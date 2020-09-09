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Київ (19122) Попов (106)

Ексголова КМДА Попов: учителям, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери Києва необхідно повернути муніципальні доплати

Ексголова КМДА Попов: учителям, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери Києва необхідно повернути муніципальні доплати

Із початком карантину загострилися проблеми киян, які працюють у найбільш низькооплачуваних сферах, - вчителів, медиків і соціальних працівників.

За словами голови Київської міської держадміністрації в 2010-2014 рр. Олександра Попова, уряд не в змозі вирішити ці проблеми і місто має взяти на себе обов'язки щодо підтримки найбільш незахищених мешканців столиці.

"Медики, лікарі та соціальні працівники - це ті жителі нашого міста, на яких найбільше збільшилося навантаження після початку епідемії. Але центральна влада тільки із запізненням знайшла гроші на доплати лікарям, та й ті виплачуються невчасно і не в тих розмірах, які обіцяла. А про вчителів і соцпрацівників Кабмін узагалі забув", – заявив Попов у себе на Facebook.

Політик нагадав, що вчителям зараз доводиться нести подвійне навантаження: вчити дітей, що прийшли в школу, і одночасно забезпечувати навчання школярів, які перебувають на карантині. А соцпрацівникам доводиться відвідувати на дому багатьох літніх людей, які входять в головну групу ризику епідемії коронавірусу.

"Десять років тому ми організували муніципальні доплати медикам, лікарям, соцпрацівникам та іншим співробітникам бюджетної сфери, розуміючи, наскільки праця цих людей важлива для Києва і наскільки важко їм виживати в нашому місті за мізерні зарплати, встановлені для всієї країни. Але ж це був відносно спокійний час, коли не було ніяких епідемій. У нинішній ситуації муніципальні доплати однозначно повинні бути збільшені з тим, щоб покрити всі необхідні потреби тих людей, без яких Київ не виживе", - заявив Олександр Попов.
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Топ коментарі
+4
Саша вы еще за каштаны не отсидели, а варедку разеваете.
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09.09.2020 16:48
+2
НОВОЕ ЛИТЦО !!!!!!!
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09.09.2020 16:51
+2
Почему это х-ло не на зоне ?
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09.09.2020 16:53
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Кстати при "злочынной влади" это был самый безобидный персонаж. 5 станций метро в Киеве открыли.........
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09.09.2020 16:48 Відповісти
НОВОЕ ЛИТЦО !!!!!!!
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09.09.2020 16:51 Відповісти
вот именно, не мэр, а кусок безобидного дерьма.
И ничего он не открывал, вернее присутствовал. Строил не город, а страна.
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09.09.2020 17:46 Відповісти
Саша вы еще за каштаны не отсидели, а варедку разеваете.
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09.09.2020 16:48 Відповісти
вдогонку.....А кто против повышения? Просто ПАДЛЫ! Воруйте не с Убытков , а с Прибыли!
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09.09.2020 16:49 Відповісти
Почему это х-ло не на зоне ?
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09.09.2020 16:53 Відповісти
Почему его не забрал с собой овощ ? Брезгует ?
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09.09.2020 16:56 Відповісти
он то и Киевом толком не руководил,так "фунт",все решали ,через Голубченко.,и других.
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09.09.2020 17:00 Відповісти
Все только за, но тогда во всех городах а не только Киев, бюджет Киева дотационный из госбюджета и получается это за счет всех происходит но не всем. Или пусть Киев откажется от трансфертов из госбюджета.
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09.09.2020 17:00 Відповісти
Учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы Киева необходимо вернуть [назад] муниципальные доплаты.
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09.09.2020 17:02 Відповісти
Цієй мразоті треба бошку відбити ментовськими дубинами, а потім туди "ёлку" встромити, як він з янукодлом робив з киянами.
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09.09.2020 17:09 Відповісти
После Лени-космоса он был вполне нормальным мером
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09.09.2020 17:14 Відповісти
кусое дерьма он был
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09.09.2020 17:48 Відповісти
Особенно зимой 2014-го.
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09.09.2020 21:18 Відповісти
Он тоже хочет в мэры
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09.09.2020 17:34 Відповісти
Почему эта сволочь и подельник ялынковича ещё что-то вякает?
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09.09.2020 18:57 Відповісти
Ага. И гречки насыпать к выборам.
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09.09.2020 21:18 Відповісти
А це х5йло вусате чому ще не сидить? Мабуть з ПАРАШЕНКОМ з одного корита їло. І при ЗЕлупі непогано себе почуває!
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09.09.2020 22:14 Відповісти
 
 