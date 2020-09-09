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Зеленський (22448) перемовини (2717) нормандська четвірка (1526)

Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський

Я вірю, що після зустрічі радників глав держав

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" 11 вересня відбудеться і сама зустріч лідерів, що свідчитиме про продовження руху до припинення війни на Донбасі і досягнення миру.

"Повірте мені, дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася. Ми все для цього робимо. 11 вересня буде зустріч, це вже свідчить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і робимо все для цього, щоб після зустрічі радників була зустріч лідерів "Нормандської четвірки". Це свідчить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни. Це говорить про те, що у нас є діалог", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату має відбутися 11 вересня, - Зеленський
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Топ коментарі
+25
Маниакальное желание Зеленского - мир любой ценой, даже ценой потери независимости Украины и уничтожения государства.
А вот как действуют настоящие лидеры мира и великие люди в подобной ситуации.
В своей речи от 18 июня, произнесённой сразу после французской капитуляции, Черчилль заявил: "
"... что бы ни случилось во Франции, это никак не изменит решимость Британии воевать дальше, в случае необходимости - в одиночку и в течение многих лет...

Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий.
Вы меня спросите, каков же наш политический курс?
Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс.
Вы спросите, какова наша цель?
Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни
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09.09.2020 17:05
+16
Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог"

Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. (с)
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09.09.2020 17:03
+13
Вова, лучше не надо. Тебе же спокойней, до суда над тобой, пожить надо.
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09.09.2020 17:03
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Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог"

Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. (с)
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09.09.2020 17:03 Відповісти
Народ Україна починає втрачати терпіння! Нас не цікавлять зустрічи, нам потрібен результат! ЗСУ мають відновити конституційний лад в ОРДЛО та Криму і знищити російських окупантів!
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09.09.2020 17:07 Відповісти
Два зебіла https://censor.net/ru/user/244063 + https://censor.net/ru/user/336463 єнто сіла!
Галасували?
Їж Те. гівно свого бубочки
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09.09.2020 17:29 Відповісти
Вова, лучше не надо. Тебе же спокойней, до суда над тобой, пожить надо.
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09.09.2020 17:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rf93JyZSV2w Богдан Хмельницький про формулу Штайнмаєра
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09.09.2020 17:08 Відповісти
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло)))
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09.09.2020 19:17 Відповісти
Вова! не морочь голову здравым людям.
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09.09.2020 17:04 Відповісти
.. - твой формат пониже крышки рояля.

Это я к вашей фразе дописал.
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09.09.2020 17:18 Відповісти
верят только в Бога, вовочка
потому, что его нельзя увидеть или ощутить
остальные должны проверяться на зуб
как говаривал Марк Твен: "Богу мы верим, остальные - наличкой!"
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09.09.2020 17:04 Відповісти
Маниакальное желание Зеленского - мир любой ценой, даже ценой потери независимости Украины и уничтожения государства.
А вот как действуют настоящие лидеры мира и великие люди в подобной ситуации.
В своей речи от 18 июня, произнесённой сразу после французской капитуляции, Черчилль заявил: "
"... что бы ни случилось во Франции, это никак не изменит решимость Британии воевать дальше, в случае необходимости - в одиночку и в течение многих лет...

Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий.
Вы меня спросите, каков же наш политический курс?
Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс.
Вы спросите, какова наша цель?
Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни
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09.09.2020 17:05 Відповісти
масштаб валодя - Черчилль поражает своей калибровкой..
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09.09.2020 17:47 Відповісти
Пока есть раша , будут проблемы не только в Украине . "Глубокая озабоченность" нас уже шесть лет кормит завтраками .
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09.09.2020 17:05 Відповісти
Только одна ассоциация с этим лепетом:
Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю, что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
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09.09.2020 17:05 Відповісти

