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Мовчан (13) лікарі (1269) НСЗУ (313) медреформа (129) зарплата (2212)

Керівники окремих медустанов отримують зарплату в 6-8 разів більшу, ніж лікарі, - НСЗУ

Керівники окремих медустанов отримують зарплату в 6-8 разів більшу, ніж лікарі, - НСЗУ

В окремих медустановах місячні витрати на зарплату керівництва в шість-вісім разів перевищують витрати на зарплату лікарів.

Про це заявила на брифінгу заступниця глави Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Оксана Мовчан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, в першому кварталі середні витрати на оплату праці лікарів "первинки" становлять 14,5 тис. грн, середнього медперсоналу - 7804 грн, молодшого медперсоналу - 4449 грн.

При цьому в деяких медустановах середньомісячні витрати на оплату праці лікаря становлять 20-28 тис. грн. Так, в Центрі первинної допомоги Любомльської райради Волинської області середньомісячні витрати на оплату праці лікаря складають 28,5 тис. грн, в Центрі первинної допомоги №1 Солом'янського району Києва - 27 тис. грн.

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Середньомісячні витрати на оплату праці керівника медзакладу в першому кварталі 2020 становили 23070 грн.

"В окремих медичних установах середньомісячні витрати на оплату праці керівництва в шість-вісім разів більше, ніж на оплату праці лікарів. Зокрема, такі медустанови є у Волинській, Черкаській, Полтавській, Закарпатській областях. Так, в одному з медичних закладів Черкаської області середньомісячна оплата праці керівника становить 58767 грн, а лікаря - 7586 грн", - сказала вона.

Мовчан підкреслила, що "медичні працівники при укладенні колективного договору повинні звертати на це увагу".

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оплата труда руководителя составляет 58767 грн, а врача - 7586 грн" /правильный руководитель организует правильное голосование ему подчинённых.https://censor.net/ru/n3218390
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09.09.2020 15:37 Відповісти
ну кто бы сомневался -
всю пайку сожрали хозяева больниц-главврачи и прочие ынвесторы

работяги - зубы наполку

как и везде

ахахаха
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09.09.2020 15:39 Відповісти
Поэтому, украинские врачи и медсестры, все чаще встречаются в таком захолустье как Германия, Италия...
А в Украине, скоро останутся только молодые профессионалы из команды зебуина!
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09.09.2020 15:45 Відповісти
проФФесиАНАЛЫ
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09.09.2020 16:50 Відповісти
...и как раз эти руководители и ВИЗЖАЛИ ПРОТИВ мед-реформы и ЛИЛИ ПОМОИ на Супрун.
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09.09.2020 15:46 Відповісти
Выращивая прослойку холуёв, шмаркля расчитывает надолго сохранить свой режим.
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09.09.2020 15:57 Відповісти
 
 