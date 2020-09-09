Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" 11 вересня відбудеться і сама зустріч лідерів, що свідчитиме про продовження руху до припинення війни на Донбасі і досягнення миру.

"Повірте мені, дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася. Ми все для цього робимо. 11 вересня буде зустріч, це вже свідчить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і робимо все для цього, щоб після зустрічі радників була зустріч лідерів "Нормандської четвірки". Це свідчить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни. Це говорить про те, що у нас є діалог", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату має відбутися 11 вересня, - Зеленський