В копилку!!
С Вашего разрешения...))
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09.09.2020 17:09 Відповісти
_Что он так говорит вовсе не означает что он в это верит! Просто прикрывает предатель и враг Украины этим фиговым листочком да и всё. А сам активно действует чтобы нанести Украине как можно больший ущерб. А каким образом нанести инструктирует его начальство из москвы.
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09.09.2020 17:11 Відповісти
Верит.. По *****-учителю соскучился, гад.
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09.09.2020 17:06 Відповісти
По его шоколадному глазу - давно туда он своему божку не глядел ...
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09.09.2020 18:53 Відповісти
Видно надоело гасать по Украине, захотелось увидеть Париж.
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09.09.2020 19:24 Відповісти
Усе лидеры- *идеры...
Толочь воду в ступе и носить решетом..
🤗
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09.09.2020 17:06 Відповісти
А есть разница?
Походу с тебя уже успел поржать весь политический бомонд стран "Нормандского формата"!
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09.09.2020 17:07 Відповісти
ВАЗ+ВВП=ХЛО!
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09.09.2020 17:09 Відповісти
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4665Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7218
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09.09.2020 17:10 Відповісти
НапоЗЕон - шавка херова.
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09.09.2020 17:21 Відповісти
Вава, хто буде представляти "ту сторону", під час спільного патрулювання під Шумами?
Чи буде здійснене спільне патрулювання кацапських позицій?
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09.09.2020 17:10 Відповісти
"Поверьте мне"...
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09.09.2020 17:12 Відповісти
От навіщо йому та «встреча лидеров»???
Вже була така, і що воно допомогло??
І знову меле про цю зустріч, нібито панацея. Дурне якесь
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09.09.2020 17:12 Відповісти
А зачем эти встречи с ******?
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09.09.2020 17:12 Відповісти
Так там справжніх "лідерів" тільки два... Решта - "лідери" на букву "П"...
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09.09.2020 17:14 Відповісти
Путин согласится на встречу ТОЛЬКО в случае существенных уступок вроде особого статуса ОРДЛО и изменении конституции Украины иначе ему это встреча не нужна. Он считает себя великим геостратегом и заслуженно считает Зелю себе не ровней
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09.09.2020 17:14 Відповісти
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4618
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09.09.2020 17:15 Відповісти
у тебя,гнусавый наркоман,ошибка в первой букве,ты не "лидер",а....
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09.09.2020 17:15 Відповісти
«я верю»/«я хочу»........
Какой-то словесный понос.........☹️
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09.09.2020 17:16 Відповісти
Суки,сливают страну...
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09.09.2020 17:16 Відповісти
Цицерон ****.
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09.09.2020 17:16 Відповісти
идиот
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09.09.2020 17:17 Відповісти
Лидеров? Это ты из "лидеров"? Ты из тех, кто рифмуется с этим словом, гнусавое.
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09.09.2020 17:17 Відповісти
Лихо он так себя к лидерам причислил...
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09.09.2020 17:21 Відповісти
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4939
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09.09.2020 17:24 Відповісти
Это гамно себя за лидера считает? А-ха-ха!! зато по приколу, да, зетипиллы?
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09.09.2020 17:22 Відповісти
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4908
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09.09.2020 17:25 Відповісти
Почему Зеленский боится обвинить Путина во лжи

По идее, первым заинтересованным в создании ВСК "по Вагнеру" должен быть Владимир Зеленский. Ибо вся эта история бьет в первую очередь по нему и его партии. Хуже того, эта история бьет по нему на международной арене.
Напомним, еще 20 августа Зеленский в комментарии «Радио Свобода» назвал «бредом» информацию о сливе спецоперации по задержанию «вагнеровцев». «Бред. Я об этом читал, - заявил Зеленский. - Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции».
Однако 27 августа не кто иной как Путин заявил на пресс-конференции, что бойцы ЧВК «Вагнера» оказались в Беларуси в результате совместной операции украинских и американских спецслужб. Получается, что Путин публично обвинил Зеленского во лжи.
А если Зеленский не поддерживает создание ВСК, а наоборот, по слухам, всячески препятствует этому, то это порождает подозрения, что Путин просто-напросто похвастался информацией, полученной благодаря сливу из офиса Зеленского прямо в Кремль секретных сведений об украинской спецоперации. Напомним, что первая публикация с версией о причастности СБУ к появлению «вагнеровцев» в Минске вышла еще 6 августа в «Комсомольской правде» - любимой газете Путина. И только через полторы недели после этого, 17 августа, скандал вокруг «вагнеровцев» начал раскручиваться в украинском информпространстве усилиями тех, кто требует наказания виновных в срыве украинской спецоперации.

