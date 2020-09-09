Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це
В історії не було жодного разу: щоб така колективна гидота сходила нації з рук.
Про це заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.
"Соромно і сумно бути громадянином РФ. Ми дозволили зробити себе рабами. І ми несемо пряму відповідальність за те, що ця злочинна держава від нашого імені творить зовні.
Підтримка чергового тирана - не новина. Емоційно нинішня зрада щодо білоруського народу сприймається, звичайно, гостріше, ніж венесуельська або навіть будь-яка з середньоазіатських історій, але по суті, та ж підлість, і ті ж людські страждання на виході...
Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни, винні чи невинні прямо у цьому злі, несуть відповідальність за це, звичайно. А яким саме чином прийде розплата - це вже історичні подробиці. У бездонному мішку матінки-Кліо багато всякої неприємної всячини, і тільки одного не було жодного разу: щоб така колективна гидота сходила нації з рук...
І коли прийде час, матінці буде абсолютно по барабану, хто тут сімоньян, а хто ні. Матінка, як установка "Град", б'є по площах ... І на відміну від Господа зі старої книжки, абсолютно не заморочується тим, щоб праведники покинули місто перед вогнем і сіркою", - заявив Шендерович.
Раніше нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом жорстокості співробітників силових структур у Білорусі: "Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за старою звичкою. Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи."
Кацапи нас ненавидять і це потрібно знати.
Рашка и сегодня, и вчера , и позавчера, и с времен своего зарождения была, есть и будет злом.
Потому-что рождена злом, ложью, пытками, унижением всего свободного и всех свобод..
У Рашки нет человеческого лица, у не морда зверя.
Даже если он не считает себя виноватым или причастным.
Кара приходит не мгновенно, но наступает обязательно.
Более понятный пример: 73% проголосовавших ...
Пенсионеры, нас создало именно их поколение. Что посеешь.
Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то козел. Старший брат: - Если козел - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
PS/ В Украине у настоящих предателей большая часть СМИ. Всё это можно назвать демократически конечно- "множество разных точек зрения". В РФ просто сплошная брехня на всех каналах- затуманивают и без того затуманенный мозг населения.
Не менш цікаво, ніж сам пост.
Багато цікавого.
Він Людина
Хто служив у совковій армії, рекомендую його "Кукльі. Осенний призьів" - обреготатися.
Поважають ті, у кого ще совість лишилась.
Чхали они на братьев. Их у них никогда не было. Только попутчики. Эрефия - последняя империя зла в мире и это не я сказал...
Угу. Сцепились руками. Прижались к стенке. Вылитые фашисты против пушистых зайчиков в балаклавах с дубинками.
https://twitter.com/VVP2_0/status/1303631187366367234 @Мысли_Перзидента
Теперь эта точка зрения у вменяемых людей стала общим местом. И сегодня Юрий Нестеренко уже не кажется экстравагантным "руссофобом".
После очередных подмётных выборов у пуйла был рейтинг около 42%. После вторжения в Крым он подскочил почти до 90%.
- Это уже не домыслы, это ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того, что весь мокшанский биомусор ответственен за преступления Кремля.
- Привычная формула "хороший народ - плохое правительство" АБСОЛЮТНО неприменима к паРаше. Более того, похоже что кремлёвская шайка как раз бросает агрессию за рубежом как кость своей быллячей биомассе чтобы таким образом заполучить их поддержку и отвлечь от того тотального воровства что тамбовская преступная группировка учинила в Газпромии.
Так что Шендер по большому счёту ничего нового-то не открыл.
Но тут вопрос : а зачем ЕС и США выкормили эту суку россию?