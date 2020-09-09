Ексголова КМДА Попов: учителям, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери Києва необхідно повернути муніципальні доплати

Із початком карантину загострилися проблеми киян, які працюють у найбільш низькооплачуваних сферах, - вчителів, медиків і соціальних працівників.

За словами голови Київської міської держадміністрації в 2010-2014 рр. Олександра Попова, уряд не в змозі вирішити ці проблеми і місто має взяти на себе обов'язки щодо підтримки найбільш незахищених мешканців столиці.

"Медики, лікарі та соціальні працівники - це ті жителі нашого міста, на яких найбільше збільшилося навантаження після початку епідемії. Але центральна влада тільки із запізненням знайшла гроші на доплати лікарям, та й ті виплачуються невчасно і не в тих розмірах, які обіцяла. А про вчителів і соцпрацівників Кабмін узагалі забув", – заявив Попов у себе на Facebook.

Політик нагадав, що вчителям зараз доводиться нести подвійне навантаження: вчити дітей, що прийшли в школу, і одночасно забезпечувати навчання школярів, які перебувають на карантині. А соцпрацівникам доводиться відвідувати на дому багатьох літніх людей, які входять в головну групу ризику епідемії коронавірусу.

"Десять років тому ми організували муніципальні доплати медикам, лікарям, соцпрацівникам та іншим співробітникам бюджетної сфери, розуміючи, наскільки праця цих людей важлива для Києва і наскільки важко їм виживати в нашому місті за мізерні зарплати, встановлені для всієї країни. Але ж це був відносно спокійний час, коли не було ніяких епідемій. У нинішній ситуації муніципальні доплати однозначно повинні бути збільшені з тим, щоб покрити всі необхідні потреби тих людей, без яких Київ не виживе", - заявив Олександр Попов.