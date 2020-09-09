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Кравчук (546) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (1998)

У районі селища Шуми буде спільне інспектування за участі ОБСЄ, про це домовилися в ТКГ, - ОП

У районі селища Шуми буде спільне інспектування за участі ОБСЄ, про це домовилися в ТКГ, - ОП

Учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона забезпечить питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції", - сказано в повідомленні.

В Офісі президента вказали, що ОБСЄ вкотре підтвердила неспроможність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня.

"Цей факт викладено в нашому звіті від 5 вересня цього року", - наголосив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

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Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що сьогоднішній день дає надію на виконання режиму припинення вогню і надалі всіма сторонами.

"Із цією метою українська сторона буде задіяти будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців і мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу і виконанню досягнутих домовленостей", - наголосив він.

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Топ коментарі
+45
Я правильно розумію, що таки домовилися патрулювати на районі з бандитами?
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09.09.2020 16:17
+43
Там зелёнка сплошная с нашими позициями. Нельзя кацапов туда пускать - они вынюхают, а потом обстрел, всё-таки, будет. Только не хаотичный, а прицельный.
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09.09.2020 16:17
+33
это чего, на позиции морпехов придут орки и будут инспектировать? вы там ох.ели что ли?
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09.09.2020 16:25
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...не будет...
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10.09.2020 19:20 Відповісти
- Проведение совместной инспекции реальной ситуации с нарушением ВФУ первого пункта дополнительных мер в районе населенного пункта Шумы сорвано по вине украинской стороны, - сообщило представительство ДНР в СЦКК. - Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции.
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10.09.2020 19:30 Відповісти
я не эсперт... но кого-то прокинули через что-то имхо
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10.09.2020 19:33 Відповісти
даже если кравчуку отстрелят ягодицу наркоманы-ополченцы, это не будет срывом минских договоренностей
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11.09.2020 15:27 Відповісти
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