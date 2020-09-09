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Зеленський (22448) Донбас (22348) втрати (4285) перемир’я (814) операція Об’єднаних сил (6725)

Після загибелі нашого військового на Донбасі знову немає бойових втрат та обстрілів, - Зеленський

Після загибелі нашого військового на Донбасі знову немає бойових втрат та обстрілів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що зараз кожен факт порушення режиму припинення вогню на Донбасі детально розбирається, і після загибелі українського військовослужбовця 6 вересня кілька днів знову немає бойових втрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви всі знаєте, що 42 дні була тиша. Я вважаю, що для нас це перемога. Бойових втрат за 41 день, якщо чесно, не було. На 42-й день ми втратили людину, ми відпрацьовуємо і розбираємо зараз деталі, що конкретно відбулося. Дійсно, для нас це важливо. Зараз до кожного такого моменту, до кожної людини, повірте мені, інший підхід, інше ставлення. Ми по деталях розбираємо кожен епізод.

На жаль, втратили людину, мої співчуття всім рідним і близьким. Після цього зараз у нас знову немає бойових втрат, і, слава богу, зараз немає обстрілів", - сказав Зеленський на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації
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Топ коментарі
+109
Верх цинизма от нарика карликового
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09.09.2020 16:34
+99
После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2774
Вот видите, профессор, каждый раз после гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов....
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09.09.2020 16:40
+59
А завтра что скажет? После гибели сотни наших военных потерь нет? Тьфу,придурок.
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09.09.2020 16:35
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"После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский" - почему-то начали умирать от "сердечной недостаточности и неосторожного обращения" с оружием. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) https://uk.wikipedia.org/wiki/
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10.09.2020 09:48 Відповісти
Неужели Зеленский не понимает, что этим так называемым "перемирием" он сам себя закапывает.
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10.09.2020 10:20 Відповісти
Нет , не понимает. Оно дебил живущий в своем вымышленном мире и уверено , что у него до сих пор 73%: поддержки которые все хотят капитулировать перед ****** .
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10.09.2020 11:10 Відповісти
Втрати солдат на фронті - вимушена плата за мир на решті території України. Тільки от при Порошенку воїни гинули в основному в бою, а Зеленський використовує життя солдат щоб розраховуватись за пару днів "без обстрілів". Перетворив армію на худобу яку періодично відводять на бойню. Негідник.
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10.09.2020 10:30 Відповісти
По ходу единственное , что Осляра выучил из своего криворожского детства это : Один раз не гондурас . Но зря он так думает , одного раза достаточно , что бы приличные люди обходили тебя стороной и не когда в жизни не подавали руки.
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10.09.2020 11:13 Відповісти
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЗАЧЕМ НАМ С НИМИ НУЖЕН МИР, ИЛИ ГОСУДАРСТВО УКРАИНА НАСТОЛЬКО СЛАБА, ЧТО НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ КУЧКЕ НАЁМНИКОВ И "ШАХТЁРОВ", ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ С ЭТИМ МИРОМ?
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10.09.2020 11:18 Відповісти
Когда-то, на Цензоре, прочитал и скопировал этот комментарий. Думаю, что его автор не сильно на меня обидится, если я выложу этот комментарий еще раз, от его имени.
https://censor.net/user/353824
Думка реального Захисника:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет - если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое, конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь - уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней, которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов, в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов, которые смело, погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ, который, скорее всего, приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально. В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление, а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков, потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак, которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то, что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования, которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему, что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот, кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь, мою мысль какой-нибудь порыв ветра все-таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
"Упырь". Игорь Гофман в миру.
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10.09.2020 11:30 Відповісти
"Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом" - как можно было себе такое в голове придумать если Зе ни разу за все предвыборную кампанию не говорил об этом. Наоборот он обещал "договориться где-то посеридине". У некоторых не только бараньи зубы, но и мозг.
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10.09.2020 13:35 Відповісти
В войне, "посередине" не бывает! Либо победил, либо побежден. Увы, третьего не дано!
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10.09.2020 14:22 Відповісти
После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов,

-------------
Не разрушайте иллюзорный мир Зе, в котором войны нет, и перемирие соблюдается. А то придется употреблять еще больше препаратов, чтоб пребывать в виртуальной реальности.
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10.09.2020 13:27 Відповісти
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