https://www.dsnews.ua/politics/novyy-vitok-vagnergeyta-zachem-ermak-tyanet-zelenskogo-na-dno-08092020-398281 Юрий Вишневский
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09.09.2020 17:27 Відповісти
Вава, на сегодня можешь быть свободен! Там лука своими мозаичными шутками тебя уже перепетросянил! У него смешнее получается. Даже без рояля.
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09.09.2020 17:37 Відповісти
Каждому своё. В Москве - маньяк, в Минске - мозаичный псих, а в Киеве - приевшийся комик.
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09.09.2020 19:31 Відповісти
*****- кумир Зеленського, його президент.
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Какой формат??
Вот единственный формат борьбы с врагами Украины и позорными предателями Родины на Дамбаси:
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7025
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09.09.2020 17:46 Відповісти
Ммм-дя...Расчет был верен на столько,что может с уверенностью сказать :"Я верю". О невразумительном "я знаю" даже речи идти не может.
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09.09.2020 17:47 Відповісти
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6773
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09.09.2020 17:49 Відповісти
буба надеется,шо плешивый после официоза запросыть его в номера...
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09.09.2020 17:54 Відповісти
Ну, да - даст своим глазом полюбоваться 42-х летнему дурачку
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09.09.2020 18:54 Відповісти
З декого лідер - як з гімна куля...
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09.09.2020 17:56 Відповісти
Не знаю, як інших, але мене вже дістало заклинання, криворізького містечкового месії "Я вірю". Коли, нарешті, країна вибереться з зеленого бруду тупості, непрофесіоналізму і відвертої брехні.
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09.09.2020 18:08 Відповісти
Верующий
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09.09.2020 18:10 Відповісти
Три лидера и .идерок
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09.09.2020 18:12 Відповісти
Прочитал сообщение в СМИ: "Зеленский потребовал от командующего ООС Кравченко отвести подразделения 503-го батальона морской пехоты под Шумами с передовой позиции". Значит выходит,что если какой-то-террорист московская марионетка с гражданством России Пушилин потребовал что-то от Украины, то президент Украины тут же. спотыкаясь, побежал выполнять его требование. Вы такого президента Украины хотели?
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09.09.2020 18:17 Відповісти
-Тепер російські окупанти і терористи з захопленої кремлем бандитської - резервації "лугандонії" люто кусають лікті, але ж могли б зажадати від свого агента ... резидента ЗЕбіла - капітулянта відвести деморалізовані капітуляцією українські війська за р. Дніпро і навіть до кордону з Польщею. І звичайно вже не наша а продажна прокремлівська антиукраїнська влада виродків ЗЕбілів на догоду проклятому фашистському кремлівському режиму )(уйла відразу виконала їх побажання злочинно зрадивши Україну і український народ.
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09.09.2020 18:39 Відповісти
Лидеры, может быть и встретятся, а ты то к ним каким боком?
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09.09.2020 18:20 Відповісти
Говоря о лидерах, кого он имее ввиду? Лидер это одно, просто президент - другое. Перзидент не обязательно лидер.
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09.09.2020 18:20 Відповісти
https://prm.ua/lukashenko-povidomiv-yak-na-prohannya-putina-po-batkivski-pogovoriv-z-zelenskim/ Лукашенко на прохання ***** "по-батьківськb" поговорив з главою української держави Володимиром Зеленським, заявив він у інтерв'ю російськім ЗМІ.
"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: "Добре, я вже поговорив з ним", - розповів Лукашенко про прохання Путіна.
Лукашенко розповів, що поїхав в Україну на форум регіонів двох країн і в бесіді з Володимиром Зеленським постарався переконати його, що Росія не бажає захоплювати Україну.
"Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети... Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Тямуща людина, до мене добре ставився. І бах, заява! Чому? Американці написали! Так, як і Меркель, Макрону й іншим написали з центру під Варшавою - ось це, це і це скажи. І вони говорили", - додав Лукашенко.
Він також висловив жаль, що Україна приєдналася до "тиску на Білорусь" після початку протестів у країні.
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09.09.2020 18:36 Відповісти
14 жовтня всі на Київ. Пора виносити зоадників з Банкової.
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09.09.2020 18:37 Відповісти
Оно "думает", шо оно лидер!!! Быдла, да. Но, не страны.
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09.09.2020 18:43 Відповісти
Какая к чертям встреча лидеров. ***** же прошлый раз сказал что приедет только принимать капитуляцию. Он и прошлый раз приезжал потому что Ермак ему пообещал что ЗЕ подпишет капитуляцию. Но что то пошло не так, ЗЕ побоялся что в Украину его больше не пустят и ***** был в бешенстве.
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09.09.2020 18:45 Відповісти
Яка ж ти **** і СЦИКЛО !!!
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09.09.2020 18:52 Відповісти
Ти, **** зелено-чмошна, я ж ходив на твої концерти в Києві, Ялті, Алушті, і вихваляв тебе як цікавого і талановитого артиста! А ти, як людина, всередині виявився таким СЦИКЛИВИМ і ГНИЛИМ !
Скільки ще жертв має понести Українська Армія, щоб ти вже надивився нарешті своїм закоханим поглядом в очі ***** ???
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09.09.2020 18:59 Відповісти
вихваляв тебе як цікавого і талановитого артиста...



