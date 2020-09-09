Кабмін затвердить порядок виборів в умовах пандемії наступного тижня, - Немчінов

Кабінет міністрів України наступного тижня затвердить порядок проведення місцевих виборів в умовах пандемії. Зокрема, будуть внесені зміни в так звану "карантинну постанову".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Створено робочу групу за участі представників ЦВК, Кабінету міністра, міністерств. На наступному засіданні уряду будуть внесені зміни в 641-ту постанову, так звану карантинну постанову, яка визначить регламенти дій у тих чи інших ситуаціях", - заявив Немчінов.

За його словами, будуть прописані алгоритми, які дозволять впливати на безпеку, зокрема, на процедуру участі у виборах хворих COVID-19 на самоізоляції. Також будуть прописані заходи для того, щоб виборчі дільниці не стали осередками спалаху коронавірусу.

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