Після загибелі нашого військового на Донбасі знову немає бойових втрат та обстрілів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що зараз кожен факт порушення режиму припинення вогню на Донбасі детально розбирається, і після загибелі українського військовослужбовця 6 вересня кілька днів знову немає бойових втрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви всі знаєте, що 42 дні була тиша. Я вважаю, що для нас це перемога. Бойових втрат за 41 день, якщо чесно, не було. На 42-й день ми втратили людину, ми відпрацьовуємо і розбираємо зараз деталі, що конкретно відбулося. Дійсно, для нас це важливо. Зараз до кожного такого моменту, до кожної людини, повірте мені, інший підхід, інше ставлення. Ми по деталях розбираємо кожен епізод.

На жаль, втратили людину, мої співчуття всім рідним і близьким. Після цього зараз у нас знову немає бойових втрат, і, слава богу, зараз немає обстрілів", - сказав Зеленський на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

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