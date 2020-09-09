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Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба

Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба

Сім'я з Білорусі попросила в Україні міжнародного захисту через переслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Двоє дорослих (чоловік і жінка) разом із дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в Чернігівській області.

Під час прикордонного контролю громадяни відразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні", - сказано в повідомленні.

За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом.

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"Іноземцям роз'яснили порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформлений в'їзд в Україну в установленому порядку. У підрозділ міграційної служби України направлено повідомлення про звернення по захист", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Разом із тим у відомстві зазначили, що за останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по захист звернулися 15 громадян Білорусі.
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Топ коментарі
+8
Зачем вам Украина? Здесь же ОПЗЖелядь, зебилы и петуШарики. Пользуйтесь моментом и бегите в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию , Германию и т.д.
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09.09.2020 14:48
+7
О, відходи зелені повилазили!
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09.09.2020 14:54
+6
Опоздали сябры на пару лет. Сейчас в Украине не все так однозначно.
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09.09.2020 14:47
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Опоздали сябры на пару лет. Сейчас в Украине не все так однозначно.
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09.09.2020 14:47 Відповісти
Зачем вам Украина? Здесь же ОПЗЖелядь, зебилы и петуШарики. Пользуйтесь моментом и бегите в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию , Германию и т.д.
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09.09.2020 14:48 Відповісти
о, элита общества вылезла.
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09.09.2020 14:49 Відповісти
О, відходи зелені повилазили!
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09.09.2020 14:54 Відповісти
Это зе-клавиши от пианино, по которому Зелупа секелем молотил.
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09.09.2020 14:57 Відповісти
Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 168
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09.09.2020 15:03 Відповісти
висрався? Скільки сьогодні заробило?
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10.09.2020 00:40 Відповісти
Не рівняй по собі зебот!
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10.09.2020 03:32 Відповісти
Так и бегут, если есть виза. В Украину едут те у кого визы нет.
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09.09.2020 16:00 Відповісти
Взяточники у нас свои. Бабу з дитями принять, мужика - на фиг. Пусть защищает свои переконання, трусло
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09.09.2020 14:48 Відповісти
Дитям мороженое, бабе цветы, смотри не перепутай те.
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09.09.2020 14:52 Відповісти
Нахер с пляжа
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09.09.2020 14:49 Відповісти
Интересно а от нас взяточники тоже бегут, или упорно продолжают воровать несмотря ни на что.
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09.09.2020 14:50 Відповісти
это то самое место, где вам рады. Люди воевавшие за свою страну, оставившие в Донецке и Луганске жильё, снимают седьмой год хрущёвки и общаги, дети поступают на общих основаниях, работают на любой работе, что бы заработанное проесть, а что бы им не унывалось верховный главнокомандующий устраивает в столице омерзительные блевотные зрелища. Добро пожаловать!
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09.09.2020 14:52 Відповісти
У нас заўсёды крыху срачэй у палітыцы, гэта нармальна, таму мы робім палітыку сапраўды цікавай) Увогуле, сардэчна запрашаем ва Украіну. Вывучыце крыху ўкраінскую мову, не лезьце ў палітыку, не крадзіце, адкрывайце малы бізнес і вазьміце іпатэчнае жыллё, і ўсё будзе добра.
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09.09.2020 15:22 Відповісти
 
 