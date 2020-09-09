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Лівія (117) росія (63594) Туреччина (3431) ПВК Вагнер (1534)

Росія і "вагнерівці" порушували заборону на постачання озброєння до Лівії, - доповідь ООН

Росія і

Кілька країн, включно з Росією, Туреччиною, ОАЕ, і підтримувані ними сторони лівійського конфлікту помічені в порушенні ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Росія поставила винищувач і бомбардувальник, ПВК "Вагнера" ​​відправила в Лівію 800-1200 найманців.

Про це повідомляє агентство Associated press (AP) із посиланням на доповідь комітету експертів ООН з нагляду за дотриманням санкцій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також ембарго порушували 11 компаній, включаючи ПВК "Вагнер", яка, за заявами експертів, в травні надала 800-1200 найманців для допомоги командувачу Лівійською національною армією (ЛНА) Халіфі Хафтару.

За даними спостерігачів, Росія переправила до Лівії, як мінімум, два типи озброєнь: винищувач МіГ-29, який діяв з авіабази "Аль-Джуфра", і тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24, що вилітав з баз "Аль-Джуфра" і "Аль-Кадим". Крім цього, невстановлена приватна військова компанія, пов'язана з Росією, виділила "модернізовану версію основного бойового танка".

У свою чергу, за версією комітету, ПВК "Вагнер" для підтримки операцій ЛНА переправив "приватних військових оперативників", екіпіровку і два бронетранспортери. При цьому "оперативники" брали участь у відведенні загонів ЛНА від Бені Валіда 27 травня. Станом на 1 липня присутність сил ПВК "Вагнер" було зафіксовано на п'яти авіабазах: "Аль-Джуфра", "Шлюб-аш-Шат", "Гардабія", "Сабха" і "Вадд" і на території найбільшого в Лівії нафтового родовища "Аш -Шарара".

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Експерти стверджують, що Росія також постачала ЛНА вантажі, які доставлялися по повітрю з РФ через Сирію в східну частину Лівії.

Крім "ПВК" Вагнер, в ООН звинуватили в порушенні збройового ембарго ще 10 компаній, які надавали матеріально-технічну підтримку ЛНА - авіакомпанії, зареєстровані в Казахстані, Сирії, Україні, Таджикистані, а також дві компанії з ОАЕ.

У комітеті зазначили, що поставки зброї в Лівію Туреччиною з 2019 року і ОАЕ з січня 2020 року були "масштабними, кричущими, з цілковитою неповагою до санкційних заходів".

Зокрема, Анкара направляла до Лівії військовий персонал, іноземних бійців, засоби ведення радіоелектронної боротьби, протитанкові керовані ракети, бойові безпілотники, зенітні самохідні установки, артилерію, зенітні ракети, фрегати, винищувач-штурмовик. ОАЕ в свою чергу розгорнули в Лівії військових, бронетранспортери, патрульні машини, винищувачі.

Також читайте: ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США

У комітеті підкреслили, що обидві сторони конфлікту в Лівії - уряд національної єдності (ПНС) в Тріполі і ЛНА - активно забезпечувалися по повітрю: наприклад, вантажі з ОАЕ доставлялися в східну Лівію і західний Єгипет, а з Туреччини - в західні райони Лівії.

Крім цього, сторонам конфлікту і країнам, які підтримують їх, а також Єгипту і Сирії не вдалося інспектувати морські і повітряні судна на предмет ввезення в Лівії військових вантажів, додали експерти. В ООН згадали, що п'ять суден, що прямували в порти ПНС, і два судна, що йшли в порти ЛНА, порушували ембарго.

AP повідомляє, що на запити агентства в постпредства ОАЕ, РФ, Йорданії, Єгипту, Сирії та Катару в ООН з приводу цієї інформації відповідей не було. Співробітник постпредства Туреччини при ООН на умовах анонімності заявив, що Анкара підтримує комітет експертів ООН і ПНР, і відкинув звинувачення на адресу Туреччини в порушенні збройового ембарго.

