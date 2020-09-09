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Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це

Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це

В історії не було жодного разу: щоб така колективна гидота сходила нації з рук.

Про це заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно і сумно бути громадянином РФ. Ми дозволили зробити себе рабами. І ми несемо пряму відповідальність за те, що ця злочинна держава від нашого імені творить зовні.

Підтримка чергового тирана - не новина. Емоційно нинішня зрада щодо білоруського народу сприймається, звичайно, гостріше, ніж венесуельська або навіть будь-яка з середньоазіатських історій, але по суті, та ж підлість, і ті ж людські страждання на виході...

Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни, винні чи невинні прямо у цьому злі, несуть відповідальність за це, звичайно. А яким саме чином прийде розплата - це вже історичні подробиці. У бездонному мішку матінки-Кліо багато всякої неприємної всячини, і тільки одного не було жодного разу: щоб така колективна гидота сходила нації з рук...

Читайте також: Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура

І коли прийде час, матінці буде абсолютно по барабану, хто тут сімоньян, а хто ні. Матінка, як установка "Град", б'є по площах ... І на відміну від Господа зі старої книжки, абсолютно не заморочується тим, щоб праведники покинули місто перед вогнем і сіркою", - заявив Шендерович.

Раніше нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом жорстокості співробітників силових структур у Білорусі: "Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за старою звичкою. Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це 01
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Топ коментарі
+28
Не добапвить не убавить "Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло"
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09.09.2020 16:06
+24
они всех ненавидят - даже сами себя..... Ни к одному народу, входящему в состав федерации - нет любви - москва пользуется их ресурсами (трудовыми, полезными ископаемыми) а народ спаивает и вывозит, стирает национальность и самоидентичность и растворяет в серой массе русского быдла
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09.09.2020 16:11
+21
Россия сегодня - прямое историческое зло(с)
Рашка и сегодня, и вчера , и позавчера, и с времен своего зарождения была, есть и будет злом.
Потому-что рождена злом, ложью, пытками, унижением всего свободного и всех свобод..
У Рашки нет человеческого лица, у не морда зверя.
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09.09.2020 16:12
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Шендерович очень обижен на русских за историю с матрасом.
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09.09.2020 16:06 Відповісти
Шендерович - кто это??? Еще один алкаш-оппозиционер?
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09.09.2020 16:12 Відповісти
Заперечити його словам чимось можете ?
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09.09.2020 16:14 Відповісти
Лахта же это! В мусорку (спам) без бессмысленных разговоров!
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09.09.2020 16:16 Відповісти
Он сам россиянин и при этом обвиняет других россиян в том, в чем участвовал сам.
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09.09.2020 16:18 Відповісти
тобто вас обвинувачує ?
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Он обвиняет ВСЕХ россиян и говорит "мы", а не они. Или чукча не читатель, чукча писатель?
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09.09.2020 16:26 Відповісти
"Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это." - где МЫ???
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09.09.2020 16:31 Відповісти
Ты точно не читатель.
"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи."
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09.09.2020 16:33 Відповісти
Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечноИсточник: https://censor.net/ru/n3218399 - где МЫ??? Слепой ты что ли?
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09.09.2020 16:42 Відповісти
...чувак, походу, в твоей конструкции режим дурака включен по дефолту, и даже тумблер "вкл-выкл" не предусмотрен
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09.09.2020 17:34 Відповісти
Не добапвить не убавить "Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло"
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09.09.2020 16:06 Відповісти
Зато можно исправить: вместо "Ф" написать "П".
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09.09.2020 16:33 Відповісти
Есть чего добавить - почему только "сегодня"? Всегда.
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09.09.2020 17:00 Відповісти
Звісно. Вся країна несе відповідальність за злочини їхньої влади.
Кацапи нас ненавидять і це потрібно знати.
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09.09.2020 16:07 Відповісти
они всех ненавидят - даже сами себя..... Ни к одному народу, входящему в состав федерации - нет любви - москва пользуется их ресурсами (трудовыми, полезными ископаемыми) а народ спаивает и вывозит, стирает национальность и самоидентичность и растворяет в серой массе русского быдла
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09.09.2020 16:11 Відповісти
Не ну правильно сказал....
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09.09.2020 16:09 Відповісти
А че гадать? Расплата давно прописана и расписана - ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ТЮРЬМЫ НАРОДОВ-РАБОВ. Разъединение этой гнусности на все 86 запчастей-субъектов.
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09.09.2020 16:11 Відповісти
Що приречене втопитись у болоті не згорить.
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09.09.2020 16:11 Відповісти
Россия сегодня - прямое историческое зло(с)
Рашка и сегодня, и вчера , и позавчера, и с времен своего зарождения была, есть и будет злом.
Потому-что рождена злом, ложью, пытками, унижением всего свободного и всех свобод..
У Рашки нет человеческого лица, у не морда зверя.
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09.09.2020 16:12 Відповісти
Так званые россияне это же быдло и варвари мокшански
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09.09.2020 16:13 Відповісти
"Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это." - Это да. А Запад вскормил этого дракона, античеловеческий строй.
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09.09.2020 16:13 Відповісти
Расскажи, как вскормил. Призраком что ли, что бродил по Европе?
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09.09.2020 16:16 Відповісти
Коли прямо допомагав, коли просто не придушив, хоча міг елементарно.
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09.09.2020 16:49 Відповісти
_Главный источник дохода людоедов - продажа ресурсов. Запад - главный покупатель. Спонсор войн, развязанных рф!
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09.09.2020 17:14 Відповісти
