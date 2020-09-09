Законопроєкт про екоконтроль потребує кардинальної переробки, комітет відправив його на повторне перше читання, - депутат Магера

Профільний парламентський комітет відправив на доопрацювання законопроєкт про екологічний контроль (№3091).

Про це повідомив народний депутат Сергій Магера.

"Комітет одностайно, практично одностайно визнав, що цей законопроєкт досить сирий і потребує дуже серйозних змін. Тому прийнято одноголосне практично рішення відправити його на повторне перше читання, яке допоможе його дуже суттєво переформатувати, і зміст істотно змінити. Тому що поправками цей законопроєкт виправити просто неможливо", - розповів Магера.

Депутат нагадав, що положення законопроєкту надають надмірні повноваження екологічній інспекції, що відкриває можливості для масштабних корупційних зловживань і тиску на бізнес з боку контролюючого органу.

"Доцільніше було б повністю його відхилити. За кількістю зауважень, які є в наявності сьогодні й у депутатів, і в асоціацій, і у бізнесу, на той час, на який розраховують співавтори проєкту і окремі депутати, члени комітету, я сумніваюся дуже, що вистачить часу (на доопрацювання, - ред.)", - сказав Магера.

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Нагадаємо, раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроєкту про державний екологічний контроль (№3091) та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.

Зі свого боку в Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції вважають, що законопроєкт про екологічний контроль (№3091) створює значні корупційні ризики і загрожує тиском на підприємців.