У Лівії протягом довгого часу паралельно існують два органи виконавчої влади:  ПНС Фаїза Сарраджа, яке засідає в Тріполі, і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни і підтримуваний ЛНА. За даними західних ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет. На боці уряду в Тріполі, в свою чергу, виступають Туреччина, Катар і Італія.

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Топ коментарі
+10
Россия и "вагнеровцы" нарушали запрет на поставки вооружения в Ливию, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 1815
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09.09.2020 14:58
+4
Ну і чьто? Сказала какацапія...
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09.09.2020 14:51
+4
Хлам Путлера Султан Эрдоган превратит в не качественный металлолом...,посколку армия Турции получила на вооружение сразу 2 типа боевых Дронов...с полезной нагрузкой 1 тонна каждый.. хрясь..и от Вагнетов не останется даже пыли...
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09.09.2020 15:01
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Ну і чьто? Сказала какацапія...
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09.09.2020 14:51 Відповісти
Идет к тому, что прикроют северный поток 2 (даже Германия начала об этом заикаться), нефть ниже 40 долларов и т.д. и т.п.. После этого будет говорить "Ну і чьто?" ?
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09.09.2020 15:09 Відповісти
В 2008 г. шатёр Каддафи был установлен в Кремле. Оркестр исполнил "Аллаху акбар".Путин и Медведев клялись Каддафи в вечной дружбе -ради денег за продажу Ливии оружия. В Ливию были направлены русские наемники. В 2011 г. в Ливии начались выступления против Каддафи. Что сделали карлики? Естественно , предали Каддафи.Они установили вокруг Ливии русские военные корабли и не выпустили ливийцев из страны. Каддафи, его стороники и русские наемники были убиты.
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09.09.2020 14:52 Відповісти
А...уже обеспокоились или еще нет?
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09.09.2020 14:57 Відповісти
Глубокая обеспокоенность сидела так далеко, шо только маленький ее кусочек выглядывал из дупы, вызывая небольшой зуд и легкое покраснение.
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09.09.2020 15:04 Відповісти
Легче найти что Мавзолейные не нарушили,а это браццкий Договор Молотов-Риббентроп....причем Договоров с быдлом Гитлера было ТРИ...23 августа 1939 года,Договор от 28 сентября 1939 года и Договор о сотрудничестве НКВД и ГЕСТАПО от 11 ноября 1938 года...
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09.09.2020 14:58 Відповісти
Россия и "вагнеровцы" нарушали запрет на поставки вооружения в Ливию, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 1815
показати весь коментар
09.09.2020 14:58 Відповісти
Хлам Путлера Султан Эрдоган превратит в не качественный металлолом...,посколку армия Турции получила на вооружение сразу 2 типа боевых Дронов...с полезной нагрузкой 1 тонна каждый.. хрясь..и от Вагнетов не останется даже пыли...
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09.09.2020 15:01 Відповісти
забороніть кацапам з даху стрибати
пора з гівноімперією кінчати
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09.09.2020 15:02 Відповісти
"Россия поставила истребитель и бомбардировщик, ЧВК "Вагнера" отправила в Ливию 800-1200 наемников." "Россия и "вагнеровцы" ,- это не одно и тоже???
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09.09.2020 15:09 Відповісти
роісся каже, що ніякого ПВК Вагнера не існує. Ото така фігня, малята.
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09.09.2020 15:21 Відповісти
Мавзолейное быдло это одно понятие,от танков и до города Зачуханска в Тайге или Тундре...
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09.09.2020 15:12 Відповісти
Как там дерьмократ Навальный говорил? ....,Крым не бутерброд...
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09.09.2020 15:17 Відповісти
Интересно. ЧВК ВАГНЕРА это отдельная страна?
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09.09.2020 15:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.09.2020 15:39 Відповісти
А нам тут розповідали що, країнам які воюють не надають допомоги Я правда в таких випадках відповідаю що, тоді б війни довго не тривали.
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09.09.2020 15:50 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ХОТЬ ПО 100 ТЫСЯЧ $ !!! ИЛИ ВЫ ЗА ОДНО !?)
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10.09.2020 05:45 Відповісти
 
 