Вселенная устроена так, что всегда расплачивается виновный!
Даже если он не считает себя виноватым или причастным.
Кара приходит не мгновенно, но наступает обязательно.
Более понятный пример: 73% проголосовавших ...
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09.09.2020 16:16 Відповісти
не совсем так. Обычно расплата падает на тех, кто слабо причастен - рядовых граждан, детей, пенсионеров.
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09.09.2020 16:17 Відповісти
Если родители "улизнули", карма настигает детей.
Пенсионеры, нас создало именно их поколение. Что посеешь.
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09.09.2020 16:55 Відповісти
так мы до времен Гетьманщины дойдем... события следуют по логической цепочке
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09.09.2020 18:51 Відповісти
Логика - штука тонкая. Зависит от "тараканов" в голове логиста. Например:
Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то козел. Старший брат: - Если козел - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
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10.09.2020 10:19 Відповісти
Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло.- и завтра и после завтра и после ,после до тех пор пока есть мокши и тюрьма народов
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09.09.2020 16:19 Відповісти
У него рашка всегда исчадие ада. На Эхе Москвы это норма, там таких статей про рашку-говняшку с дюжину в день. Не представляю чтобы оппозиция в Украине или где-нибудь еще называла собственную страну историческим злом.
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09.09.2020 16:22 Відповісти
Эхо Москвы просто более-менее объективное(не пропагандисткое) СМИ, вот и воспринимается путиноидами-россиянами как что-то негативное. Они привыкли к другому "продукту". Другим ненужно называть свою страну истор.злом, т.к. она ею не является. Вот в гитл.Германии находились немцы, которые так говорили про свою страну, потому что Германия тогда такой страной и являлась. С Россией также.
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09.09.2020 16:59 Відповісти
Когда погибли подводники, Эхо Москвы выпустило издевательскую статью "Искатели дна", автор как раз Шендерович. Это товарищи зильбертруды просто адский ******. Такое возможно только в е*анутой "гусской" оппозиции.
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09.09.2020 17:26 Відповісти
Загуглил. Как всегда - ложь от "отмазальщиков" Пу. Шендерович назвал эту статью- "Исследователи дна". Как-бы намекаю на абсурдность кремлевской версии- в самой статье пишет- "Версия о научных исследований Мирового океана не продержалась и суток". Но нужно же наврать и выдумать не сущесвующие название -"искатели дна". Эх путиноиды, путиноиды...))
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09.09.2020 17:39 Відповісти
Почему он мразь, потому что говорит правду? В отличии от брехни путинской пропаганды?
PS/ В Украине у настоящих предателей большая часть СМИ. Всё это можно назвать демократически конечно- "множество разных точек зрения". В РФ просто сплошная брехня на всех каналах- затуманивают и без того затуманенный мозг населения.
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09.09.2020 17:56 Відповісти
https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2456643-echo/
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09.09.2020 17:41 Відповісти
Ну и как же вы там допустили такое, вместе со своим гуманизмом и прочими выспренности словесами, говоруны нафиг?
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Рекомендую почитати коменти під цим його постом.
Не менш цікаво, ніж сам пост.
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09.09.2020 16:46 Відповісти
Будя, начитался уже. Ещё с того момента, когда он оплакивал упавший самолётик с оркестриком Александрова, летевшим петь путлеровским соколам в Сирию. Довольно с меня этих агроэльфийской либерды. Все они там соплежуи, хорошо, что Сахаров и Новодворская не дожили до их беззубой писанины, они бы заплакали со стыда.
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09.09.2020 16:51 Відповісти
согласен с Шендеровичем. Только вместо Путина - актёры.
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09.09.2020 16:23 Відповісти
В Истории самым жестоким тираном был Тимур (Тамерлан), он уничтожил треть населения Евразии. Если сравнить по результатам Второй мировой, то это соответствовало миллиарду жертв. И это без огнестрельного оружия, танков и авиации !
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Ну, це аналог чуми, або чорної віспи, або ще якогось сифілісу, у людській подобі.
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09.09.2020 16:28 Відповісти
Напрасно обращается.....Какая там интеллигенция? Интеллигентов еще предыдущий Вова на пароходе вывез ,а оставшихся сгноил в ГУЛАГе. Нынче в орде одни холуи и лизоблюды,одним словом -"крымнаш".
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09.09.2020 16:29 Відповісти
Интеллигенция это Шендерович и Гозман, остальные все быдло.
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09.09.2020 16:31 Відповісти
Крим наш, потому, что кацапы ненасытные шовинисты, имперская наволочь. Им всего всегда мало. Их останавливает только СИЛА и ОКЕАНЫ! Мразь!
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09.09.2020 17:14 Відповісти
Підписаний на Шендеровича в мордокнизі.
Багато цікавого.
Він Людина
Хто служив у совковій армії, рекомендую його "Кукльі. Осенний призьів" - обреготатися.
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09.09.2020 16:45 Відповісти
Если враг кого-то хвалит, значит этот человек предатель.
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09.09.2020 17:50 Відповісти
Ніхто його в параші не хвалить.
Поважають ті, у кого ще совість лишилась.
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10.09.2020 15:15 Відповісти
Роль інтелігенції (гуманітаріїв) знижується у всьому світові. Етап історії такий пішов, що зробиш. Молодь розмовляє або мовою технократів (бізнесу) або мовою розваг (селебріті-культ ). На обох цих мовах росія найуспішніший проєкт - бабла неміряно і реаліті-шоу на сто років наперед відзняли. Тут діє парадокс, який не додає радості іншим народам : саме втягнення росії в військові та політичні дії за кордоном її розвалить. Внутрі там консолідоване болото, навіть для майдана протестів обрали Болотную Площадь, де нацболи лімонова були активнішими за яблоко явлінского. Всупереч закликам побєдобєсія, навіть Друга Світова війна долучилася до розвалу ссср, бо без протестів поляків, німців, румунів, угорців, балтійців нічого в ссср не змінилося б. Себто тільки зовнішньо-політичні провали росії її розвалять.
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09.09.2020 17:04 Відповісти
Cамая большая ошибка в заявлении "Мы все еще ваши братья"...
Чхали они на братьев. Их у них никогда не было. Только попутчики. Эрефия - последняя империя зла в мире и это не я сказал...
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09.09.2020 17:05 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25564020.html Лукашенко сравнил протестующих беларусов с фашистами

Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це - Цензор.НЕТ 3182

Угу. Сцепились руками. Прижались к стенке. Вылитые фашисты против пушистых зайчиков в балаклавах с дубинками.
https://twitter.com/VVP2_0/status/1303631187366367234 @Мысли_Перзидента
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09.09.2020 17:13 Відповісти
Лукашенко головного мозга...
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09.09.2020 17:16 Відповісти
Русише швайне,фу
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09.09.2020 17:20 Відповісти
"Мы все еще ваши братья" Вроде и нобелевский лауреат а такая глупая. Хотя литература... витают в облаках. Вот пока вы будут братьями вас и будут топтать. Как можно не понимать таких очевидных вещей.
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09.09.2020 17:29 Відповісти
Интересно что лет десять назад, когда Нестеренко и Мельникофф говорили примерно эти же вещи про кассавский биомусор, это казалось несколько чрезмерным. Даже мелькала мысль, а не провокаторы ли они?
Теперь эта точка зрения у вменяемых людей стала общим местом. И сегодня Юрий Нестеренко уже не кажется экстравагантным "руссофобом".
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09.09.2020 18:19 Відповісти
Ответственности паРашного народа за злодеяния их клики есть прямое математическое доказательство:
После очередных подмётных выборов у пуйла был рейтинг около 42%. После вторжения в Крым он подскочил почти до 90%.
- Это уже не домыслы, это ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того, что весь мокшанский биомусор ответственен за преступления Кремля.
- Привычная формула "хороший народ - плохое правительство" АБСОЛЮТНО неприменима к паРаше. Более того, похоже что кремлёвская шайка как раз бросает агрессию за рубежом как кость своей быллячей биомассе чтобы таким образом заполучить их поддержку и отвлечь от того тотального воровства что тамбовская преступная группировка учинила в Газпромии.
Так что Шендер по большому счёту ничего нового-то не открыл.
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09.09.2020 18:24 Відповісти
Как когда-то писал Гоголь-"русские хуже и гаже свиней"(с)
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09.09.2020 18:52 Відповісти
Nuclear - единственная сила которая может опиздюлить " это историческое зло".

Но тут вопрос : а зачем ЕС и США выкормили эту суку россию?
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09.09.2020 18:59 Відповісти
А вот сам Шендерович - прямое *************** добро.
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09.09.2020 22:52 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ НАЧИНАЯ С ИЗ ДЕТЕЙ !)
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10.09.2020 05:39 Відповісти
Кожен русскій має відчути на своїй шкурі відповідальність за те, що роблять їх представники в світі.
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10.09.2020 23:11 Відповісти
 
 