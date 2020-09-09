Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" 11 вересня відбудеться і сама зустріч лідерів, що свідчитиме про продовження руху до припинення війни на Донбасі і досягнення миру.
"Повірте мені, дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася. Ми все для цього робимо. 11 вересня буде зустріч, це вже свідчить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і робимо все для цього, щоб після зустрічі радників була зустріч лідерів "Нормандської четвірки". Це свідчить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни. Це говорить про те, що у нас є діалог", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Будь ласка, зачекайте...
Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. (с)
Галасували?
Їж Те. гівно свого бубочки
Это я к вашей фразе дописал.
потому, что его нельзя увидеть или ощутить
остальные должны проверяться на зуб
как говаривал Марк Твен: "Богу мы верим, остальные - наличкой!"
А вот как действуют настоящие лидеры мира и великие люди в подобной ситуации.
В своей речи от 18 июня, произнесённой сразу после французской капитуляции, Черчилль заявил: "
"... что бы ни случилось во Франции, это никак не изменит решимость Британии воевать дальше, в случае необходимости - в одиночку и в течение многих лет...
Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий.
Вы меня спросите, каков же наш политический курс?
Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс.
Вы спросите, какова наша цель?
Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни
Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю, что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
В копилку!!
С Вашего разрешения...))
Толочь воду в ступе и носить решетом..
🤗
Походу с тебя уже успел поржать весь политический бомонд стран "Нормандского формата"!
Чи буде здійснене спільне патрулювання кацапських позицій?
Вже була така, і що воно допомогло??
І знову меле про цю зустріч, нібито панацея. Дурне якесь
Какой-то словесный понос.........☹️
По идее, первым заинтересованным в создании ВСК "по Вагнеру" должен быть Владимир Зеленский. Ибо вся эта история бьет в первую очередь по нему и его партии. Хуже того, эта история бьет по нему на международной арене.
Напомним, еще 20 августа Зеленский в комментарии «Радио Свобода» назвал «бредом» информацию о сливе спецоперации по задержанию «вагнеровцев». «Бред. Я об этом читал, - заявил Зеленский. - Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции».
Однако 27 августа не кто иной как Путин заявил на пресс-конференции, что бойцы ЧВК «Вагнера» оказались в Беларуси в результате совместной операции украинских и американских спецслужб. Получается, что Путин публично обвинил Зеленского во лжи.
А если Зеленский не поддерживает создание ВСК, а наоборот, по слухам, всячески препятствует этому, то это порождает подозрения, что Путин просто-напросто похвастался информацией, полученной благодаря сливу из офиса Зеленского прямо в Кремль секретных сведений об украинской спецоперации. Напомним, что первая публикация с версией о причастности СБУ к появлению «вагнеровцев» в Минске вышла еще 6 августа в «Комсомольской правде» - любимой газете Путина. И только через полторы недели после этого, 17 августа, скандал вокруг «вагнеровцев» начал раскручиваться в украинском информпространстве усилиями тех, кто требует наказания виновных в срыве украинской спецоперации.
https://www.dsnews.ua/politics/novyy-vitok-vagnergeyta-zachem-ermak-tyanet-zelenskogo-na-dno-08092020-398281 Юрий Вишневский
Вот единственный формат борьбы с врагами Украины и позорными предателями Родины на Дамбаси:
"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: "Добре, я вже поговорив з ним", - розповів Лукашенко про прохання Путіна.
Лукашенко розповів, що поїхав в Україну на форум регіонів двох країн і в бесіді з Володимиром Зеленським постарався переконати його, що Росія не бажає захоплювати Україну.
"Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети... Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Тямуща людина, до мене добре ставився. І бах, заява! Чому? Американці написали! Так, як і Меркель, Макрону й іншим написали з центру під Варшавою - ось це, це і це скажи. І вони говорили", - додав Лукашенко.
Він також висловив жаль, що Україна приєдналася до "тиску на Білорусь" після початку протестів у країні.
Скільки ще жертв має понести Українська Армія, щоб ти вже надивився нарешті своїм закоханим поглядом в очі ***** ???
ну, у Вас, пане, i смак... мабуть, ще й голосували за це лайно? вибрали нам на голову...
я верю Джа, я верю Джа
Я верю Джа и верить буду..." (Ляпис Трубецкой)
https://censor.net/ru/comments/locate/3218418/019214be-36b6-7175-90f6-30af965bf0d9
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК...!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ЮДА У ФАШИСТА @УЙЛА !