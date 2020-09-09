КВУ: Екснардеп Левченко не має стосунку до зриву "нарізки" округів на виборах у Києві

Колишній народний депутат "Свободи" Юрій Левченко, якого генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель звинуватив у зриві "нарізки" округів на виборах у Києві, насправді не причетний до цього зриву.

Про це Кошель написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Екснародний депутат Юрій Левченко дійсно активно виступав на засідання комісії, однак цей виступ мав місце після опівночі, у перші хвилини 7 вересня. Ці хвилини є принциповими. Він вказував на порушення норм Виборчого кодексу і штучне затягування в роботі комісії і мав для цього всі підстави", - зазначив Кошель.

За його словами, "щодо представників інших політичних сил, які перетворили засідання комісії на фарс, наша позиція залишається незмінною".

Раніше Кошель заявив, що представник ОПЗЖ, "Голосу" і "Свободи" зірвали "нарізку" округів на виборах в Києві.