
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09.09.2020 15:35 Відповісти
Чисто по человечески - какая же ты ****, Лука!
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09.09.2020 15:36 Відповісти
Так я че Таракан боится?? Народ же просит самую малость - провести честные выборы ПЕРВЫЙ раз в истории Белоруссии. Если у Таракана 80%, то пусть уступит - он же все равно победит. Пусть докажет и покажет скоту неблагодарному, что таки его народ выбрал!
Че ссыт?
Или ссыт оттого, что рыло в пуху и там те же самые, но наоборот.
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09.09.2020 15:39 Відповісти
Лукашенко про побиття протестувальників в ізоляторі: Туди потрапили урки, по 12 разів судимі, п'яні та обкурені, їх там було 60% - Цензор.НЕТ 4908
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09.09.2020 15:40 Відповісти
обговорювати чи публікувати висери Лукавого взагалі нема сенсу, досить заголовку.
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09.09.2020 15:42 Відповісти
Псих..
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09.09.2020 15:45 Відповісти
оно еще ******** чем янык
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09.09.2020 16:06 Відповісти
откуда же там столько 12 раз судимых обдолбанных урок внезапно сконцентрировалось???
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09.09.2020 16:15 Відповісти
А главноє всьо по госту і молоко с сметаной вкусниє і фсьє без хіміі.
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Шо воно меле
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09.09.2020 16:25 Відповісти
История всегда развивается по кругу. Но не все это знают и не все хотят это помнить
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09.09.2020 16:33 Відповісти
Звідки в країні з таким рівнем життя взялися урки судимі по 12 разів, тай й ще в такій кількості.
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09.09.2020 18:29 Відповісти
Лукашенко психічно хвора людина. Діагноз він приховав, у нього діагноз шизоїдна психопатія ще молодості. Є достовірні документи. Нехай наша біомаса дивиться, та що за смердведчука з бойком голосувала, та й біомаса зелена, що чекає Україну!
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09.09.2020 19:46 Відповісти
Как эта болезнь называется? Забыл б*я....
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09.09.2020 19:50 Відповісти
 
 