ну, у Вас, пане, i смак... мабуть, ще й голосували за це лайно? вибрали нам на голову...
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09.09.2020 20:21 Відповісти
Шмаркля, ті не попутало!? Лидеров, а не ... 3,14деров, так, что твое место - в буфете, или в антрактах будеш лизгинку на столах танцевать!
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09.09.2020 19:00 Відповісти
"...https://www.youtube.com/watch?v=TmFpvgOqybo Карлик небесный - крылатый Колибри Любил на заре напиться росою Зебры, кентавры, волки и тигры Мифы бурлят горной рекою Я верю в Иисуса Христа Я верю в Гаутаму Будду Я верю в пророка Мухаммеда Я верю в Кришну, я верю в Гаруду Я верю в Иисуса Христа Верю в Гаутаму Будду

я верю Джа, я верю Джа
Я верю Джа и верить буду..." (Ляпис Трубецкой)
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09.09.2020 19:48 Відповісти
а ты каким боком к лидерам сопля зелёная?
https://censor.net/ru/comments/locate/3218418/019214be-36b6-7175-90f6-30af965bf0d9
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09.09.2020 20:10 Відповісти
Ну так поэтому ЗЕлупелло и охота поскорее - посидеть с серьезными дядями, фоточек наделать.
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09.09.2020 21:10 Відповісти
Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9240
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК...!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ЮДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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09.09.2020 20:16 Відповісти
і лідєри в дрємучую ночь "пєрігаворов" станут підєрамі...
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09.09.2020 20:29 Відповісти
і що на цей раз надумав здати найвеличніший зрадник?
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09.09.2020 20:55 Відповісти
З боргом країни перед МВФ в 82 млрд.долларів ваш номер пан Зеленський буде 16!
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09.09.2020 20:59 Відповісти
Как же ЗЕлупелло хочет встретиться с ******...
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09.09.2020 21:09 Відповісти
верь дуралей
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09.09.2020 21:09 Відповісти
"Формат" одного из участников пришлось выяснять лаборатории Бундесвера. Лучше с такими лидерами не встречаться.
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09.09.2020 22:04 Відповісти
хочеться ще раз глянути пуйлу в очко?
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09.09.2020 22:09 Відповісти
зрада. если бы не Зе, то какаю сразу бы рф победило, Крым и Донбасс освободило. клавиатурами бы забило и закидало.
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10.09.2020 04:57 Відповісти
 
 