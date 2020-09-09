Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура
Проводити паралелі між ситуаціями в Білорусі і Росії невірно, це країни з різними політичними тенденціями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Захід, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Я б тут не погодився з якимись паралелями. Все-таки, хоча в нас є Союзна держава, якою ми дуже дорожимо, ми дві різні країни, ми дві різні суверенні держави. У нас інша політична культура, у нас інший політичний ландшафт, інші політичні тенденції. Тому тут якісь узагальнення, мені здається, були б невірними", - сказав Пєсков журналістам у середу.
Так він відповів на прохання прокоментувати слова "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що події, подібні білоруським, можуть статися і в Росії.
При цьому Пєсков додав, що Росія "з абсолютною повагою ставиться до політичної культури і політичного ландшафту Білорусі".
"Якщо вони не такі, як у нас, це не означає, що вони невірні. У цьому, власне, і є суверенність", - наголосив прессекретар.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що в разі "краху" республіки наступною буде Росія.
"Знаєте, ми до чого прийшли разом із російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія", - сказав Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ.
Як вважає Лукашенко, "все глобалізовано та інтернаціоналізовано".
"Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом (старшим братом я його називаю) Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна", - зауважив він.
"Тому що - а як ви протистоїте телеграм-каналам? У вас є можливість блокувати ці телеграм-канали? Ні в кого немає, навіть у тих, хто всю цю павутину придумав. Американці. Ви ж бачите, що там діється. І телеграм-канали там грають провідну роль", - вважає Лукашенко.
"Але цю історію - це вони затіяли, вони це починали, і до того ж давно. Не Росія, не Білорусь це затіяла - це вони завжди цим займалися. І отримали. Тому Господь із ними. А ми пожинаємо плоди всього цього", - продовжив він .
"Прибрати інтернет та інше... Навіть якщо інтернет сьогодні прибрати, телеграм-канали ці з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро певні політичні події, а можливо, і на рівному місці", - зауважив Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Разработчик «Новичка» назвал возможное вещество из дела Навального.
Один из разработчиков нервно-паралитических веществ класса «Новичок», доктор химических наук https://lenta.ru/tags/persons/mirzayanov-vil/ Вил Мирзаянов определил возможное вещество из дела https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексея Навального . Интервью с ученым опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=PmnGhLtH7SE&feature=emb_logo YouTube -канале https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ радиостанции «Эхо Москвы» .
По словам Мирзаянова, Навальный, скорее всего, впал в кому из-за воздействия вещества группы «Новичок» под кодовым названием А-242. «Это твердое вещество, оно гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии (для предполагаемого отравления экс-сотрудника https://lenta.ru/tags/organizations/gru/ ГРУ https://lenta.ru/tags/persons/skripal-sergey/ Сергея Скрипаля - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ), его нужно порядка десяти миллиграммов, чтобы убить человека», - сказал он.»
в них дійсно інша культура
...
Я здичавіло вибачаюся, у кацапів інше політичне ЩО?
балалайки, матрьошки та кокошніки
стоя на коленях- пИськов
Теперь оказывается не один народ,не общие корни,не общая культ...ура,извините поперхнулся))Уже и не одно государства,а два разных,суверенных)))
Ну ладно...Лука,когда сбежит,вы его ещё принять в ростовский зоопарк в соседнюю клетку с яныком сможете))
А вот куда вы бежать будете,а?)))
Бежать вам некуда,вы везде изгои))
Поэтому вы не задумываясь утопите в крови свою *********,если вам конечно позволят этнические нерусские.))))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А БОРИС НЕМЦОВ, ПОЛИТКОВСКАЯ, ЛИТВИНЕНКО И ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ НЕ В ЧЕМ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ ИСПРОБОВАЛИ ВАШУ КУЛЬТУРУ НА СЕБЕ!!!
НАДЕЮСЬ АМЕРИКАНСКАЯ РАКЕТА С ЛАЗАРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ РАССМОТРИТ ВАШУ КОМАНДУ ФУТБОЛИСТОВ КРЕМЛЕСКИХ ВБЛИЗИ!!! бЛИЗКО-бЛИЗКО!!
https://images.cnscdn.com/images/4/f/9/0/4f90d255c2882016fff55d8549ff4c71/original.jpgПроводити паралелі між ситуаціями в Білорусі і Росії невірно, це країни з різними політичними тенденціями-------------------
і він правий...
Давайте я вам объясню элементарно простую вещь, которую категорически не желают понимать всевозможные радетели за русский норот. Это ваше недовольство властью - и есть проявление самого низменного скотства. Оно не делает опущенного терпилу человеком. Разве раб доволен, когда его секут кнутом? Конечно, нет! И что? Дело совершенно в другом: раб считает это ПРИЕМЛЕМЫМ, а для свободного человека удар кнутом - оскорбление, за которое он снимает оскорбителю голову вместе с фуражкой. Рабу же дай кнут и вафли на плечи - он исхлещет своих собратьев по бараку сильнее, чем потомственный барин. Раб таким образом вырастает в собственных глазах, поднимается над смердами. Я в принципе не могу выражать свое отношение к вашему скрепному рейху по шкале «доволен/не доволен», «поддерживаю/не поддерживаю». Для меня все сущее в рейхе НЕПРИЕМЛЕМО.
https://kungurov.livejournal.com/268411.html
А (*** росияне)вы - скоты. Вам ввели QR-пропуска на вход в метро - вы недовольны тем, что это создало заторы, тем, что повысило угрозу заражения ОРВИ, во имя борьбы с которой все это шапито якобы затеяли. То есть, если б имел место «орднунг унд эфольг», то, выходит, и повода для недовольства нет? Дебилы аж кипят от негодования, что фюрер посадил всех под домашний арест и не выплатил по тыщще баксов, как в цивильных странах. А если бы ***** объявило, что тем, кто сам себе заварит подъезд, оно выплатит по пять штук евро, как в Германии - вы бы побежали наперегонки за сварочным аппаратом.
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развест по столбам
Друг друга за малейшее отличие..."
(И. Губерман).
Нук вы поняли о чем я????......культивация то ...давно началась.