Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба
Сім'я з Білорусі попросила в Україні міжнародного захисту через переслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Двоє дорослих (чоловік і жінка) разом із дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в Чернігівській області.
Під час прикордонного контролю громадяни відразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні", - сказано в повідомленні.
За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом.
"Іноземцям роз'яснили порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформлений в'їзд в Україну в установленому порядку. У підрозділ міграційної служби України направлено повідомлення про звернення по захист", - повідомили в Держприкордонслужбі.
Разом із тим у відомстві зазначили, що за останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по захист звернулися 15 громадян Білорусі.
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