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На Луганщині одного з керівників обласної ДАБІ спіймали на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників обласної Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Луганщині одного з керівників обласної ДАБІ спіймали на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція 01

Встановлено, що чиновник ДАБІ налагодив "схему" отримання хабарів за реєстрацію декларації про початок і завершення будівельних робіт.

Чиновник вимагав 30 тис. гривень хабаря за узгодження будівельної документації. Сьогодні, 9 вересня, зловмисника затримали відразу після одержання частини хабаря - 15 тис. гривень.

На Луганщині одного з керівників обласної ДАБІ спіймали на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція 02

Також дивіться: Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про повідомлення фігуранту справи підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
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Якісь копійки.Це смішно.
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09.09.2020 17:03 Відповісти
Эта инспекция для взяток и существует,для этого её создали,ради взяток люди покупают там места,удивили - пчела жрала мёд.
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09.09.2020 17:17 Відповісти
Маловато просил как по нашим временам, однако может многовато срока получить.
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09.09.2020 17:35 Відповісти
"один из руководителей областной ГАСИ" звучит как "один из руководителей государства"
Вы че там, журналисты или дети?
Во-вторых, недавно трубили во все отверстия, что ликвидирована инспекция ГАСК, как источник зловредной коррупции.
Це "здобули", чи "перемога"?
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09.09.2020 19:14 Відповісти
так ДАБІ ж ніби ліквідовано, але як завжди трошки
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09.09.2020 21:49 Відповісти
 
 