Керівники окремих медустанов отримують зарплату в 6-8 разів більшу, ніж лікарі, - НСЗУ

В окремих медустановах місячні витрати на зарплату керівництва в шість-вісім разів перевищують витрати на зарплату лікарів.

Про це заявила на брифінгу заступниця глави Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Оксана Мовчан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, в першому кварталі середні витрати на оплату праці лікарів "первинки" становлять 14,5 тис. грн, середнього медперсоналу - 7804 грн, молодшого медперсоналу - 4449 грн.

При цьому в деяких медустановах середньомісячні витрати на оплату праці лікаря становлять 20-28 тис. грн. Так, в Центрі первинної допомоги Любомльської райради Волинської області середньомісячні витрати на оплату праці лікаря складають 28,5 тис. грн, в Центрі первинної допомоги №1 Солом'янського району Києва - 27 тис. грн.

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Середньомісячні витрати на оплату праці керівника медзакладу в першому кварталі 2020 становили 23070 грн.

"В окремих медичних установах середньомісячні витрати на оплату праці керівництва в шість-вісім разів більше, ніж на оплату праці лікарів. Зокрема, такі медустанови є у Волинській, Черкаській, Полтавській, Закарпатській областях. Так, в одному з медичних закладів Черкаської області середньомісячна оплата праці керівника становить 58767 грн, а лікаря - 7586 грн", - сказала вона.

Мовчан підкреслила, що "медичні працівники при укладенні колективного договору повинні звертати на це увагу".